Dani García, preparador físico de la Selección Española U18: «No sé si fue un milagro, pero nos tocó ganar»

No era el entrenador ni ninguno de los jugadores, ¿pero vivió con la misma emoción ese epilogo de la final?

Desde la concentración y durante el Europeo todo se fue dando de una manera en la que, a medida que pasaban los partidos, tenías esa tranquilidad de que todo iba sobre ruedas. Pero toda esa tranquilidad de los 38 días previos se concentró en unos instantes y fue como un gran pico de adrenalina que descargas en ese momento final cuando ves el balón entrando, sabiendo que el partido se había acabado con ese triple.

Dani García, en el fondo, salta de alegría tras la canasta que dio el oro a España. / FIBA

Pero es verdad que apenas unos minutos antes estaba todo perdido...

Sí, pero siempre pensabas que podía ocurrir algo, aunque fuera solo un deseo. Es verdad que antes del Europeo habíamos perdido dos partidos contra Francia, y que esta vez, tras el descanso, ellos lograron una ventaja que no conseguíamos reducir. Pero seguía con la sensación de todavía tenía que ocurrir algo. No sé si fue un milagro, porque de 100 partidos con un final así, pierdes 99, pero esta vez tocó ganar.

¿Y cuál fue su reacción?

Bueno, sabiendo del jugador al que le iba a llegar el balón en ese momento y conociéndolo ya de los partidos en los que coincidí con él en el U16, cuando vi que iba a recibir ya salté la valla y me fui directamente hacia Marco para celebrarlo.

Además, ya sabía lo que era trabajar con él en el CB Canarias...

Sí, con él compartí dos años, y ya desde febrero recuerdo enviarle un mensaje y decirle que este verano nos iba a tocar disfrutar juntos en la lucha por un oro. Así fue y lo recordamos nada más terminar el partido. Tener esa confianza y ese vínculo previo con Marco ha facilitado todo el trabajo, al margen de dejar patente su capacidad para liderar a un grupo del que hay que sacar el máximo jugo en muy poco tiempo.

Trabajar para una selección de jugadores tan jóvenes tiene pinta de ser completamente diferente a lo que suele hacer en el día a día con un club de la ACB, y más aún con las especificidades que posee el CB Canarias.

El cambio en cuanto a la edad es muy grande. No solo en el aspecto de trabajo físico, sino en el mental, en cómo te tienes que dirigir a unos y a otros, en cómo gestionar un trabajo con un grupo que se está iniciando en la profesionalidad o solo abriéndose un hueco... Todo cambia. Lo que sí intento es que esa metodología que aplicamos en el Canarias se lleve, en la medida de lo posible y atendiendo a la edad de los jugadores, a esa forma de trabajar con la selección. Tienes que ir mucho más rápido, con una concentración de 39 días, 45 sesiones de entrenamiento, seis amistosos y siete partidos del Europeo. Tienes que saber que debe ir incrementando el nivel físico de los jugadores pero sin hacerlo de forma drástica. Debes tener más precaución en cuanto a la gestión de la carga, pero también atiendes a que los jugadores son más jóvenes y los procesos de recuperación son mucho más rápidos que, en este caso, los jugadores del Canarias. Debes hacer un mix y manejando los tiempos. Si atendemos al resultado final, creo que se ha hecho de una forma inmejorable.

¿Y no limita tener que jugar siete partidos en nueve días?

Sí, pero al final es el formato de competición al que te tienes que adaptar. La mayoría de jugadores que forman la selección vienen de estar en el Campeonato de España, cuyo formato es prácticamente el mismo, y también han participado otros torneos similares. Ya hay una adaptación previa y vimos que se encontraron bien, a lo que ayudó una considerable reducción de la carga de trabajo en la semana previa. Son pequeños detalles y todos suman.

Daniel García (de rojo el segundo por la derecha), celebra el título conquistado en el Eurobasket U18 / FIBA

Al margen de las cualidades técnicas individuales de esta selección, ¿en lo físico ves alguno que esté por encima del resto?

A estas edades es mucho presuponer porque depende mucho del camino, y de todos esos factores que se vayan dando a lo largo del proceso de formación de un jugador. Es algo arriesgado presuponer lo que pueda ocurrir con cada uno de ellos de aquí a tres, cuatro años vista. Pero además de los jugadores que todo el mundo ha mencionado, como Guillermo del Pino e Ian Plateeuw, hay otros como Raúl Villar, Gildas Jiménez, Ignacio Campoy... Hay muchos. Ojalá la mayoría pueda dar ese paso a la profesionalidad que tanto buscan, pero es algo que no dependerá únicamente de ellos, sino de cómo y de quién se rodean y cómo se siguen formando durante todo este proceso.