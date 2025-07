Aniano Cabrera, chico para todo

Marcados casi a fuego en su filosofía, el crecimiento y la evolución constantes y sin prisas son dos de las señas inherentes al CB Canarias de los tiempos más recientes. Si esa identidad global hubiera que individualizarla, el mejor ejemplo sería Aniano Cabrera. Un día, de la mano de su tío Rufino, «con 11 o 12 años», acudió a ver un partido del club lagunero cuando todavía jugaba en el Luther King. De aquello hace ya más de cuatro décadas, pero desde entonces el canarismo corre por las venas de Cabrera. Fluido que en ningún momento ha sido azul, el de la realeza, porque a Aniano nunca se le han caído los anillos por «hacer de todo» dentro del club al que ama, siente y padece.

Ese Canarias-Bosco con el que se bautizó en el canarismo cambió por completo la vida de Aniano, que dejó de un lado el fútbol para empezar a jugar al basket, sin perderse ni un solo partido de los aurinegros. Esa vinculación creció cuando entró, «con 13 o 14 años, en las categorías inferiores» del club de San Benito. Eso sí, en la cancha no duró «mucho». Admite que, siendo «normalito», siempre jugó «con los de una generación superior», si bien fue «una lesión en los tobillos» lo que le sacó de las pistas para, «empujado» por Pepe Cabrera –visionario con él como con otras tantas cosas–, meterse «en las oficinas».

Un varapalo

Esa prematura labor administrativa llevó a Cabrera a ejercer de delegado de varios equipos de los filiales canaristas, en una figura a medio camino entre el cuerpo técnico y los jugadores. «Como eran casi de mi edad, si hacía falta, algún día entrenaba con ellos», recuerda de una época emergente en la cantera aurinegra gracias en buena medida a «aquellas operaciones altura que creó Pepe Cabrera». Consolidado en esa labor de delegado, ya comenzada la temporada 90/91 Cabrera asomó la cabeza en el primer equipo, todavía en ACB, promocionando desde el júnior. «En aquella época el delegado del equipo, Fran Rodríguez, lo deja, y Pepe me sube. Se supone que tenía que estudiar por la tarde-noche y ayudar por la mañana, pero acabé haciéndolo todo el día», rememora.

Aniano Cabrera (1) ejerciendo de delegado (segundo por la izquierda) en el Canarias de la 92/93; en la presentación (2) de varios jugadores en la 05/06; y celebrando la conquista de la BCL (3) en la 16/17. | / EL DÍA

Sin cumplir siquiera los 20 años, ese privilegiado estatus hubiera sido la envidia de muchos. Pero a Aniano le tocó vivir «en primera persona», un duro trance y una de las épocas más duras del canarismo. El primero de ellos «el descenso en Ferrol», con más inri de haber «pagado» de su «propio bolsillo» el desplazamiento para estar en el banquillo en A Malata. «Lo recuerdo perfectamente, como el llorar y consolar a Agustín Arias, que estaba allí como periodista», añade.

Época complicada

Tras ese palo Cabrera se mantiene como delegado mientras van pasando por el club diferentes presidentes y técnicos, a la vez que «económicamente el club sigue estando jodido». Situación delicada que se agrava, en la 94/95, con «la derrota en el quinto partido ante el Salamanca», privando del ascenso a los aurinegros. «Junto con el descenso en Ferrol, de los momentos más duros que he vivido en el club», comenta Aniano.

Eran tiempos de economía de guerra. En los que a Cabrera le tocó ir más allá de ser un simple delegado. Así, abrazó las labores de utillero, e incluso la de (pseudo) fisio, pero no para tratar a los jugadores, pero sí, «en algún entrenamiento, para vendarlos y que pudieran saltar a la cancha, ya que no había quién lo hiciera». Tampoco le importó a Aniano «hacer bocadillos». «Lo que fuera necesario para que el equipo pudiera competir», resume de manera gráfica.

Conocer a Iriarte

Ese varapalo en el Ríos Tejera frente al Salamanca acelera el intento de proceso de unión del que sale el Tenerife Canarias, donde Cabrera mantiene sus funciones. Lo que parecía una situación incómoda, incluso mayor con la mudanza del Ríos Tejera al ahora Quico Cabrera, se acabó convirtiendo en otros dos momentos vitales en la carrera de Aniano. Uno de ellos, conocer a Iñaki Iriarte, «un entrenador de carácter y muy intenso, con los jugadores y con los árbitros». «Desde el primer momento la relación siempre fue muy entrañable; es una muy buena persona», destaca del expreparador vasco. «Es de la gente a la que más admiración tengo. De él aprendí que teníamos, como no había dinero, que mirar la lista de jugadores lesionados; y así fichamos a Marvin Alexander», cuenta a modo de anécdota.

Entrenador en Melilla

Esa relación fue diaria durante año y medio, pero entre las deudas y una oferta del Granada en la ACB, Iriarte se marchó al club nazarí, dejando sin capacidad de maniobra al Tenerife Canarias para buscar un sustituto ante la inminente visita al Melilla. «Ese fin de semana Juan Montané, que era el ayudante, tenía un compromiso laboral ineludible, y el único que quedaba para dirigir al equipo era yo», cuenta Aniano sobre la que seguramente haya sido la situación más paradójica que le ha tocado vivir en su relación con el basket.

«Son más los momentos buenos que los malos» | / CBC

Cabrera pudo sentarse en el pabellón de la ciudad norteafricana al disponer del título de entrenador superior que había sacado en 1992, en Telde –junto a Manolo Gómez, Carlos Olano y José Vicente León–, y que desempolvó para la ocasión tras haber «dirigido únicamente algunos equipos en el Luther King, pero solo hasta cadete». Una labor eventual que también fue factible porque el propio Aniano tramitó, «el día previo al viaje, la licencia como técnico», y después preparó, pero a pelo, el partido «sin conocer los sistemas» del equipo, con los que solo se pudo familiarizar «la noche antes».

«Solo recuerdo que cuando acabé me dolía todo de la tensión», comenta de una especie de soledad, ya que la precariedad en la que vivía el club hacía que solo «Paco Castillo, como fisio, y el directivo Javier Pérez Salgado», completaran la expedición tinerfeñista. «Éramos cuatro y la pandereta», señala entre risas de un partido en el que aquel Tenerife Canarias salió airoso (80-84). «Gané y me fui por la puerta grande», vuelve a reír.

Un año sabático

Después de un tiempo más como delegado, Aniano dio un paso al costado al poco de arrancar la 01/02. Fue, ese «año prácticamente sabático», la única desconexión relativa de Cabrera con el canarismo, periodo en el que solo intercaló «alguna colaboración con el Juventud Laguna y el propio Canarias».

Pero ese paréntesis llegó a su fin con «una llamada de Roberto Marrero» para que se «encargara de la organización del Canarias», que ya había regresado a LEB Plata. Allí coincide con el técnico Víctor Armijo, con el que afianza «una gran relación», y con el que cree que «no se tuvo la paciencia suficiente», antes de despedirlo. Y tras un par de proyectos, y ya con el mandato de Félix Hernández, llega «el fichaje de Alejandro Martínez; una apuesta personal», del propio Aniano y que «acabó saliendo más que bien».

En el Canarias de la 92/93; en la presentación / El Día

A tiempo completo

¿Y en función de qué acometió esta contratación? «Yo estaba ahí como todo. No existía una figura determinada y había que hacer de todo», señala como el mejor resumen posible de lo que ha sido su trayectoria en el Canarias. Cargo multifunción con el añadido de que en ese momento Aniano era solo trabajador a media jornada, toda vez que «también trabajaba con PI 3’14, al margen de hacer alguna colaboración puntual con la Federación Canaria de Clemente Mesa».

Pero ese mismo olfato que tuvo Cabrera con Alejandro Martínez, también lo mostró Félix Hernández con el propio Cabrera, al que le ofreció «ser trabajador del club a tiempo completo». «Y ahí mis primeros fichajes, administrativamente hablando, fueron Marcos Perera y Belén Cabrera, y ya después recuperamos a Federico García», comenta sobre la «necesidad de comunicar para poder crecer» gracias «a una mayor estructura».

Desde ese momento Aniano dualizó sus cargos de gerente y director deportivo en un club que al cabo de unos años acabaría regresando a la ACB. Una mayor exigencia que «ya nada tenía que ver» con aquella labor de sus inicios en la cantera, «donde todo fluía con mucha más calma». «En el primer equipo, casi sin querer, vas asumiendo responsabilidades», diferencia Cabrera sobre una función para la que, «sin quererlo» ni darse cuenta, ya había adquirido los conceptos fundamentales.

La figura de Pepe Cabrera

«Cuando estaba Pepe [Cabrera], me llevaba a la oficina y, de una manera indirecta, acabé aprendiendo lo que era la gestión deportiva. A su manera, Pepe te enseñaba, por ejemplo, cogiendo el teléfono y llamando a los hoteles para hacer las reservas. Eso era hacer calle en el día a día», rememora de su maestro, al que cree que «no se le valora todo lo que se debe».

Sin saberlo, Aniano estaba mamando de una faceta con la que acabaría disfrutando. «Me gusta mucho la gestión deportiva, ese día a día es muy bonito», señala Cabrera, sobre una tarea que le «apasiona». «Si en esto no tienes esa pasión y esa ilusión por mejorar, y optimizar tus recursos y habilidades, no puedes estar», argumenta.

Tentado desde fuera

En medio de un periplo tan extenso y con resultados tan brillantes y continuados ya dentro de su faceta de ingeniero del proyecto canarista, resulta extraño que Cabrera no fuera tentado por cotas más ambiciosas. Pero sí ocurrió. «Tuve una llamada para intentar ir a Murcia, pero de eso hace ya muchos años, y nunca vi esa opción de planteármelo», comenta de aquella tentativa.

E incluso hubo una segunda «conversación» temporadas después para formar tandem «con Txus [Vidorreta]». «Pero fue algo que nunca llegó a fluir, no sé si fue de todo real o no, y nunca le di importancia», aclara. «Y luego cada vez que ha habido un ruido de algo, nunca he puesto la oreja porque no tiene interés más mínimo», otra frase lapidaria, la de Cabrera, con la que se explica la imposibilidad de serle infiel a su CB Canarias.

Ese sentido de pertenencia es el que permite a Cabrera echar la vista atrás y recordar aquel primer partido al que acudió «con 11 años», y a la vez analizar una trayectoria, «estando a punto de cumplir los 54», en la que ha «hecho de todo» dentro del club. Más de cuatro décadas que para Cabrera han sido «muy rápidas y vertiginosas». Quizá por ello todavía no le ha dado tiempo de asimilar su nuevo cargo. El último eslabón de la cadena que seguramente le quedaba por engarzar en su particular cadena aurinegra.

Agradecimientos

Un nuevo escalón, el más alto dentro del club, que Cabrera pisa «cargado de emoción», y a la vez preguntándose en cuántos sitios puede haberse dado un caso como el suyo. Necesitará, asegura, «algunos días más» para asumir lo que supone esta nueva función. Aquella en la que «ese niño que ha llegado con su equipo a la élite, ahora le toca mantenerlo en ella». Una labor donde tiene vital relevancia el trabajo realizado por los que ahora han dejado la entidad. Esos directivos, con los que se muestra «totalmente agradecido», en especial «Félix Hernández y Santiago Cacho», sobre todo por la «libertad y confianza» que «siempre» le dieron en «todo lo que se quiso proyectar y llevar a cabo». Y una línea llamada a ser continuista gracias «al nuevo consejo de administración que se ha montado, con gente muy cualificada y mucha energía».

Día a día

Tras dejar hecha a tiempo su tarea como director deportivo, Cabrera se propone ahora, «entre todos, mantener este proyecto mucho tiempo para los que vengan detrás también lo puedan coger en la máxima categoría». Un reto a medio y largo plazo, pero sin una fecha de caducidad determinada. Sobre todo por la alargada sombra de los 21 años que estuvieron en el cargo Hernández y su equipo. A Aniano le quedan 11 para su jubilación. «Solo llevo unos días, pero hablar de 11 años más, me da vértigo, por mucho que lleve toda la vida ligado a esto», señala. «Vamos día a día, y como mucho pensar en el actual mandato, que serían cuatro años», añade al respecto. El día de su marcha no sería de extrañar que, en su currículum, Aniano haya añadido alguna función como canarista. Aunque apenas le falten palos por tocar.