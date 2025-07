Aniano Cabrera coge el testigo de la época más gloriosa del CB Canarias

Cambio de poderes oficializado. En una Junta de Accionistas más concurrida -con una sala de prensa del Santiago Martín llena- y larga de lo habitual –pese a que se extendió escasos 25 minutos-, el CB Canarias escenificó una situación inédita en los últimos 21 años, el cambio en su presidencia. Una variación en la que Félix Hernández da un paso al costado para dejar su cargo a Aniano Cabrera, hasta la fecha director deportivo de la entidad.

Sobre el papel un cambio de cromos que no debería suponer mayor quebranto en el caminar del club lagunero, que parece apostar por la continuidad, al menos en lo que a sus figuras más visibles se refiere. Sin embargo, la Junta General de este martes ha traído consigo más movimientos de los esperados en el consejo de administración canarista, pasando de un total de ocho a siete consejeros.

Varios de los integrantes del anterior consejo de administración del CB Canarias / María Pisaca / MARIA PISACA

Al igual que Hernández también dejan su cargo los consejeros Juan Pedro Núñez, Guillermo Ramos, José Manuel Carbajo, Francisco Cedrés y Mario Ramos, todos ellos tras haber atesorado una dilatada trayectoria en la entidad. En algunos casos de más de tres décadas. Por contra, sí continúan dentro del órgano rector del club Santiago Cacho, que pasa de vicepresidente a representante de la Fundación CB Canarias, así como Daniel Cañibano.

Cuatro caras nuevas

Por contra, Cabrera trae de la mano hasta cuatro caras nuevas. Una de ellas, Eusebio Díaz, ya empleado del club desde hace unos meses y que ahora desempeñará las funciones de Director General. Sí se estrena en la entidad y el consejo José Ángel Rodríguez Díaz, empleado de banca y economista. Como secretario del Consejo, sin voto, seguirá oficiando el abogado Alejandro León.

Hernández se dirige a los presentes en su discurso de despedida / María Pisaca / MARIA PISACA

Sin embargo, la gran novedad en este CB Canarias de la era Cabrera es la presencia, por primera vez en sus casi nueve décadas de historia, de dos mujeres en el consejo de administración. Nunca antes se había abierto las puertas a las féminas. Una de ellas es Carolina Tabares, licenciada en Derecho, exjugadora y expresidenta de la sección de baloncesto del RC Náutico de Tenerife, que además ejercerá de vicepresidenta. La otra, Stine Wollmann Engeby, licenciada en Derecho y funcionaria, persona de confianza del nuevo presidente y que ejercerá de vicesecretaria.

Recuerdo a los más cercanos

Cargos que fueron confirmados en una reunión que tuvo lugar justo a continuación de una Junta que tuvo un alto contenido emotivo. En especial del presidente saliente, un Félix Hernández que no pudo contener, en varias ocasiones, las lágrimas en medio de un pequeño discurso de despedida.

Agradeció Hernández "la aportación y la importancia" de todos los estamentos entorno del club a lo largo de "un ciclo que como todos, tiene su fin", en este caso "por jubilación". "Lo único que puedo decir es gracias", expresó Félix, que tuvo palabras especiales para los más veteranos, como "Guillermo Ramos, Juan Pedro Núñez, Santiago Cacho [ahí el ya expresidente rompió a llorar por primera vez], José Manuel Carbajo y Dani Cañibano", también para "dos que no han podido estar, como Francisco Cedrés y Mario Ramos", así como otros que "pasaron" por el club y especialmente a aquellos "que ya no están, como Benigno [Afonso] y Toño [Tosco]".

Junta del CB Canarias para el cambio de presidente / María Pisaca

Tratando de que no se le quebrara la voz, Hernández, quiso resaltar las figuras de Aniano Cabrera y Santiago Cacho. "Por aguantarme tanto, y durante tanto tiempo", destacó de un "grupo de trabajo" clave para llevar a cabo "un proyecto exitoso". "Hicimos ver a mucha gente que no estamos locos", afirmó. Apoyado en la Junta por sus cuatro hijos -emocionados en primera fila-, Félix también nombró a su "faro", en referencia a su esposa Ana. "Mi compañera en todos los momentos, sobre todo en los malos, dando los consejos oportunos. A partir de ahora le tocará sufrirme", comentó a medio camino entre la emoción y una risa socarrona. "A partir de ahora mi familia será mi prioridad. Ha sido un honor pertenecer a este club", cerró el presidente saliente.

Los cuatro hijos de Hernández, durante la despedida de su padre. / María Pisaca / MARIA PISACA

Cabrera y el club de su vida

Ya como nuevo miembro del consejo de administración, Aniano Cabrera también se dirigió a los presentes, sin poder esconder que su nuevo cargo le "supone un reto muy grande". "Es representar al club de mi vida", afirmó sobre un escenario que ya le plantearon "hace cinco años", momento en el que el propio Cabrera y Santiago Cacho acabaron convenciendo a Hernández "de seguir otro mandato más".

Agradecido por el apoyo recibido en las últimas fechas por parte del canarismo, Cabrera realizó un recorrido por las figuras de los anteriores máximos dirigentes a los que tuvo la oportunidad de conocer estando ya dentro del club. En ese sentido el presidente entrante también hizo hincapié en no olvidar los orígenes y tiempos complicados de la entidad. "No podemos olvidar de dónde venimos para poder seguir siendo competitivos y un club ejemplar", expresó Aniano, que reveló su deseo expreso de mantener en el consejo a Santiago Cacho. "Pero no solo como representante de la Fundación, sino como un tutor. Es algo muy importante para mí porque él no quería continuar", aclaró el nuevo presidente.

Calificó Cabrera como "un paso adelante en el crecimiento del club la presencia de dos mujeres en el consejo" Carolina Tabares Lojendio y Stine Wollmann Engeby. "Son una representación de todas las mujeres que rodean al club", expuso, para reconocer que tuvo que frenar la presencia en la sala de su madre. "Tiene 80 años, pero quería venir a verme", dijo con orgullo. "Espero no defraudar a nadie y sigamos siendo un club respetado", concluyó el nuevo máximo mandatario de la entidad aurinegra.