Aniano Cabrera: «A lo mejor seremos unos ‘old school’, pero vamos a mantener nuestra filosofía»

Un mes después de terminar, ¿qué resumen se puede hacer de la temporada 24/25 del CB Canarias?

Extraordinaria. Fue una temporada de éxitos continuos, de récords, y un año más en el que se compitió con los mejores, tanto en la Liga Endesa como en la BCL, hasta el final.

Más allá de que en lo global eso que comenta no se puede discutir, ¿puede que la sensación final sea, en algún punto concreto, que faltó algo más? Me refiero a las dos derrotas finales en la liga regular de ACB, la Final Four de BCL y el 3-0 en el playoff contra el Valencia.

Tenemos que partir de que lo normal es que siempre acabes las temporadas perdiendo. Esa es la realidad. Yo le doy la vuelta a esta pregunta: lo que no es normal es que un club con un presupuesto y las condiciones como las nuestras, esté por encima de muchos equipos mejores que nosotros. Ese es el mérito. Si hubiéramos ganado uno de esos dos partidos de la Liga Regular te toca el Gran Canaria en cuartos y a lo mejor te elimina. Luego el Valencia jugó a un gran nivel el tramo final de la temporada. Lo que nadie se pregunta es que si nos hubieran dado el partido por ganado contra Valencia, habríamos sido segundos. Durante el año hay muchos condicionantes, pero todo es un cómputo.

¿Y lo que sucedió en la Final Four de Atenas?

Esos dos partidos no nos salieron bien después de ir ganándolos. Pero ahí hay otra circunstancia que tampoco se valora, y es que en tres de los cuatro últimos partidos de BCL nos pita Rosso, el árbitro que expulsó a Gio en Manresa y que en Atenas le pita la tercera falta en ataque contra el Galatasaray. Bueno... No todo es la parte de meter la pelotita, sino que hay más cosas que analizar.

La plantilla del CB Canarias, tras la derrota en semifinales de la BCL. / E. Cobos (CBC)

Más allá de que todos intuyamos lo que pudo suceder, ¿qué ocurrió para ese bajón tan marcado de David Kramer?

Más que el bajón que tuvo, creo que también influyó que él acabó ofuscándose por ese bajón. El primero que estaba fastidiado era él, porque a nadie le gusta terminar así una temporada. No veo cosas más allá. Él estaba bastante perjudicado y evidentemente a nosotros también nos perjudicó, porque creo que con un poco más de acierto de David, hubiéramos podido competir algo más...

¿Pero no le condicionó que le situaran tan pronto en el Madrid?

Me imagino que sí. Que haya filtraciones durante la temporada puede provocar que en algún momento te acabe afectando, pero él nunca nos manifestó nada de eso. Nosotros en la Copa del Rey le planteamos [a su agente] nuestra intención de ampliar su contrato, pero si te sale algo de mayor nivel...

¿Le queda la espina de que jugadores como Drell o Badji, que llegaron a mitad de temporada, no hayan rendido un poquito más?

No es fácil. En el caso de Henri, que creo que fue el que más nos aportó, llegó en marzo ya con todo rodado, por lo que le fue muy difícil entrar, además de que no hubo lesiones ni en el tres ni en el cuatro. Y en el caso de Ibou, al margen de que no había nada en el mercado, por su estilo es complicado entrar en los esquemas, si bien su caso se produjo porque tuvimos que cumplir con una normativa en la Champions con los cinco cupos. Ojalá que en un futuro, con esa liga de la NBA que podría entrar en juego, no se mire tanto el tema de los cupos.

Fran Guerra se lamenta tras lesionarse antes del partido contra el Bilbao. / Agencia LOF

Al margen de esa escasez en el mercado, solo unos días después de llegar Drell se lesiona Fran Guerra. ¿Hubieran hecho otro movimiento diferente?

Sin ninguna duda. A veces hay cosas que se te vienen encima y debes asumirlas.

¿Pero llega a frustrar?

No, frustrar no. En ese momento habíamos pasado primeros del grupo en la BCL ganando el partido de Reggio Emilia, íbamos segundos en la Liga Regular de la ACB, habíamos hecho semifinales de Copa del Rey... ¿Qué frustración puede haber? Es deporte y entran en juego las lesiones, y luego el mercado no te daba un pívot de calidad...

Para la temporada 25/26 se dará continuidad a la gran mayoría del bloque de este pasado curso. En una plantilla como esta hay aspectos positivos pero también negativos. ¿Se trata de una apuesta arriesgada? ¿Al menos más arriesgada que la del año pasado?

No hablo de riesgo, hablo de respeto. Y creo que este grupo se merece un máximo respeto. Este grupo nos ha dado mucho, nos sigue dando, y nos va a seguir dando. Algún día lo respetarán y lo valorarán... seguramente cuando no estén. Es muy fácil el comentario de que están mayores y que llegan reventados al final, cuando en realidad competimos. No valoramos lo que tenemos y por eso no lo disfrutamos. Creo que ha sido una temporada extraordinaria con un grupo con el que llevamos media década extraordinaria. Nosotros lo valoramos y respetamos, y seguimos creyendo que por encima de la individualidad, está el grupo. A lo mejor seremos unos old school o unos clásicos, pero vamos a mantener nuestra filosofía.

"Este grupo se merece un respeto máximo. Nos ha dado mucho y nos seguirá dando mucho" Aniano Cabrera — Director Deportivo del CB Canarias

Uno de los que sigue, Gio Shermadini, lo hace por dos años. Se supone que con una rebaja en sus emolumentos...

Hay un ajuste salarial, pero por encima de eso hay un deseo personal, porque el jugador siempre ha mostrado desde hace mucho que quería ampliar su estancia en Tenerife. Ese es el argumento mayor. Pero es que además necesitamos jugadores que sepan dónde están, porque la temporada no solo es larga en lo deportivo, sino también en el tema de los viajes. Necesitamos gente que sepa en qué circunstancias se van a ver; para nosotros eso muy importante.

Gio Shermadini defiende a Tomic en el Canarias-Joventut de 'playoff' / Arturo Jiménez

¿Eso significa también que el club va a dar un paso más en el nivel del tercer cinco? En base sobre todo a ver cómo puede costarle a Shermadini arrancar la temporada, y que Guerra saldrá de una lesión larga...

Está Kostas Kostadinov. Tiene contrato.

¿Pero va a seguir?

Sí, contamos con él. No hay otra historia. También es justo valorar que a Gio, en el último partido que jugó en la 23/24, le reventaron no sé cuántas costillas, y que la lesión fue más grave y la recuperación más larga de lo que se pensaba en un principio. Es por eso por lo que no empezó la competición al máximo nivel. Le costó recuperar y además estaba con miedo en cada bloqueo y cada acción interior... Luego empieza a rendir bien, mientras que Fran dio un rendimiento extraordinario. Queremos que los dos estén a un buen nivel.

¿Cómo va la recuperación de Fran Guerra?

Va por un buen proceso. Hace unos días me comentaba Xisco [Sanz, preparador físico], que lo normal, salvo contratiempo que no ha existido, es que empiece la pretemporada recuperado; a lo mejor solo con una semana de retraso con respecto a los demás.

Hablando de renovaciones, ¿la de Jaime Fernández es vital también por ser cupo?

No. Es vital porque de los jugadores que hemos tenido, y que han sufrido su lesión, es el que mejor se ha recuperado y mejor ha rendido de inmediato. Y porque él se quiere quedar. No hay ninguna duda.

Jaime Fernández entra a canasta en un partido contra el Valencia. / ACB Photo

Pero se llegó a hablar que lo tenía muy avanzado con el Burgos...

Sí me consta que había algún club que había mostrado interés, pero nosotros, antes de finalizar la temporada, ya le habíamos hecho llegar nuestro deseo de que queríamos renovar y ampliar, y luego hay flecos para cerrar la negociación. Logramos renovarle una vez finalizada la temporada.

¿Qué configuración de plantilla tienen en mente para la 25/26?

La idea es irnos a 13 jugadores, pero no descartamos tener 14.

Idea de nuevo de plantilla larga. Pero con la misma filosofía seguramente la rotación seguirá siendo corta, por lo que existe el riesgo de que varios jugadores se queden en un rol secundario...

Eso pasa siempre. Puedes contar con 10, con 11 o con 12, pero cuando se juegan las habichuelas son 9 u 8. En la NBA juegan con 6 o 7. O en la Euroliga, en la Final Four, Jasikevicius tiró con siete. Esto no es una liga formativa, sino una liga profesional, y aquí estamos para ganar y cumplir objetivos de permanencia, estabilidad y seguir estando muchos años en la ACB. El otro día le leí una cosa a Alejandro Gómez [director deportivo del CB Murcia] que me gustó mucho y se la copio. Decía que el éxito no solo está en los resultados deportivos, sino en que llevaban 14 años seguidos en Liga Endesa. Nosotros llevamos 13. Y el éxito es seguir estando, no que te lo cuenten los que están. Y cuando le demos valor al estar, es cuando de verdad disfrutaremos mucho más.

"Puedes contar con 10, con 11 o con 12, pero cuando se juegan las habichuelas en la cancha son 8 o 9" Aniano Cabrera — Director Deportivo del CB Canarias

Sin embargo, después de 13 años, muchos de ellos codeándose con los mejores, no se entiende el hablar de permanencia. Por mucho que siga siendo el campamento base del club...

Mi campamento base es la permanencia y queremos competir con los mejores; eso no hay que descartarlo nunca. Pero luego está la realidad, y más que de permanencia, me gustaría hablar de que sigue habiendo tantos llenos en el Santiago Martín, de que en lugar de un aforo de 5.000 lo tenemos de 10.000, de tener más espacio en los medios de comunicación... Todo esto nos ayudaría a crecer más, con más visibilidad y más patrocinadores... Pero tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. A esa realidad. Los deseos son muy bonitos, pero la realidad es la que te marca.

Pero es que la realidad que ustedes han normalizado es que son capaces de estar arriba...

Con los pies en el suelo y sabiendo lo que queremos. Evidentemente, ¿quién no quiere ir la Copa Rey? ¿Quién no quiere entrar en playoff? ¿Quién no quiere estar en la Final Four de nuevo? Pero la competición es la que te marca, y por ahora solo podemos pensar en ir a hacer un buen papel en la Supercopa. Lo que está claro es que si no logra los objetivos deportivos base, Europa y todo lo demás no lo pisas.

Huertas penetra ante Tavares en la Supercopa de 2021 disputada en la Isla. / Andrés Gutiérrez

Jugarán esa Supercopa Endesa por tercera vez. ¿Es más sencillo optar a ese título que al de la Copa del Rey?

No lo sé. Se jugará en Málaga, con lo cual el factor ambiental ya será bastante fuerte, al margen de que el Unicaja vendrá de jugar la Intercontinental y estará rodado. Y a eso se añaden Real Madrid y Valencia. Estamos hablando de tres trasatlánticos contra los que estamos siendo capaces de competir.

Tras las renovaciones anunciadas, y a falta de confirmar la posible de Abromaitis, con la llegada de Alderete, y la que se da por hecha desde hace tiempo de Van Beck, ¿qué pieza le falta al equipo?

Con la salida de Kramer nos falta alguien que cubra esa situación [no lo nombra pero será Van Beck], y luego, en alguna posición en concreto, el mejor jugador posible.

¿Un tres o un cuatro?

El mejor posible que encontremos.