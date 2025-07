Alderete, el primer fichaje aurinegro de la campaña 25/26

Después de unos días de reflexión desde que se hizo oficial mi salida del club, sentía que debía encontrar las palabras perfectas para poder cerrar esta etapa tan bonita e importante de mi vida.

Tenía solo 3 años cuando el Estu se convirtió en mi casa. Desde entonces, el corazón me latía con un solo sueño: jugar en ACB con esta camiseta. Por ese orden. A los 16 me rompí la rodilla. Sentí cómo el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Pero me levanté. A los 17, otra vez la misma rodilla. Esta vez dolía más, no solo el cuerpo… también el alma. Aun así, me volví a levantar. A los 21, fue la otra rodilla. Y esa vez… creí que no podría más. Vi mi sueño romperse en mil pedazos frente a mí.

Pensé que era el final. Pero no lo fue.

Un año después, contra todo pronóstico, volví. Con más cicatrices, sí… pero también con más coraje.

Hoy, frente a mí, pasa un tren que va directo a la ACB. Rápido. Real. Y pienso, y si no pasan más…

Pero entonces cierro los ojos y veo todo lo que superé. Veo al niño de 3 años que nunca dejó de soñar. Y pienso: tengo que subirme a ese tren.

Gracias, Estudiantes, por cada momento vivido. Por hacerme crecer, por ser mi casa, por enseñarme a resistir, gracias a todos los entrenadores que me han ayudado y apretado, gracias a todos los compañeros que he tenido, gracias a todos los trabajadores del club y del colegio que hacen que el Estu sea un club tan especial y gracias a toda la afición por siempre tratarme con tanto cariño, por estar ahí de forma incondicional.

Han sido 20 años, que se dice pronto, vistiendo la camiseta del Estudiantes empezando en la piscina y acabando en el palacio pasando por el internado, este año ya no seguiré siendo jugador del Estu pero os aseguro que este donde esté siempre tendré un lado azul, y el Magariños siempre la consideraré mi casa.

Me duele, y dolerá toda la vida no haber podido ayudar al estu a retornar a donde se merece, desde hoy me tocará seguir al Estu como un demente más, y gritaré «¡nos van a ver volver!».

Gracias, CB Canarias, por abrirme esta puerta. Por confiar. Por darme esta oportunidad. La abrazo con todo mi ser.

Héctor Alderete