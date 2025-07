La Laguna Tenerife, al Grupo D de la Champions: la suerte da la espalda al equipo auriengro

La Laguna Tenerife, al Grupo D en la primera fase de la próxima edición de la Basketball Champions League. La escuadra comandada por Txus Vidorreta, que era cabeza de serie, se medirá al Tofas Bursa (Turquía), Bnei Herzliya (Israel) y Trapani Shark (Italia).

De esta manera, el Canarias se enfrentará a dos componentes habituales en la BCL y a los que ya se ha medido en campañas anteriores (Tofas y Herzliya) y a un Trapani debutante y rival inédito del combinado aurinegro, que tiene motivos de sobra para valorar el sorteo como muy desfavorable. Los tres contrincantes de la primera fase eran algunos de los rivales a evitar en todos y cada uno de los bombos. El mismo Trapani, menos conocido de los tres, fue subcampeñon de su país la pasada campaña. Peor suerte, por supuesto, han corrido tucos, italianos e israelíes. A pesar de la dificultad, La Laguna Tenerife es, por razones obvias, el gran favorito para pasar como primero de grupo.

Los grupos

Grupo A: Rytas Vilnius, Promitheas, Legia y Heidelberg.

Grupo B: Alba Berlín, Nymburk, Sabah y el ganador del Clasificatorio 3.

Grupo C: Joventut, Hapoel Holon, Cholet y el ganador del Torneo Clasificatorio 2.

Grupo D: La Laguna Tenerife, Tofas Bursa, Bnei Herzliya y Tapani Shark.

Grupo E: Galatasaray, Igokea, Wurzburg y Trieste.

Grupo F: AEK, Riga, Szolnoki y el ganador del Clasificatorio 1.

Grupo G: Unicaja, Oostende, Mersin y Karditsa.

Grupo H: Gran Canaria, Benfiza, Le Mans y Spartak.

A medio plazo

El sorteo no solo arroja para La Laguna Tenerife a sus rivales en la fase de grupos, sino también a sus posibles oponentes en caso de tener que jugar play in. De ser segundo o tercero, y no primero, el equipo tinerfeño se mediría a un rival del Grupo C. Esto es, Joventut, Holon, Cholet o el vencedor del Clasificatorio 2. De ser segundo, el Canarias jugaría ante el tercero del C con el factor pista a favor al mejor de tres. De ser tercero, al segundo y sin el factor pista.

Los españoles

En una edición con numerosa participación española y hasta cuatro cabezas de serie. La Laguna Tenerife va al Grupo D, mientras que el Joventut ha quedado en el C, el Unicaja en el G y el Gran Canaria en el H. UCAM Murcia, que disputará el Torneo Clasificatorio 3, acabaría en el B junto al temido Alba Berlín, que ha renunciado a la EuroLiga para jugar la Champions esta temporada.

Lausana, el escenario

El Museo Olímpico de Lausana (Suiza), fue esta vez el escenario escogido por la FIBA para acoger el acto del sorteo. Un evento en el que estuvieron presentes representantes de todos los clubes (para el Canarias Félix Hernández y un Marcelinho Huertas que hizo de mano inocente en el momento clave del sorteo). En primer lugar, se sortearon los enfrentamientos de los clasificatorios (habrá tres plazas ocupadas por equipos jueguen previa). En cada torneo participarán 8 clubes de los que solo uno (para el total de tres) obtendrá su deseado pase la fase regular 24/25. Entre los opositores se encuentra el ya mencionado UCAM.

El formato se mantiene

El sistema de competición de la temporada 25/26 será idéntico al de las últimas campañas. Un camino hacia la gloria que ya conoce perfectamente La Laguna Tenerife y arrancará a principios de octubre. Habrá una primera fase con ocho grupos formados por cuatro equipos (un total de 32). Se jugarán seis partidos (ida y vuelta) tras los que los primeros clasificados accederán directamente al Round of 16, mientras que los segundos y los terceros se medirán a sus homólogos de otros grupos en una eliminatoria a tres partidos (play in). Con todo, quedarán formados, en el Round of 16, cuatro grupos de otros tantos equipos.

En esta segunda liguilla, igual que en la primera, se disputarán seis duelos (también ida y vuelta), tras los que el primero y el segundo de cada grupo se clasificarán a cuartos de final. Los primeros se cruzarán en una eliminatoria con un segundo de otro grupo (y viceversa) en un enfrentamiento al mejor de tres partidos. Los que salgan triunfadores de esta ronda de cuartos de final, tendrán un billete para la final a cuatro.

Félix Hernández recibe el reconocimiento de la FIBA por haber participado en las 10 primeras ediciones de la BCL. / FIBA

Un gigante de la BCL

Semifinalista en la última temporada, en la que concluyó en cuarto lugar, La Laguna Tenerife es uno de los tres equipos (junto al AEK Atenas y al Oostende) que participará en las 10 primeras ediciones del torneo. Los tres, de hecho, recibieron un reconocimiento de la FIBA en el acto de sorteo de los grupos. El combinado aurinegro no solo acumula una enorme experiencia en la ya consolidada segunda competición continental solo por detrás de la EuroLiga, sino que además es un gigante de la BCL: dos campeonatos (2019 y 2022), otros tantos subcampeonatos (2019 y 2024), tres terceros puestos y hasta ocho fases finales sobre nueve intentos: dos finales a ocho y seis finales a cuatro, las últimas cuatro de forma consecutiva.

Noticias relacionadas La Champions League, otra plataforma para un posible derbi canario

Actualmente segundo en el ranking de equipos de la Champions solo por detrás del Unicaja de Málaga, el conjunto canarista es el equipo con más partidos disputados en la historia de la BCL (155), así como el que más triunfos ha conquistado (117). En el apartado de premios individuales, destacan en las filas de La Laguna Tenerife dos nombres: Txus Vidorreta, elegido mejor entrenador de la 24/25 y primer técnico en superar las 100 victorias y Marcelinho Huertas, que ha sido distinguido en dos campañas consecutivas como MVP de la competición.