Vidorreta despide la temporada sin «nada que reprochar»

Txus Vidorreta apuntó que ya tendrá tiempo para planificar la preparación del curso deportivo 25/26. «Me queda tan lejos ahora la próxima temporada...», indicó minutos después de perder el tercer partido de las semifinales del playoff por el título de la Liga Endesa.

«No sé ni cuando empezará la próxima Liga, pero sí he visto que la Supercopa se jugará a finales de septiembre», indicó refiriéndose a una competición en la que participará el Canarias. «Si la Liga empieza a finales de septiembre, no condicionará mucho. Estamos a mediados de junio y no hemos parado desde mediados de agosto. Lo que haremos será cogernos todos unas buenas vacaciones y luego ya nos pondremos a planificar, pero no va a ser esta semana», finalizó Vidorreta.