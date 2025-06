Vidorreta asume la inferioridad y apela al factor Santiago Martín

La calamitosa derrota sufrida en la Fonteta no dejó lugar a dudas en el análisis de Txus Vidorreta, que no pudo celebrar con victoria su partido 700 en ACB. El entrenador de La Laguna Tenerife reconoció abiertamente la superioridad del Valencia Basket («han sido mejores y nosotros muy inferiores») y asumió que, más allá de los números, su equipo no estuvo nunca a la altura de lo exigido por un partido de semifinales. «Empezamos controlando el ritmo con dos canastas rápidas, pero fue un espejismo», afirmó.

El técnico aurinegro se mostró especialmente crítico con el desempeño colectivo en los compases iniciales. «Enlazamos fallos del quinteto titular y del banquillo, y encajamos un parcial de 23-5 que ya marcó el partido», subrayó sobre un primer cuarto en el que el Canarias apenas sumó 10 puntos.

El técnico destacó la actuación de Bruno Fitipaldo y Lluís Costa como los únicos faros en un partido negro. «Menos mal que aparecieron Bruno y luego Lluís, porque por momentos parecía que no había nadie más capacitado para anotar», reconoció. Mención especial también para Tommy Scrubb, «presente solo en el inicio», y para un Marce que tardó en entrar. La falta de aportación de referentes como Gio–inédito en la primera mitad–, otro de los factores que condenaron a los isleños a su segunda derrota en la serie.

Pese a todo, el entrenador del Canarias quiso rescatar el tercer cuarto como único tramo con nota positiva. «Fue el único que ganamos y ahí sí encontramos a jugadores en mejor momento, como Marce y Morin», destacó. Sin embargo, el intento de remontada no pasó de amago. «En el último cuarto no conseguimos recortar y ya pensamos en el sábado», reconoció, visiblemente resignado.

Cuestionado por la ausencia de Kramer, Vidorreta explicó que fue una decisión técnica. «En los últimos partidos hay otros jugadores más acertados», dijo antes de asegurar que estará disponible para el tercer encuentro. «Solo se ha quedado fuera dos veces en todo el año. Si entra él, seguramente le toque salir a otro», avanzó.

Preguntado sobre la confianza del vestuario tras dos derrotas inapelables, Vidorreta apeló a la competitividad de los suyos. «Este equipo siempre ha competido bien y tiene carácter. Vamos a encontrar la energía necesaria en estas 48 horas», sostuvo.