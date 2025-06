La Laguna Tenerife-Valencia Basket: cuarto partido o punto final de la temporada

Situación límite para La Laguna Tenerife. Límite pero no dramática. Como ha advertido Txus Vidorreta, para el equipo «invitado» a las semifinales por el título de la Liga Endesa no sería ningún fracaso quedar eliminado. Otra cosa es que se despida sin ganar ni un partido. Es lo que ocurrirá si el Canarias no logra vencer al Valencia en el tercer encuentro de la serie, esta vez en el Santiago Martín y no en La Fonteta, donde los de naranja se impusieron con autoridad, quizás demasiada teniendo en cuenta que se enfrentan el segundo y el tercero de la fase regular, empatados a 25 triunfos.

Todo lo que no sea ganar, será poner fin a una temporada que, pase lo que pase, estará entre las mejores en la historia del club tinerfeño. Ya se sabe, semifinalista de la Copa del Rey, cuarto clasificado en la Basketball Champions League y, de momento, semifinalista de la Liga Endesa. Pero ya habrá tiempo de hacer balance. Del Canarias dependerá de que el curso termine este sábado o se alargue, como mínimo, en un partido más, que sería el cuarto del cruce con el Valencia, programado para el lunes.

En sus manos

Para tener la opción de forzar el 2-2 en la eliminatoria, antes habrá que poner el 1-2, claro está; y en el proceso, La Laguna Tenerife necesitará mejorar notablemente sus prestaciones. En el pabellón Fuente de San Luis se vio una versión desconocida del conjunto que entrena Txus Vidorreta, alejado de la coralidad que tan buena fama le ha dado y tanto preocupa a sus rivales. Los números lo dicen todo. En el primer enfrentamiento (83-65), el Canarias llegó al último cuarto sin opciones y firmó la rendición anotando solo seis puntos en ese período. Y en el siguiente, solo dos días después, la superioridad local fue incluso más evidente. El Valencia dominó de principio a fin e incluso se divirtió para colocarse a un triunfo de su acceso a la final (105-74). Vidorreta había pedido una mayor contribución anotadora entre más jugadores, pero el jueves solo destacaron Bruno Fitipaldo y Lluís Costa, con 22 y 19 puntos. Los demás estuvieron por debajo de la decena: Huertas, ocho; Morin, Scrubb y Drell, siete; Abromaitis y Kostadinov, dos –Kramer fue el jugador descartado–... Y nada más, porque ni Shermadini, ni Jaime, ni Doornekamp, ni Sastre llegaron a encestar.

La energía que le falta

Lo dicho, el Canarias es un equipo que necesita una producción colectiva más alta para poder ser competitivo. Y elevar los porcentajes de acierto. La Laguna Tenerife pasó de 12 canastas de 31 lanzamientos de dos puntos el martes, a las 11 de 36 del jueves. O lo que es lo mismo, un 39 y un 31 por ciento de acierto por parte de un equipo que terminó la fase regular de la temporada con un 60,76, el registro más alto de todos los participantes en la Liga Endesa. La vuelta a la normalidad debería ser suficiente. Por insistir no será. El regreso a casa irrumpe como el principal aliciente para que los aurinegros recuperen sensaciones y ofrezcan otra imagen. Sin dejar de reconocer que el rival es «superior», Vidorreta está seguro de que su equipo extraerá de sus reservas la «energía» que le faltó en Valencia y que competirá y mostrará el «carácter»de tantas veces en un pabellón Santiago Martín con todas las butacas ocupadas. Todo para que la temporada no termine ya.