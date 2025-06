La Laguna Tenerife, ante lo que ningún equipo ha podido conseguir

Los antecedentes avisan que La Laguna Tenerife se enfrenta a un reto imposible, el de sacar adelante una eliminatoria de semifinales de la Liga Endesa al mejor de cinco partidos habiendo perdido los dos primeros. Es algo que no ha ocurrido nunca. Y no son pocas las referencias. De 68 enfrentamientos de este tipo, 42 comenzaron igual que este Valencia-Canarias, con un 2-0 a favor del conjunto poseedor del factor cancha. La mala noticia es que todos terminaron de la misma manera, sin remontada.

Para colmo, los precedentes tienden más al 3-0, a una liquidación por la vía rápida, que a otros tanteadores parciales. De hecho, de esas 42 eliminatorias de semifinales que arrancaron con un 2-0, 22 se resolvieron en el menor margen posible, con un tercer triunfo consecutivo del equipo que tuvo la ventaja de competir primero como local. En trece ocasiones, el que iba a remolque fue capaz de alargar la serie y forzar el cuarto partido, pero sin poder llegar al quinto. Yen siete de esos playoff sí se estiró la emoción hasta el final, aunque con un desenlace favorable para el conjunto que se había golpeado primero. Pasado a porcentajes, el reparto sería de 52, 31 y 17, detalla ACB en su web.

Una experiencia 'nueva'

El Canarias está disputando las semifinales de la Liga Endesa por segunda vez. A diferencia de la de ahora, la anterior no se jugó al mejor de cinco partidos, sino con un máximo de tres encuentros. Se celebró en junio de 2021 con el Barcelona como rival. Después de perder en el Palau Blaugrana por un contundente 112-69, el equipo tinerfeño respondió en casa (80-68) y volvió a viajar a la capital catalana, donde cayó (89-72) en el tercer y definitivo enfrentamiento.

Independientemente del momento del calendario, existe otro precedente que da esperanzas a La Laguna Tenerife con vistas al encuentro de este viernes en el Santiago Martín, y es su reacción en Liga Endesa después de enlazar dos derrotas, como le pasó esta semana en el playoff con el Valencia. Solo entró en un bache de esa profundidad a finales de mayo, en las dos últimas jornadas, cuando se vio superado por el Valencia en casa y el BAXI fuera. Ahí se le escapó la segunda plaza de la clasificación. Pero el conjunto aurinegro salió adelante con su convincente clasificación en el cruce de cuartos de final por el título ante el Joventut.

El Canarias no pierde tres partidos seguidos de Liga Endesa desde el arranque de la campaña pasada. Los aurinegros iniciaron el camino sin éxito en los duelos con el Unicaja, Valencia –otra vez– y UCAM. Pero ese comienzo no fue un indicio de una mala temporada. Los de Txus Vidorreta supieron activar la velocidad de crucero y no faltaron a su cita con las eliminatorias por el título de ACB, en este caso cediendo ante el Barcelona en el primer cruce (96-86 y 92-97).

La tercera derrota más amplia

Desde su regreso a la máxima categoría nacional, en el ejercicio 2o12/13, el Canarias ha jugado 21 partidos de eliminatorias por el título de Liga Endesa (se estrenó en la 16/17 ante Unicaja). El balance es de siete victorias y 14 derrotas (las más amplias, de 43 puntos a favor del Barcelona en 2021, de 32 ante el Joventut en 2022 y el reciente menos 31 del jueves en La Fonteta.