Vidorreta sitúa la clave en la falta de acierto en el juego ofensivo

Txus Vidorreta se quedó con la impresión de que la respuesta defensiva de La Laguna Tenerife no fue mala. En cambio, sí echó en falta más acierto ofensivo, sobre todo en tramos en los que el conjunto aurinegro trató de ponerse a la altura del Valencia en el marcador. Con vistas al segundo duelo de la eliminatoria, se mostró convencido de que sus jugadores estarán anímicamente «bien» y aclaró que no cambiará «demasiadas cosas». Eso sí, afirmó que el Canarias tendrá que recuperar su condición de «equipo coral» para evitar el 2-0.

«Nos faltó acierto», remarcó Vidorreta. «Cuando penetrábamos, no íbamos a la línea de tiros libres; fallábamos de tres, exceptuando a Aaron y Bruno; en situaciones de pintura, Yannis y Gio hicieron uno de seis; y en los libres, tres de ocho...», repasó centrándose en la fase en la que La Laguna Tenerife se colocó a ocho puntos del Valencia en el último cuarto.

«Si quieres llegar a una final, hay que hacerlo mucho mejor en ataque», resumió para añadir que, «teniendo en cuenta el rival, el nivel defensivo fue bueno». Al respecto, matizó que al Canarias le faltó «un poco de intensidad» a la hora de protegerse en acciones de uno contra uno. «Ellos podían anotar o coger rebotes ofensivos y abrieron diferencias de hasta 16 puntos en el segundo cuarto», recordó. «Tuvimos una buena reacción al final del segundo periodo y, sobre todo, en el tercero. Nos pusimos a tres puntos y tuvimos dos posesiones para empatar, pero fallamos», continuó Txus sobre un desenlace que fue cayendo por su propio peso. «Ellos empezaron a encontrar oportunidades, especialmente desde los tiros libres, y cuando vimos que habíamos perdido las nuestras, no pudimos. Pero el equipo trabajó bien y realizó algunas de las cosas que quisimos hacer, aunque no todas», expuso.

Pensando en la cita de mañana, aseguró que no le preocupa «nada» de su equipo. «Vamos a seguir al mismo nivel y a tratar de atacar un poquito mejor y de aprovechar las ventajas», indicó antes de poner algún ejemplo, como el de Jaime, que encestó cuatro triples en Liga ante el Valencia y ayer no sumó ninguno. «Necesitamos que mejore su rendimiento individual, pero que también lo hagan quienes tengan opciones liberadas, porque si perdonas, el rival no fallará», avisó. El de Shermadini fue otro caso. «Llevaba meses sin fallar un tiro libre y falló uno», dijo.