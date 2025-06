Valencia-La Laguna Tenerife, última oportunidad para ganar el factor cancha

Con el tiempo justo para digerir la derrota sufrida el martes en el pabellón Fuente de San Luis (83-65) y realizar un entrenamiento táctico, La Laguna Tenerife repite este jueves visita al Valencia dentro de la eliminatoria de semifinales de la Liga Endesa al mejor de cinco partidos.

Será la última oportunidad para que el Canarias ponga a su favor el factor cancha. O lo que es lo mismo, con un triunfo y un 1-1 en la serie, podrá aferrarse a su condición de local para acceder a la final. Este sábado se jugará un tercer encuentro en el pabellón Santiago Martín pase lo que pase en el segundo duelo. Habrá que ver luego si hay un cuarto el lunes en el mismo escenario. Para los aurinegros, será buena señal, la mejor posible dadas las circunstancias.

Lo que pide el entrenador

Para que así sea, a La Laguna Tenerife le convendrá recuperar cuanto antes la condición de equipo coral que tantas alegrías le ha dado. Una de sus señas de identidad, difuminada el martes en La Fonteta. Sobre todo, en el plano ofensivo. Es lo que echó en falta Txus Vidorreta ese día. Y no es para menos. Su equipo no pasó de los 65 puntos y muchos de los jugadores estuvieron muy por debajo de sus cifras anotadoras habituales. David Kramer y Gio Shermadini solo aportaron tres puntos, mientras que Tim Abromaitis y Joan Sastre se quedaron en dos y Jaime Fernández terminó con un cero en su casillero de puntuación. El Canarias estuvo sujeto por Marcelinho Huertas (18), Aaron Doornekamp (17) y Bruno Fitipaldo (11). Insuficiente para plantar cara a un Valencia en el que el reparto fue más variado y fértil, aunque siempre con Jean Montero (16), Jaime Pradilla y Chris Jones (14) como principales amenazas. Se trata, además, de un equipo que lleva siete triunfos seguidos, incluyendo los dos de los cuartos de final del playoff disputado ante el Gran Canaria, y que no cae derrotado como local desde el 27 de abril, ante el Baskonia. Son números que ponen de manifiesto el momento de forma con el que llegó conjunto de Pedro Martínez a la lucha por el título, una racha que le permitió quitarle el segundo puesto de la clasificación general –empatados a victorias– a un La Laguna Tenerife que tuvo un tramo final de calendario más irregular –tres tropiezos en las cuatro últimas jornadas– y que volvió a levantar el vuelo con un rotundo 2-0 en la serie anterior ante el Joventut. Su entrenador, Txus Vidorreta, no duda de que el Canarias sabrá responder en el segundo asalto. «Moralmente vamos a estar bien», afirmó antes de recordar que el aurinegro es el equipo «invitado» a esta etapa de la competición. «Estamos habituados a jugar semifinales de la Copa, pero esta es la segunda vez en Liga Endesa, así que estamos muy contentos», argumentó.

Dudas en el Valencia

Pedro Martínez, en su línea, quiso apagar cualquier brote de euforia tras el 1-0. Aunque la semifinal se le ha puesto de cara, no se fía y sigue «con los pies en el suelo», procurando dar ejemplo con vistas a un segundo partido en el que, entre otras cosas, tratará de que su equipo perfeccione su funcionamiento defensivo. «Fitipaldo logró algunas canastas fáciles», advirtió elevando el nivel de exigencia. En la cuenta atrás estará pendiente de Nate Sestina y Jean Montero, que acabaron con molestias el encuentro del martes.