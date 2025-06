El CB Canarias, sin respuesta del TAD y sin el factor cancha

Igualados a 25 triunfos al término de la fase regular tras una cerrada pugna por la segunda posición que solo se decantó en favor del Valencia Basket, el CB Canarias vio como se le escapaba su mejor clasificación en una fase regular por un par de factores. Uno, la derrota en la jornada final del cuadro isleño en Manresa, y otro, un average particular que se lo llevó el conjunto taronja gracias a vencer en los duelos directos de La Fonteta y el Santiago Martín.

Eso por lo sucedido en la cancha, porque el CB Canarias todavía aguarda a una decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), dependiente del Consejo Superior de Deportes, sobre su recurso sobre la alineación indebida de Amida Brimah al haber jugado primera esa sexta jornada con el Manresa y luego, en el citado duelo aplazado, con el conjunto valencianista. Aquello ocurrió el 13 de diciembre de 2024. Ahora, prácticamente medio año después, sigue sin existir una respuesta definitiva.

Tres pasos

Acudió primero el Canarias al Comité de Competición y, posteriormente, al de Apelación. Con una resolución negativa para sus intereses por parte de ambos la entidad presidida por Félix Hernández acudió. Eso fue a mediados de marzo, pero unas 14 semanas después todavía no se ha producido una respuesta oficial. Una decisión que tenía los visos de quedarse en una mera cuestión de orgullo, pero que dada la igualdad entre La Laguna Tenerife y el Valencia Basket sí hubiera podido tener un significado mayor: el factor cancha a favor del club aurinegro.

"A mí hay cosas que me mosquean, y no entiendo por qué este caso tarda tanto", reconoce Félix Hernández, presidente del club isleño, que va incluso más allá en sus intuiciones. ·"Me preocupa mucho que las resoluciones salgan midiendo tiempos, y se puede pensar que se está esperando a que acabe la temporada para que salga la resolución, o algo similar. Eso sí me preocupa mucho", expresa el mandatario aurinegro.

Considera también Hernández que la diligencia por parte del TAD no es la debida ni la posible. "Creo que en función del club que presente una reclamación, la fecha de la resolución varía. No tengo ninguna prueba de ello, pero opino que para una cosa tan sencilla, entre comillas, como esta, no es normal que tarde tanto el TAD en sacar la resolución. Creo que estas cosas cuanto antes salgan, mejor; aunque a lo mejor otros piensan al revés. Sigo creyendo en la justicia y creo que nos van a dar la razón", argumenta el presidente canarista.

No bajará los brazos

Sabedor de que una resolución ahora del TAD no le influirá a su equipo en la actual edición de la Liga Endesa, a Hernández le quedaría "la satisfacción de ganar". "Creo que al final se nos dará la razón, aunque después no sirva para ser segundo, porque en este caso lo hubiésemos sido y habríamos tenido el factor cancha en esta semifinal", expresa el directivo tinerfeño, que en parte se toma este asunto con resignación. "Claro que el Canarias ha salido perjudicado, pero es lo que hay y no depende de nosotros", señala en este sentido.

Pero lejos de bajar los brazos, Hernández deja claro que el CB Canarias va a "luchar por la limpieza de la competición". "Cuando se tiene una normativa, que la hemos aprobado todos, hay que cumplirla y no se ha cumplido. Estaba claro que ese jugador no tenía que jugar con el Valencia cuando en esa misma jornada ya lo hizo con el Manresa. Eso está clarísimamente tipificado que no puede ocurrir", recuerda Hernández.

Lo cierto es que el TAD no ha hecho público recientemente ningún acuerdo de recursos de baloncesto pese a que tanto el 22 como el 23 de mayo falló sobre asuntos de otras modalidades. También cabe la posibilidad de que la resolución no se notifique, si bien en el CB Canarias siguen esperando algún tipo de respuesta oficial.