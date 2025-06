Félix Hernández, presidente del CB Canarias: "La gente siempre me ve a mí en la foto, pero detrás hay un equipo de trabajo"

Hace unos días se cumplieron 27 años desde su llegada a la directiva del CB Canarias, y este domingo 8 de junio serán 21 desde que alcanzó la presidencia. Será el último aniversario de Félix Hernández al frente de la entidad aurinegra. En unas semanas se jubila oficialmente. Antes hace balance de más de dos décadas de dulce mandato a la vez que augura un prometedor futuro para el club de toda su vida.

Cumple exactamente 21 años de presidente y 27 dentro de la directiva. ¿Por qué lo deja ahora?

Por jubilación, puesto que he alcanzado 41 años cotizados; y porque ya desde hace un par de años estábamos buscando alguien con un perfil financiero que se quedara aquí para seguir funcionando de la misma manera que hemos funcionado hasta ahora, sobre todo a nivel económico. Porque al final esto lo hemos llevado como una empresa, algo que ha sido la clave de esta nueva época del club para luego tener éxito a nivel deportivo. Ya en verano le dije a Santiago Cacho [vicepresidente] que quería que este fuera mi último año si se daban las circunstancias, y se han dado con la llegada de Eusebio [Díaz].

Le ha tocado vivir la que seguramente ha sido la época más intensa y gloriosa de la entidad ¿A costa de la familia?

A nivel personal me perdí el crecimiento de mis hijos [tiene cuatrillizos]. Mi mujer se sacrificó esos 12 o 13 años iniciales, y ahora creo que se merece que estemos juntos, y ya que me perdí el crecimiento de mis hijos, no me quiero perder el criar a mis nietos.

En el CD Tenerife, Miguel Concepción siempre dijo que se marcharía cuando apareciera alguien de garantías para llevar el club. ¿Es similar esta situación con Aniano Cabrera?

No, no, porque esto es un equipo de trabajo. Sí quería que llegara alguien de un perfil financiero; esa persona ha llegado coincidiendo con mi edad de jubilación. El equipo de trabajo es el mismo y la transición va a ser muy normal, porque serán los mismos.

¿No tiene nada que ver su prolongación en el cargo con que nadie se pudiera haber atrevido dentro a cogerlo antes?

No. Creo que ha sido un proceso muy natural y muy normal. No ha habido ese momento de sentirme sin ganas o sin energía, sino que han dado las circunstancias ahora. Porque siempre he pensado que con un proyecto potente como nosotros tenemos desde hace años, no era tan importante la cara visible.

¿Cuándo se producirá exactamente la salida?

Cuando acabe la temporada, habrá un consejo de administración y ese consejo convocará la Junta General de Accionistas en la que se traspasará, por decirlo de alguna manera, la presidencia a Aniano [Cabrera]. Será sobre el 20 de julio.

Se marcha con unas semifinales, como mínimo. ¿Se espera un regalo todavía mayor?

No quiero mezclar una cosa con la otra, ya que no era imprescindible que fue un buen o mal año para irme. Cuando tomé la decisión de que ésta sería mi última campaña, no sabíamos qué iba a ocurrir. Al final todo ha venido rodado y está siendo una de las mejores temporadas de la historia del club.

¿Pero ve al equipo luchando por algo más grande?

Sin ninguna duda. A cinco partidos sabemos que es complicado sacar la eliminatoria contra el Valencia. Pero también podemos enmendar un mal encuentro. Creo que si estamos bien en defensa y al nivel que estamos en los últimos partidos, podemos tutearlos.

El listón lo deja muy alto. ¿Le deja un regalo envenenado a su sucesor?

No. Y la sencilla razón es que, aunque la gente siempre me vea a mí en la foto, lo cierto es que esto ha sido un equipo de trabajo que empezó hace 21 años con Cacho, Aniano y yo, bien secundado y apoyado por la junta directiva. Después se incorporaron algunos más, como Dani [Cañibano] cuando ascendimos a la ACB. Al final esto es un proyecto y un mérito de todos los que hemos estado durante todo este tiempo. Si a partir de ahora los resultados son mejores o peores, no me hacen mejor o peor a mí. El proyecto y las personas que hemos estado hasta ahora somos los artífices de todo esto. No soy yo.

Félix Hernández, durante la entrevista de balance de su mandato. / Arturo Jiménez

Siempre ha hablado bien de los que le rodean en el club...

Sí, y quiero romper una lanza a favor del equipo de trabajo del club, en especial a la Junta Directiva de antes y al Consejo de Administración de ahora, por lo fácil que me lo han puesto. Ha sido muy cómodo para mí, y viendo lo que ocurre en otros clubes, cómo me han dejado trabajar y cómo hemos sacado todo por unanimidad. Ha sido una suerte enorme tener a tu lado amigos y gente que te ha dejado trabajar, y en el día a día a Cacho, a Dani y a Aniano. He trabajado una barbaridad, pero en disfrutado, sobre todo porque todo lo que hemos proyectado ha ido saliendo.

A lo largo de estos 21 años, ¿se llegó a arrepentir alguna vez de haber cogido la presidencia?

No, nunca, porque primero fue una pasión, y luego un atrevimiento cuando Roberto Marrero dio un paso al lado. Lo más importante es que se diseñó un buen proyecto y lo hemos ejecutado con creces. Nuestro objetivo, cuando cogimos la presidencia, fue llevar el equipo al ACB, y lo llevamos. Pero es que llevamos 13 temporadas en ACB, en ningún año hemos tonteado con el descenso, y cada año, a nivel general, ha mejorado al anterior. En ningún instante me he arrepentido, pero sí es cierto que ha habido momentos de mucho cansancio y de muchos inconvenientes y muchas trabas.

De puertas hacia fuera da la sensación de que hubo dos momentos dramáticos: la compra de la plaza al Alicante y esa conversión a SAD ¿Cuál fue más duro de los dos?

Creo que fue todo el proceso. Desde el ascenso en la cancha, intentar otro ascenso después en los despachos que no nos lo permitieron en la ACB, más tarde la compra al Alicante, y a los seis meses empezar el proceso de recaudar dos millones de euros para convertirnos en Sociedad Anónima Deportiva intentando que no hubiese instituciones públicas. Fueron 12 meses muy duros y de mucho trabajo, aunque desde el minuto uno lo diseñamos de tal forma que se acabó cumpliendo. Ahí nos ayudaron mucho Fernando Clavijo y Carlos Alonso desde La Laguna y el Cabildo, para hablar con empresas. Entre todos se logró finalmente, y aunque no llegamos a tirar la toalla, sí pensamos que se podía fracasar.

Se marcha teniendo muchos momentos deportivos, y muy buenos, entre los que elegir...

Sí, hay muchos. Pero esto me lo tomo como un proceso, y ese proceso ha sido muy bueno. Por ejemplo, el primer título de la BCL fue una alegría inmensa, aunque el primer partido que jugamos en Zagreb contra la Cibona, me hizo una ilusión tremenda, independientemente del resultado. Y también ha habido momentos muy malos, siempre relacionados con los que faltan. Cuando mueren [los directivos] Benigno [Afonso] y Toño [Antonio Tosco], fue lo más duro. Eran compañeros, amigos y partícipes del crecimiento. Las derrotas no las veo como algo malo y por eso me quedo con el crecimiento siempre continuo y nunca haber tonteado con el descenso, algo que ha sido muy importante para dar más estabilidad a este proyecto.

¿Pero habrá alguna derrota que al menos en ese momento le haya afectado anímicamente?

Sinceramente no. Creo que casi siempre que nos han ganado es porque han sido superiores a nosotros. Y en el deporte hay que reconocer siempre a rival cuando es superior.

De los patrocinios y colaboraciones que han cerrado, ¿en alguno tuvo que picar piedra de manera especial?

En los patrocinios de Iberostar, Lenovo y ahora La Laguna han sido muy complejas las negociaciones, pero no porque la otra parte no quisiera, sino porque siempre hemos querido hilar fino y hacer las cosas bien. El de Iberostar fue un proceso largo, y de hecho nuestras relaciones continúan y son excelentes por medio de su agencia World2Me. Esa relación no siguió a nivel de patrocinio por la pandemia, ya que tuvieron que llevar a miles de sus trabajadores a un ERTE. Luego con Lenovo, la negociación también fue muy larga y compleja, básicamente al tratarse de una multinacional. Es como si hubiéramos hecho varios másters de negociación. Y más tarde surge La Laguna, y evidentemente preferimos que el retorno se quedara en casa. Creo que en las tres ocasiones todo ha sido muy complejo, pero sin riesgo de perderlo, y afortunadamente, con las opciones de tener otras alternativas.

Con su actual denominación, ¿choca o molesta que al equipo fuera se le siga llamando Tenerife, como si La Laguna fuera el patrocinador y Tenerife el nombre del club?

No, no. Por ejemplo el Granca es el Claret, algo que casi nadie sabe fuera de las Islas. La razón social es una, y hablamos de una misma entidad que en cada momento sufre cambios en función de las necesidades, sean comerciales o económicas. Creo que en el nombre nos ha venido bien que aparezca Tenerife, porque así se aclara todo. En los primeros años en ACB nos confundían con el Gran Canaria y ahora así la gente te ubica. Y además, es uno de nuestros patrocinadores principales. Creo que nuestra actual denominación de La Laguna Tenerife es la ideal.

Con todo, supongo que se marcha habiendo acumulado una cantidad de vivencias al alcance de muy pocos...

Considero que he tenido una vida muy rica, tanto a nivel familiar, como luego siendo profesional en un tema que te apasiona. Creo que he sido un privilegiado. Es cierto que se trata de un trabajo que te quita los 365 días del año, pero la satisfacción que me ha dado este trabajo y este club hace que me sienta un privilegiado al jubilarme con salud y con las vivencias que tenido aquí. Como todo trabajo, desgasta, pero pesa mucho más lo positivo que lo negativo.

¿Se le queda algo pendiente a lo que no pudo llegar o un sueño por materializar? ¿Quizá organizar en la Isla una Copa del Rey?

Todo lo que depende de nosotros creo que lo hemos saldado con muy buena nota. Pero hay otras cosas que no, y al final, estando en una situación más que desahogada, y no poder aspirar a una Copa del Rey es una frustración. Pero no una frustración del club, sino de la isla. Creo que en los últimos tiempos nos hemos detenido en muchos aspectos, como en las infraestructuras, y una de ellas importante era un pabellón multifuncional que no se ha diseñado. Este tipo de instalación es necesaria, pero no para que juegue el Canarias, sino para generar economía e imagen, y para traer espectáculos a los que ahora no podemos aspirar.

Hablemos de futuro. ¿Está garantizada la solvencia económica del club o tocará apretarse el cinturón?

Seguiremos en la misma línea. Este año se cerrará de nuevo con beneficios. Se han reestructurado temas financieros de cara al futuro y creo que seguiremos creciendo y evolucionando como en los últimos años. Sabemos que hay un techo que económicamente hace que ese crecimiento cueste más, pero siempre está la imaginación y el buen hacer de Aníano y de Txus [Vidorreta] para que el equipo siempre sea competitivo.

¿Pero de verdad queda margen de crecimiento sabiendo de las limitaciones del entorno?

Yo he hecho falta todavía, por ejemplo, que haya varias empresas potentes, tinerfeñas y canarias, que no nos apoyan pese a llevar años detrás de algunas de ellas. Pero no solo a nosotros, sino a otros clubes. Pero, por supuesto, cada uno en su casa hace lo que cree conveniente. El entramado empresarial general está con nosotros, y con una masa social real, la del consumidor de baloncesto que paga por un abono y una entrada, crece cada año más. Ahí tener un pabellón más grande sí nos permitiría crecer, pero estamos en nuestro tope. Luego hay otros negocios a los que se les puede sacar partido, como estudiar sobre la gestión del pabellón y si es posible un naming. Tirar de imaginación para crecer e intentar mantener el nivel que tenemos, algo que ya es muy difícil.

¿Los éxitos en lo deportivo les ha empujado, sin pretenderlo, a vivir por encima de las posibilidades convenientes reales del equipo?

Nunca lo hemos hecho. Lo bueno que hemos tenido nosotros siempre, es que los resultados deportivos no nos han condicionado el presupuesto. Esa filosofía la hemos mantenido desde hace 21 años, que los resultados deportivos no te influyan para meterte en más gastos, ya sea por abajo o por arriba. Rara vez no hemos salido del presupuesto marcado.

Viendo lo que viene ocurriendo en el CD Tenerife y aunque no sean casos paralelos, ¿teme que después de una continuidad tan larga en la presidencia, ahora haya riesgo de cambios continuos?

No. Aquí es totalmente imposible porque la distribución de nuestro accionariado es totalmente diferente a lo que ocurre en el Tenerife. Nuestro máximo accionista es la Fundación del club y con suficiente porcentaje para que no ocurran ciertas cosas, como el poner o imponer consejeros y hasta el presidente. Y después, que esto está basado en un proyecto. Hasta ahora yo he sido la cara visible y de aquí en adelante lo será Aniano, pero con el mismo perfil deportivo. Su mano derecha en lo deportivo será Nico Richotti; y en el aspecto financiero lo será Eusebio Díaz.

¿Y se pondrá algún día sobre la mesa la posibilidad de fusionarse con el CD Tenerife?

Las relaciones siempre han sido muy buenas con todos sus mandatarios. Pero creo que se gana más yendo de la mano que intentando hacer fusiones y cosas similares, porque eso es antinatura. Se trata de dos sociedades anónimas diferentes y cada una con su accionariado. Y sobre todo, creo que no es un asunto necesario ni para los unos ni para los otros. Ir de la mano sí es importante en algunos detalles, como el intentar que los operadores televisivos eviten las coincidencias horarias de los equipos, algo que nunca se ha respetado y que no es bueno ni para los espectadores ni para los medios de comunicación.

Hernández, durante la entrevista con EL DÍA. / Arturo Jiménez

¿Cambiará mucho el estilo en la presidencia con Aniano Cabrera al mando?

Es una continuación. Su perfil quizá sea algo diferente al mío, porque yo soy más institucional y él más deportivo; pero todo evolucionará, ya que lo importante es el proyecto, sólido y en busca de una modernización y un crecimiento. El cambio no será nada traumático, porque la estructura es muy profesional y el engranaje funcionará independientemente de la persona que lo lleve.

Se ha rumoreado que deja la presidencia de la entidad, pero que seguirá estando activo en la Fundación del club.

Yo soy patrono de la Fundación, y seguiré como tal. Pero eso no significa que vaya a controlar el club, ni mucho menos. Yo me voy de la presidencia y dejaré de tener poder alguno de decisión o de fiscalización. No creo en esos presidentes que no se van del todo. No me gusta esa forma de actuar, y si das un paso a un lado hay que respetar por completo lo que hagan los nuevos. Estaré en la Fundación para lo que necesiten, pero pienso que mi cara ya está bastante gastada. El mérito ahí seguirá siendo de Santiago Cacho y sus trabajadores.

¿Entonces se marcha por completo? Porque usted también ha sido un habitual en las asambleas de la ACB, la FEB y hasta la BCL... ¿Echará de menos algo?

Creo que prácticamente nada, porque voy a ganar tiempo con mi mujer y con mi familia y voy a seguir viendo baloncesto. No tengo ningún apego a esos cargos, porque en los primeros años era todo bonito, con viajes a la península, a Ginebra... Pero eso quema y acaba cansando. Ahora me toca disfrutar de la familia.

¿Seguirá acudiendo al Santiago Martín? ¿Lo veremos en el palco o en la grada?

Como todos los demás consejeros del club, compro mi abono. Lo tengo en el primer anillo, junto a mi mujer, y seguiré disfrutando del baloncesto desde allí. Al palco no iré.

Tiene contrato hasta 2028, ¿pero ve a Txus Vidorreta con una trayectoria todavía mayor en el club?

Txus es el mejor entrenador en España, por trayectoria, sin ninguna duda. Algunos pueden decir que está en el Top 3, que también lo compro. Está demostrando que con el tipo de plantilla y presupuesto que ha tenido, siempre ha estado por encima de las posibilidades. Y el mejor ejemplo es el de esta misma temporada. Es un activo muy importante de este proyecto que le da estabilidad al club. Cuando él no quiera estar con nosotros será una etapa diferente, no sé si mejor o peor solo diferente; pero pienso que todavía no tiene fecha de caducidad, porque tengo claro que no lo condicionarán los resultados deportivos, aunque hasta ahora hemos tenido la suerte de que no ha habido ninguno malo. Y eso es un ejemplo del secreto de nuestro proyecto, basado en gran medida en la estabilidad que han dado entrenadores como Alejandro Martínez y ahora Txus.

Ese salto de calidad con Vidorreta es incuestionable, pero en ocasiones, por su forma de ser y su carácter, algunas declaraciones no son bien vistas desde fuera. ¿Puede llegar a ser perjudicial para el club?

Cada uno tenemos nuestra forma de ser, y él todo lo que hace lo hace por el club y por defender los intereses del club. No me preocupa, ni nunca lo ha hecho, esa imagen que se pueda proyectar, porque la trayectoria es lo que vale. Las pocas veces en las que ha metido la pata, él mismo lo ha reconocido, tal y como ocurrió recientemente. Quizá choca porque él hace declaraciones diferentes a lo que otros quieren escuchar. De todas formas, todo esto tiene mucho que ver con las redes sociales, donde hay mucho anonimato y corren muchos bulos. Y en este sentido he escuchado que me voy porque estoy enfermo, o que me han invitado a salir... Son bulos que tienen recorrido en las redes sociales y la gente se los acaba creyendo. Otra situación es cuando Txus hace una declaración, se recorta parte de esa declaración y se coge nada más que un extracto. Repito, esas posibles declaraciones que no gustan han sido siempre por defender los intereses del club, no por su imagen.