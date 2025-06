Yannis Morin, impacto inmediato siendo casi un desconocido

Solo un entreno a sus espaldas y un debut sobresaliente. Otra sesión antes de volar a Barcelona y nuevos ratos de calidad en su segundo encuentro. La carta de presentación de Yannis Morin como jugador del CB Canarias no ha podido ser más positiva en el cruce contra el Joventut. Aportación destacada en los dos lados de la cancha cubriendo un hueco que parecía huérfano desde la lesión de Fran Guerra, solidez traducida en un +40 en los escasos 24 minutos que ha estado en pista, y colaboración en la clasificación aurinegra para las semifinales de la Liga Endesa 24/25.

Impacto inmediato para un jugador que, como ya hiciera con el UCAM Murcia la pasada campaña, está honrando de manera superlativa la etiqueta de temporero. Contratado por semanas en el club isleño, Morin desea alargar ahora una impronta, aquella de producir nada más bajarse del avión y siendo casi un desconocido para el resto del plantel, de la que pueden presumir muy pocos en el CB Canarias desde su vuelta a la élite.

Kostas Vasileiadis

Desde el retorno a la ACB en el curso 12/13, tuvo que pasar un lustro para la aparición del primer jugador que no tuvo necesidad de adaptarse en el objetivo de producir en su estreno. Fue Kostas Vasileiadis en la 17/18. El heleno llegó como recambio de un Adin Vrabac que no dio la talla.

Lo hizo el 6 de diciembre, se ejercitó por primera vez el 7, viajó el 9 a Barcelona, y fue uno de los artífices del asalto canarista al Palau. Tal fue el impacto del tirador griego que permaneció en cancha casi 22 minutos, para hacer 12 puntos, seis rebotes y dos asistencias, con un +8 y 16 de nota.

Pierre-Antoine Gillet

Pierre-Antoine Gillet, fichado después de la jornada 1 de la 18/19 a causa de la grave lesión de Tomasz Gielo, también se adaptó relativamente rápido y bien. Estaba en la Isla el 5 de octubre, conoció el 6 a sus nuevos compañeros y se estrenó en BCL el 9 con ocho puntos en 17 minutos. Unos días después, el 14, destacó en el triunfo ante el Gipuzkoa por 73-79: nueve puntos y cuatro rebotes para +17 con él en pista.

Aaron White

El siguiente en esta lista fue, en la 19/20, Aaron White. El norteamericano llegó a la Isla, "tras perder en Milán la ilusión por el baloncesto", el 14 de enero de 2020, para ejercitarse por primera vez el 16. Ya el día 18 tuvo la ocasión de debutar contra el Estudiantes.

El ala pívot estuvo en pista casi 19 minutos y medio, tiempo en el que se fue hasta los 13 puntos y seis rebotes para 16 de valoración y +20 en el +/- dentro de la cómoda victoria del cuadro lagunero. Acabó siendo su mejor partido en aquella ACB interrumpida por el COVID, si bien cumplió en la mayoría de duelos posteriores. Sus números en BCL fueron más destacados: 10,8 puntos para 11,8 de valoración.

Julian Gamble

Otro jugador que dio un golpe sobre la mesa nada más llegar fue Julian Gamble. Sin haber disputado ningún partido oficial desde inicios de junio de 2021, el Canarias recurrió a él para suplir la baja por lesión de Gio Shermadini. El norteamericano, al que los técnicos aurinegros ya conocían de haberse medido a él en la BCL, aterrizó en Tenerife el jueves 30 de septiembre, se ejercitó el viernes 1, viajó el sábado y se estrenó contra el Madrid el domingo.

Pese a no evitar la derrota canarista Gamble aportó 12 puntos y un rebote en apenas minutos y medio, si bien su +/- fue de -11. Fue el inicio de una producción corta -su contrato acabó con la vuelta de Shermadini-, pero notable, con 10,2 tantos y 4,6 rechaces para 11 créditos en la ACB; y 12,3 puntos y 7,3 rebotes en la BCL.

Leandro Bolmaro

El quinto y último caso previo a Yannis Morin es el de Leandro Bolmaro, que si bien no llegó a explotar las cualidades que se le presuponían, sí dejó un rendimiento inmediato apenas tres días después de tomar tierra en Los Rodeos. Lo hizo el 2 de marzo de 2023, vivió un solo entreno en la Isla el 3, y volvió a tomar un avión para viajar a Valencia.

El Canarias jugó en La Fonteta el domingo 5, y aunque en un principio el argentino iba a ser reservado para el siguiente duelo, acabó vistiéndose de corto y aportando, en caso 11 minutos, nueve puntos para 11 de valoració (+/- de cero) en la derrota contra el conjunto taronja.

Kyle Guy, solo un borrón

El resto de casos, o bien no tuvo un rendimiento inmediato, o bien dispuso de varios días -y hasta semanas- para cogerle el tono a su nuevo equipo... si es que lograron hacerlo. Una integración complicada al producirse con el curso ya rodado, y más difícil si cabe en estos últimos años a tenor del grueso entramado de sistemas que suele manejar Txus Vidorreta.

Uno de los casos más llamativos se dio el pasado ejercicio. El 1 de enero llegaba a la Isla Kyle Guy. El escolta ya se ejercitó el día 2 y debutó, contra el Joventut, el día 6. Estreno para el olvido, ya que erró sus cinco tiros para acabar con -4 de valoración.

Fue solo uno de los pocos borrones de Guy como aurinegro. Y es que el de Indiana se convirtió en el principal referente anotador del conjunto lagunero en los últimos meses de la temporada. Así, entre ACB, Copa del Rey y BCL, Kyle acabó con 10 o más puntos en 27 de sus siguientes 31 encuentros. Con varias actuaciones de relumbrón, y opción canarista de renovar su contrato, llegó incluso a sonar para el Real Madrid... pero él decidió retirarse sin haber cumplido los 27 años.

Casos singulares

En los demás refuerzos en medio de la temporada no la incidencia positiva en relación inversa al tiempo de estancia previo no fue tan reseñable. Se le acercan, por ejemplo, Djordge Gagic y Lazaros Papadopoulos. El primero, en la 15/16 aportó cuatro puntos y dos rebotes apenas dos días después de su primer entreno en el Santiago Martín. El griego, por su parte, en la 13/14 y después de cinco días de trabajo, se fue a 15 puntos y cuatro rebotes para 16 de nota... aunque ya no jugó más al reaparecer las dolencias en una de sus rodillas.

Varios no cuajaron

En la lista de los refuerzos que saldaron su puesta en escena como canaristas de una forma más que discreta, aparecen varios jugadores. Uno de ellos, Xavi Rey (14/15), aunque el catalán llevaba varios meses lesionado; mientras que en la 15/16 Dani Pérez se quedó sin anotar (-2 de valoración) la primera vez que se puso la camiseta canarista.

Ya en la 16/17 Tariq Kirksay, que no anotó en su estreno contra el Joventut; y Takwa Piñero, apenas 25 segundos ante el Murcia y posteriormente números muy pobres. En la 17/18 no fue buena la tarjeta de presentación de Josh Akognon (cero puntos y dos pérdidas frente al Estudiantes).

Más recientemente, en la 22/23, Dakota Mathias, erró su único lanzamiento en su puesta de largo contra el Baskonia. Su periplo como aurinegro solo duró dos partidos más con un total de tres puntos en 21 minutos. Algo parecido a lo que ocurrió el pasado ejercicio a Oliver Stevic, que solo pudo jugar el pasado ejercicio dos encuentros con algo más de 12 minutos en pista.

Ahora Yannis Morin se aleja de lo habitual. Sus cuatro puntos, 2,5 rebotes y 1,5 asistencias en la eliminatoria contra el Joventut no parecen, a simple vista, grandes cifras. Pero los intangibles que ha dado el francés valen su peso en oro en la rotación interior aurinegra.