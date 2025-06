Invicto sin Marcelinho Huertas: el CB Canarias suma un pleno de seis triunfos sin el brasileño

Tocado por un golpe que recibió en el primer partido de la serie de cuartos de final –quién lo diría vistos sus 39 puntos y 41 de valoración que le auparon a una actuación de récord–, Marcelinho Huertas no pudo participar en el duelo del martes frente al Joventut Badalona. Aunque su ausencia se hizo oficial apenas unos minutos antes de que arrancase el segundo y a la postre definitivo enfrentamiento, el brasileño ni siquiera llegó a viajar.

Perder al MVP de la temporada regular en Liga Endesa y jugador clave para declinar la balanza en favor de La Laguna Tenerife en el primer round parecía conducir inevitablemente hacia una tarde aciaga. Nada más lejos de la realidad, la excelente actuación colectiva del combinado dirigido por Txus Vidorreta se saldó con una brillante victoria por 60-80 y derivó en la clasificación por la vía rápida a las semifinales.

Mientras la afición aurinegra celebraba con orgullo –y algo de sorpresa– la segunda presencia histórica en la ronda previa a la gran final del playoff por el título, Vidorreta volvía a sonreír en sala de prensa. «Habíamos ganado los cinco partidos que habíamos jugado sin Marcelinho esta temporada. Esos son datos que ya manejo», argumentó orgulloso de sus pupilos el técnico. En Badalona, seis de seis.

El pleno

Atrás queda ya la primera jornada de la temporada en Liga Endesa, cuando el base brasileño andaba todavía con problemas en el tobillo después de caer lesionado con su selección en los Juegos Olímpicos. Su ausencia no impidió el triunfo canarista frente a Baskonia, un equipo de Euroliga, por 88-80. Tampoco estuvo Marce presente en los dos primeros duelos de la temporada en Basketball Champions League, ante el Pinar Karsiyaka (76-87) y el Kolossos Rhodes (47-71). Los dos se contaron por victorias. También en BCL, aunque en sendas ocasiones por descanso y en el marco del Round of 16, el director de la sinfonía aurinegra no participó en las exitosas contiendas frente al Petkim Spor (80-85) y el Baxi Manresa (81-71).

Con todo, tal y como recordó Vidorreta, si bien la presencia del MVP de la Liga Endesa suma siempre a un factor clave en el juego colectivo de La Laguna Tenerife –al margen de su impacto directo, el ataque canarista se cimienta sobre su batuta–, sus escasas ausencias no han desactivado jamás la maquinaria aurinegra. El equipo sigue funcionando y no agacha la cabeza sin su líder.

Bruno Fitipaldo durante el duelo frente al Joventut. / Agencia LOF

Fitipaldo, clave

Siempre a la sombra del 9, el rendimiento de Bruno Fitipaldo en pocas ocasiones se valora como lo merece el uruguayo. Él mismo ha contado con una sonrisa que, para tratar de sacarle del partido, en alguna pista le han gritado desde la grada: «Eres suplente de un abuelo». Preparado eternamente para aportar al equipo lo que necesite de él en cada momento, Fitipaldo ha estado siempre a la altura cuando la escuadra insular ha necesitado de él que fuera la primera espada, y no un complemento de Marce. Así, en cuatro de las seis ausencias de Huertas –se perdió las otras dos por lesión– no tuvo problema alguno en agarrar los mandos de la nave insular.

Frente al Baskonia, 16 puntos, 9 asistencias y 20 de valoración. En la pista del Karsiyaka, y secundado por un gigante Fran Guerra, Bruno sumó otras 16 unidades, repartió 5 pases de canasta y sacó una nota de 13 créditos. En Rodas, 13 puntos, 6 asistencias y 14 créditos de valoración y en Badalona, 23 puntazos y 4 pases para una nota de 26.

Lluís Costa dirige un ataque en el duelo de BCL frente al Baxi Manresa. / Andrés Gutiérrez

La tercera espada

También opacada por el máximo pasador de la historia de la Liga ACB, y además sin el rol en el equipo que se ha labrado Fitipaldo durante años, no se debe pasar por alto la aportación de Lluís Costa. Con mucho menos protagonismo en forma de minutos, el barcelonés completa un trío de bases de altísimo nivel. No en vano, Costa cuajó en la 23/24 (su última campaña con el Granada, segunda en ACB) los mejores números de su carrera: 11 puntos, 5 asistencias y 13 de valoración. Pese a su escasa participación en su primer año en la Isla, Costa dio un paso al frente en las dos citas en las que se conjugaron las ausencias de Marcelinho por descanso y de Fitipaldo por lesión. En el Round of 16 de la BCL, anotó 16 puntos, dio 7 pases de canasta y se fue a 23 unidades de eficiencia ante el Petkim Spor y estuvo sobresaliente en Manresa, con 22 puntos, 6 asistencias y una nota de 28 para alzarse como mejor jugador de la noche. Costa también ha estado cuando se le ha necesitado.

Por delante asoman ahora las semifinales de la Liga frente a un Valencia que arrebató al Canarias la segunda plaza de la liga regular en la última jornada y, no sin alguna dificultad, se deshizo del Dreamland Gran Canaria en dos partidos. Huertas debería llegar sin demasiados apuros al primer duelo del cruce (el martes) pero, de no ser así, seguiría habiendo motivos para la esperanza.

La mejor defensa doméstica del año

Al margen de haber mantenido la condición de invicto sin Marcelinho en la 24/25, hay un dato que destaca de forma notable en la victoria de La Laguna Tenerife ante el Joventut Badalona: los 60 puntos en los que se quedó el combinado de Dani Miret. En el apartado nacional, haber encajado solo 60 unidades supone la mejor marca defensiva del equipo aurinegro esta temporada, mientras que en la 23/24, fue el Girona el que se topó con la retaguardia canarista para anotar los mismos puntos (74-60). Esta campaña, en Champions, la mejor actuación defensiva bajó hasta los 47 puntos en los que se quedó el Kolossos en la primera fase. Curiosamente, la última vez que un equipo se quedó en 60 o menos puntos fue el propio Canarias, cuando cedió en cuartos de la 22/23 ante Unicaja (59-72).

Objetivo Supercopa

Ratificado el pase a semifinales, La Laguna Tenerife tiene por delante el desafío de estar en la Supercopa de Málaga. La vía más corta sería meterse en la final. De no ser así, tendría que esperar a que Unicaja remontase su serie frente al Barça o que el Madrid tumbara a los culés en semis. Al haberse escapado la segunda plaza de la Liga Endesa en la última jornada, es el Valencia el que tiene garantizada ya su presencia junto al Real Madrid (líder en Liga) y el Málaga (como anfitrión). De ahí que, si el Barça avanzara a semifinales, como lo hará previsiblemente también el Real Madrid (los dos se impusieron en el primer duelo), sería indispensable que los blancos salieran victoriosos de ese cruce en caso de que el Valencia se impusiera en su serie a La Laguna Tenerife.