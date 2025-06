La Laguna Tenerife, contra Joventut y contra un calendario diabólico: menos de 48 horas para preparar el segundo partido

Eran algo más de las 22:15 cuando la bocina del Santiago Martín sonó por última vez en el primer duelo de la serie de cuartos de final entre La Laguna Tenerife y Joventut Badalona. Esto es, cuando Marcelinho Huertas levantaba el puño para celebrar la victoria por 96-81, restaban cerca de 42 horas –menos de dos días– para que se pusiera en marcha la segunda batalla de la eliminatoria. El brasileño, precisamente, fue el último de los jugadores en abandonar el Santiago Martín, tuvo trabajo de recuperación con los fisioterapeutas del club y se marchó a casa alrededor de las 23:30 de la noche.

Las circunstancias del calendario ACB, condicionado por la Euroliga durante buena parte de la fase regular y ahora por la necesidad de rematar la 24/25 con margen suficiente con respecto al Eurobasket de Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, han propiciado una postemporada casi agónica para los clubes –y jugadores– que participan en el 'playoff' por el título.

Cuatro partidos en ocho días

De esta manera, y tomando como referencia el enfrentamiento entre los de Txus Vidorreta y Dani Miret, en caso de ser necesario un tercer partido, ambas escuadras terminarían jugando cuatro partidos en ocho días: uno de Liga regular (el de la última jornada) y tres de cuartos de final. A esto habría que sumarle la cantidad de viajes largos que habrían hecho unos y otros: desde la Península a las Islas el fin de semana pasado (La Laguna Tenerife jugó en Manresa y el Joventut en Málaga), ambos a Badalona para el segundo duelo y, de nuevo, los dos a Tenerife para el definitivo. Ese último, el de regreso a las Islas, tendrá que hacerlo el Canarias independientemente que hiciese falta o no un hipotético duelo de desempate.

Ese aspecto, el de los desplazamientos, no debe tomarse como una cuestión baladí. Al contrario, el propio Aniano Cabrera había reconocido que un derbi en la primera eliminatoria supondría mayor facilidad en los viajes. Además, y puesto que los aurinegros pelearon por la segunda plaza hasta la última jornada, su lado del cuadro no se definió hasta el viernes noche. No había posibilidad alguna de adelantar los planes de movilidad porque el escenario era incierto.

Jugadores más veteranos

Aunque Joventut y Canarias no sean los dos únicos equipos afectados por las apreturas del calendario –precisamente el Dreamland Gran Canaria y el Valencia Basket pasan por una coyuntura muy similar, puesto que la ultraperiferia de los equipos isleños es siempre un hándicap–, que guardan una peculiar similitud en sus plantillas que bien les podría hacer sentirse especialmente perjudicados: la cantidad de jugadores veteranos que dirigen Miret y Vidorreta.

Así, seis de los diez jugadores más longevos de la Liga militan actualmente en las filas de aurinegros y verdinegros, cuatro de ellos entre los cinco primeros. Aunque el reparto sea salomónico (tres en cada bando), los dos primeros del 'ranking' son Marcelinho (42 años) y Doornekamp (39). Ante Tomic y Pau Ribas (con 38) son cuarto y quinto, mientras que Shermadini y Hanga (36) cierran el Top 10. Todos ellos son piezas muy relevantes en sus equipos. Marce superó los 30 minutos en el primer duelo, Gio (23’) y Doornekamp (17’) rondaron los 20 y Tomic (21’), Hanga (22’) y Ribas (22’) los superaron.

Vidorreta y Miret no esconden su disconformidad

La extrema exigencia del calendario en un momento de temporada en el que las piernas pesan de más y bajo el estrés añadido de un 'playoff' fue uno de los tópicos a los que se refirieron Miret y Vidorreta en sala de prensa. El técnico del Joventut lamentó no haber podido ni siquiera entrenar para preparar el partido. «Está un poco atropellado. Parece que haya prisa en ciertos momentos, cuando es el momento de la temporada más bonito, que puedes ver más partidos, que te estás jugando más cosas», aseguró el preparador con tono de decepción. «Estoy completamente de acuerdo con Miret. Lo que pasa es que si lo decimos muy alto, nos dicen los mismos calificativos de siempre. Estamos despreciando la calidad de nuestros jugadores con estos calendarios», replicó Vidorreta al respecto.