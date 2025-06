Huertas: «Simplemente es jugar al baloncesto»

Txus Vidorreta resumió el partido de La Laguna Tenerife ante el Joventut afirmando que el aurinegro había sido un «equipo alrededor de una gran estrella». Destacó la actuación coral de sus jugadores y, cómo no, el papel crucial de Marce Huertas, autor de 39 puntos.

«Estratosférico», dijo el técnico sobre el base brasileño, no solo por su aportación anotadora, también por su «liderazgo» y su «compromiso» en la cancha. «Se nos acaban las palabras y los calificativos, pero ahora tenemos que protegerlo porque lleva muchos partidos seguidos; a ver cómo está de cara al siguiente», comentó pensando en la visita a Badalona.

Vidorreta no pasó por alto el trabajo realizado por Abromaitis. «Hizo un partidazo», opinó. «Venía realizando buenos encuentros, pero el viernes (en Manresa) estuvo un poco disperso y le pedí que volviera a su rendimiento anterior», contó antes de repartir notas altas entre el resto del plantel. «Podríamos destacar, a nivel de trabajo defensivo, a muchos jugadores, a Bruno, Joan, David, Tommy, Aaron, Yannis, Ibou... Creo que hicimos un partido coral. Fuimos un equipo alrededor de una gran estrella», continuó Vidorreta, que aprobó el estreno del recién llegado Yannis Morin. «Una entrada así con un solo entrenamiento... Lo de Marce fue histórico, pero lo suyo, casi también».

En el repaso del partido, indicó que el arreón ofensivo del final del tercer cuarto «permitió» al Canarias «vivir con ventajas por encima de los diez puntos y con la sensación de que, si no había errores groseros, la victoria no iba a peligrar», tal como ocurrió. «Evitamos sus tiros de tres y no cometimos errores en forma de pérdidas», añadió el técnico vizcaíno.

En su análisis, llegó a la conclusión de que «la rotación fue muy buena» y que el Canarias supo adaptarse a lo que suponía que iba a hacer el Joventut. Con todo esto, aseguró que La Laguna Tenerife irá «con mucha moral» a Badalona. «Aunque diga que no tenemos presión, queremos ganar, y no sentimos presión adicional ante una posible derrota, por el nivel del rival, pero si queremos llegar a semifinales, este primer partido era clave», advirtió el entrenador.

Preguntado por el corto margen de tiempo que dispusieron tanto su equipo como el Joventut para preparar el primer asalto de la eliminatoria, se mostró partidario de organizar de otra manera el calendario a estas alturas del curso. «Si lo decimos muy alto, nos dirán los mismos calificativos de siempre», señaló al saber que su colega Daniel Miret había compartido su mismo punto de vista. «Estamos despreciando la calidad de los jugadores con estos calendarios». n

Como si fuera algo rutinario y al alcance de cualquiera, Marcelinho Huertas envolvió de normalidad su actuación en el partido de ayer ante el Joventut: 39 puntos, seis asistencias, 41 de valoración... «No sé qué decir», confesó en Movistar encogiéndose de hombros, como si ya le diera vergüenza recibir tantos elogios. «Intento hacer el trabajo que me pide el entrenador y simplemente jugar al baloncesto, leer las situaciones...», explicó el base. «Estudiamos mucho el plan de juego, sabemos, más o menos, por dónde va a ir todo a nivel defensivo y trato de tener todo eso en la cabeza para encontrar las mejores situaciones para mí y para mis compañeros», añadió con la esperanza de que la eliminatoria se resuelva en dos partidos, mañana en Badalona. «Ojalá podamos cerrar la serie allí, tenemos este colchón (1-0), pero sabemos que será un partido durísimo», dijo. n

El Valencia arrolla al Granca

La inspiración de Jean Montero guió al Valencia en el arranque de su debut en los cuartos de final de la Liga Endesa (98-74) ante un Gran Canaria que consiguió sobrevivir a su magia, pero que se hundió en el arranque de la segunda parte ante la lluvia de triples con las que le castigó su rival y que se concretó en un parcial de 34-8.

Hoy se juegan los otros partidos de ida de la eliminatoria de cuartos de final: Real Madrid-Baskonia (18:00, Movistar) y Unicaja-Barcelona (20:15, Vamos).