El CB Canarias, a acabar con un gran puesto y mejores sensaciones

Razones de sobra para acabar la fase regular con una victoria. La Laguna Tenerife visita este viernes por la noche al BAXI Manresa (20:00) en la antesala de unos playoff a los que el cuadro canarista quiere llegar en las mejores condiciones posibles. Clasificatoria y emocionalmente hablando.

Busca el cuadro aurinegro un triunfo más que le haría cerrar estas 34 jornadas en la segunda plaza. Logro sobresaliente con el añadido de disfrutar del factor cancha en unas supuestas semifinales. Pero es que además asaltar el Nou Congost supondría para los de Txus Vidorreta un rearme moral tras haber ganado solo dos de sus últimos seis encuentros.

Posible refuerzo anímico en un test previo a unas eliminatorias que arrancarán apenas 72 horas después para la escuadra lagunera, que mientras se mide al cuadro del Bages estará mirando de reojo lo que hagan tanto el Joventut (en la pista del Unicaja) como el Gran Canaria (recibe al UCAM Murcia), sus dos posibles rivales en cuartos.

Recuperar a Kramer

Más allá del resultado este encuentro debe servir para que el Canarias trate de rescatar la mejor versión de algunos jugadores. Con Jaime Fernández acercándose a una evidente regularidad, la principal preocupación la encarna David Kramer. Principal referencia exterior del equipo durante muchos meses, el alemán parece totalmente cruzado desde el arco, con una serie que, en los seis últimos partidos, se dispara hasta un 5/34.

Con Doornekamp también algo alejado de sus prestaciones habituales, el choque de Manresa debe servir para que Joan Sastre termine de reintegrarse en el engranaje canarista. Además, Drell debería confirmar la impronta que dejó en el epílogo del choque contra el Valencia, mientras que la aportación de Badji genera cada vez más dudas.

Es precisamente ahí, en el puesto de cinco, donde más mimo debe mostrar el Canarias con el fin de no correr riesgos y además llegar sin apenas fisuras al playoff. No ahogar a Gio Shermadini (promedia casi 28 minutos en sus diez últimos duelos ligueros) se antoja vital antes de duras batallas que pudieran tener como adversarios por un lado a Tobey y Conditt (Granca) y por otro a Tomic y Pustovyi (Joventut). En circunstancias similares se encuentra Marce Huertas, pese a que el paulista no arrastra una carga de minutos tan grande como la del georgiano: 25:15’’ en sus últimos 14 duelos.

Un rival engañoso

Visita el Canarias una cancha que sobre el papel parece propicia. Básicamente por la racha de cinco derrotas que acumula el conjunto de Diego Ocampo. Un bache que ha dejado al cuadro catalán sin opciones de pelear por el playoff, cuando hace menos de mes y medio miraba de cerca la quinta plaza.

Pero el Manresa querrá despedirse con un buen sabor de su afición, mantener vivas sus opciones de jugar la BCL 25/26 sin pasar por la previa, y añadir a su nómina otro triunfo de pedigrí, como los que ya tiene tras tumbar al Valencia, al Gran Canaria, al Unicaja, al Barça y al Joventut. Frenar la hemorragia ofensiva de Derrick Alston (segundo máximo anotador de la ACB), así como el potente 1x1 de Hunt y Obasoham se antoja vital para que el Canarias salga del Nou Congsta con la segunda plaza bajo el brazo.