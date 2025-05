Marcelinho Huertas, el MVP que hizo "posible lo imposible": del distinguido más veterano a la similitud con Doncic

El premio MVP Movistar como mejor jugador de la temporada en la Liga Endesa es la guinda perfecta a la exitosa -y todavía en activo hasta, como mínimo, verano de 2026- trayectoria de Marcelinho Huertas. El trofeo color plata que el brasileño levantó en el Teatro Leal de La Laguna bien podría ser el más prestigioso de cuantos premios ha recibido, pero no es el único.

De hecho, y para empezar, un reconocimiento reciente hace imposible evitar la comparación, por loca que parezca, entre Huertas y Luka Doncic. Actualmente jugador de Los Angeles Lakers y para muchos futurible a mejor europeo de la historia en la NBA, Doncic recibió en la 17/18, el mérito como mejor jugador en la Liga Endesa y, a su vez, en la Euroliga. Una doble corona de la que presume esta misma campaña Marce, elegido como MVP de la reciente edición de la Basketball Champions League.

Más galardones

En la BCL, Huertas ostenta un sinfín de reconocimientos. Estuvo incluido en los mejores quintetos de hasta cuatro temporadas, y en el segundo de una y ha recibido dos premios al MVP de la campaña regular y un tercero al de la Final Four de 2022.

En España, el caudal de hazañas es tremendo: tres veces seguidas mejor latinoamericano de la Liga (desde la 19/20 hasta la 21/22), cinco veces integrante del mejor quinteto y tres del segundo. A su vez, en el apartado de récords, sobresalen el haberse convertido en el MVP más veterano con mucha diferencia, superando el techo histórico que había establecido Felipe Reyes con 35 recién cumplidos. Siete años menos que Marce (42). Shermadini y Andy Panko tenían 34 cuando lo ganaron.

Noticias relacionadas El base del La Laguna Tenerife Marcelinho Huertas, a por un registro de hace tres décadas

La eterna juventud

Huertas, por si no fuera suficiente, es el jugador de la ACB con más presencia en quintetos ideales, ocho en total entre primeros y segundos. Shermadini maneja siete en su haber, Tomic y Mirotic seis y Tavares cinco. En este aspecto, la vigencia de su baloncesto no tiene parangón: han pasado 17 años entre la primera vez que fue incluido el cinco ideal. “No es habitual, pero como siempre digo, la edad es un número. Yo sigo teniendo la misma ilusión, la misma hambre y las mismas ganas de intentar hacer posible lo imposible”, reflexionó Marce al ser cuestionado al respecto el actual líder histórico en asistencias de la Liga Endesa y la BCL. No tiene techo.