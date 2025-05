«Hay que alabar nuestra capacidad de saber sufrir»

Txus Vidorreta se quedó con la capacidad de «saber sufrir» frente a «un gran equipo como el Valencia que estuvo brillante en el tiro de tres». «Hay que alabar el magnífico partido que han hecho, pero también nuestra capacidad para sufrir, para mantenernos en el encuentro a pesar de que las diferencias eran grandes; el seguir luchando por cada pelota hasta que llegó el acierto», reseñó el técnico del Canarias, para el que fue «una lástima haber fallado ese triple» para ponerse «a uno», en relación al tiro de Drell para el 99-100 a seis segundos del final.

Pese a que reconoció que «en algunos casos» su equipo podría haber «algo más» en la defensa de los triples de su rival, Vidorreta cree también que «la gran mayoría» de los 12 anotados por los taronja en la primera mitad «han sido contestados y bien punteados». «Nos tenemos que quedar siempre con lo positivo, con el espíritu y el sacrificio que tiene este equipo; con que hemos remontado en una situación muy complicada. No hemos tenido el premio de la victoria, pero sí que creo que de esta manera llegamos todavía mucho mejor al partido del viernes», dijo como consuelo de cara al choque en el que el cuadro aurinegro, que el bilbaíno calificó como «difícil». «También se juega muchas cosas, aunque no tenga opción de playoff. El puesto es siempre importante para Europa y se lo juega. Vamos con mucha moral», dijo sobre el encuentro ante el Manresa.

Además, Vidorreta no escondió su descontento con el rendimiento de Kramer. «Evidentemente no ha jugado bien. Ya no es una cuestión de los tiros, también es una cuestión básicamente de las defensas. Hemos encontrado otros jugadores que lo han hecho mejor. Sastre en defensa, y Drell y Fernández en ataque. Lo mismo que él ha tenido su protagonismo a lo largo del año, ahora les toca a otros que están en mejor condición que él para ayudar al equipo a competir y a ganar», explicó.