Txus Vidorreta revela la causa real por la que no estuvo en el Barris Nord de Lleida

Una baja para evitar incidentes innecesarios. Txus Vidorreta ha reconocido que su ausencia el pasado domingo en el Barris Nord de Lleida se debió, "anteponiendo" el bien general a cualquier indisposición personal, a la intención "del club de evitar cualquier tipo de problema" en un partido que el conjunto aurinegro quería "ganar".

Una baja que se terminó de confirmar, el mismo domingo, después de que "estando ya allí en Lleida", los integrantes de la expedición aurinegra vieran "alguna declaración y alguna información" que no se correspondía con la realidad. "Se decía que yo había hecho esos gestos, que no debí hacer, contra el público de Lleida, y nada más lejos de la realidad", ha aclarado el preparador canarista en la previa del choque contra el Valencia. "Por ello pensamos que contribuíamos a evitar problemas, también al Hiopos Lleida, si yo no iba al partido", añadió al respecto.

Insiste en su error

En este sentido Vidorreta ha insistido sobre su error en el germen de toda esta polémica. Un hecho acaecido en el duelo de la primera vuelta. "Hice un gesto que no debería ser al entrenador rival, Gerard Encuentra; él me empujó, y pienso que tampoco estuvo acertado empujándome cuando yo le hice ese gesto. Pero repito que no debía haber hecho ese gesto, y mi respuesta a ese empujón fueron tres gestos que tampoco debía hacer, y que eran referidos, en exclusiva, a Gerard Encuentra. Pido disculpas por ello a Gerard Encuentra porque no debí hacer esos tres gestos. Y no hay más", argumentó el preparador canarista.

Vidorreta y Encuentra dialoigan en el Canarias-Lleida de la primera vuelta. / María Pisaca

Con todo, Vidorreta se queda con que en tierras ilerdenses, este pasado domingo "se consiguió que se jugara un partido de baloncesto". "Y lo ganamos, que era nuestro principal objetivo para tener dos opciones de acabar segundos en la clasificación", añadió el técnico aurinegro, que desde el hotel de concentración del equipo se congratuló de que incluso "el público estuviera muy festivo celebrando la permanencia de su equipo". Incluso, el entrenador del Canarias admitió que le “hizo mucha gracia, por ejemplo, cuando preguntaban, coreando, cómo se llamaba el segundo entrenador". "Creo que eso era lo que se buscaba, que hubiera humor y no posibles problemas", concluyó.