La Laguna Tenerife, a una fiesta 'envenenada' en Lleida

Apenas una semana después de la decepción en tierras atenienses, donde el Galatasaray bajó a La Laguna Tenerife de su olimpo particular en la Basketball Champions League (los canaristas llegaban a la Final Four con pleno de 14 triunfos en la temporada continental), al equipo aurinegro le toca ahora sacudirse las dudas –y la tristeza– para rematar una temporada histórica en Liga Endesa. Los de Vidorreta, con la segunda plaza al alcance de la mano pero todavía por amarrar, visitan (domingo, 16:00) a un ya salvado Hiopos Lleida.

La jornada será de fiesta en un Barris Nord que acogerá baloncesto por primera vez desde que se confirmara matemáticamente la continuidad en la élite una campaña más del combinado dirigido por el jovencísimo Gerard Encuentra, quien además renovó esta misma semana hasta verano de 2027. El club ilerdense, debutante esta temporada en la Liga Endesa, ha preparado una camiseta especial para la ocasión y todo tipo de iniciativas para festejar la alegría.

Una cuenta pendiente

Las circunstancias del rival invitan a aventurar, sobre el papel, un escenario idóneo para los intereses de los insulares: contrincante despistado y con resaca emocional. Nada más lejos de la realidad. En Lleida le tienen ganas al CB Canarias. Muchas. La cuenta está pendiente desde el duelo de la primera vuelta, en diciembre, cuando un final apretado y tenso derivó en enfrentamiento directo entre Vidorreta y Encuentra.

El bilbaíno, que fue descalificado por una doble técnica, celebró el triunfo definitivo de su equipo de forma «excesiva», tal y como él mismo reconoció esta semana. Sus gestos a la grada del Santiago Martín (el de mandar a dormir a lo Stephen Curry o el de son muy pequeños) fueron interpretados por el Lleida, y su afición, como una provocación y una falta de respecto. El calentón del momento ya apaciguó, pero el recuerdo sigue ahí.

Vidorreta pidió paz

De hecho, y a pesar de que el técnico vasco trató de rebajar el revanchismo que rodea al duelo, llegando a mostrar públicamente su arrepentimiento y deseando no ser protagonista durante la jornada, Encuentra recordó que comportamiento pasado fue «irrespetuoso» y le acusó de mentir para justificarse. «Yo no me voy a rebajar», expuso el catalán con desdén. Albert Aliaga, presidente del combinado ilerdense fue también cuestionado al respecto para, de forma velada, dar a entender que el público del Nord no debe permitir a Vidorreta cumplir su deseo de ser protagonista.

Con Marce, pero sin Sastre

Para frenar el empuje de un Hiopos ultramotivado, Vidorreta cuenta con el temple de Marcelinho, plenamente recuperado después de jugar tocado en Atenas, además de Bruno Fitipaldo y David Kramer, que tampoco andaban al cien por cien en la Final Four. Sastre, mientras, sigue lastrado por un edema óseo.

En el Lleida, que ha firmado en su pisa ocho de sus 11 triunfos totales, destaca el veterano Pierre Oriola, con pasado en el Barça igual que Oriol Paulí, pero también los puntos del escolta estadounidense James Batemon (promedia 15,8 por partido).

El mensaje del Lleida

Al margen de las reflexiones de Gerard Encuentra y Albert Aliaga, destaca también el mensaje lanzado por el Lleida en la previa del partido a través de sus canales oficiales de comunicación: «Centrados en nosotros mismos», titulan en la web del club. Una misiva clara a la afición burdeos, que parece estar muy encendida (ojalá que no demasiado) con la visita de La Laguna Tenerife al Barris Nord. «Encuentra no se preocupa por el rival, se centra en el equipo y espera un Barris que dé un empujón al equipo», manifiestan desde el conjunto catalán. El propio Aliaga ha pedido a la afición un esfuerzo para evitar malos comportamientos.