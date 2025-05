Vidorreta tiende la mano al Lleida: "No tendría que haber celebrado así en el partido de la primera vuelta"

El duelo de este domingo entre el Hiopos Lleida y La Laguna Tenerife bien podría haberse comenzado a jugar en diciembre, cuando un tenso final de partido (con victoria aurinegra) derivó en enfrentamiento directo entre Txus Vidorreta y Gerard Encuentra.

Cinco meses después, Vidorreta ha querido dar por zanjado el asunto y tender la mano al rival en busca de la deseada paz que ponga al juego, y no a las rencillas personales, por delante. “Imagino que será un fin de semana de celebración para el Lleida y que no me convertirán a mí en protagonista cuando tienen muchos motivos para celebrar. Es el primer partido en casa después de lograr la permanencia, les felicito por ello, y además Encuentra ha renovado por dos temporadas”, comenzó explicando el preparador con el objetivo de quitar trascendencia al asunto.

No quiere ser protagonista

Seguidamente, Vidorreta se apresuró a matizar su comportamiento en la victoria tras el duelo de la primera vuelta, reconociendo que su festejo fue “excesivo” aunque no agredió ni insultó “a nadie”. “Dije en su momento que no lo había hecho nunca y que no iba a volver a hacerlo. Con el paso del tiempo, puedo decir que no tendría que haberla hecho. Estaré preparado para cualquier cosa que pueda suceder y ayudar a que haya un buen ambiente”, zanjó.

Vidorreta y Encuentra, en un momento de tensión durante el duelo de la primera vuelta. / María Pisaca

Salir del bache

En el apartado deportivo, el capitán de la nave canarista tiene ahora por delante la complicada tarea de levantar la moral de sus pupilos tras la doble derrota en la Final Four de Atenas y conseguir que el ánimo no decaiga de cara al tramo definitivo de la Liga Endesa. “El equipo quedó tocado”, afirmó apesadumbrado el entrenador antes de poner en valor el trabajo previo del combinado insular. “Tenemos que poner en valor que, a veces, parece que hacemos las cosas demasiado sencillas. Sin Fran, ganamos 11 delos 13 partidos que habíamos disputado hasta la Final Four. Eso está al alcance de muy pocos equipos”.

Para superar el mal trago, la buena mano de Fitipaldo al frente de la parrilla ha sido clave. Según desveló Vidorreta, Bruno se encargó de organizar un asado en su casa esta semana para recuperar la química. “No faltó ningún jugador y eso dice mucho de este equipo porque siempre hay alguien que está preparado para seguir haciéndonos mejores. Tengo la sensación de que el equipo se ha soltado y va a volver a competir al máximo nivel”, advirtió el bilbaíno.

Marcelinho, mejorado

Al margen de la necesaria rehabilitación anímica, será clave tratar de recuperar jugadores o, como mínimo, no irlos perdiendo por el camino. Marcelinho, que jugó “tocado” los dos partidos de Atenas, ha sido liberado de varias sesiones de trabajo esta semana. Badji también se perdió alguna sesión, aunque en su caso por enfermedad de la que ya está recuperado. “El resto está bien, contamos con 12 jugadores, aunque mantenemos las ausencias ya conocidas de Sastre y Guerra. Joan ha evolucionado muy positivamente, pero no ha podido tener contacto con el balón. Creo que no podrá empezar a entrenar hasta la semana que viene”.

Sastre, con problemas

En el caso de Sastre, y aunque una parte de su lesión está “muy mejorada”, tiene todavía “muchos problemas” a la hora de recepcionar el balón a causa de un edema óseo que aún no ha terminado de sanar. “Si llega al playoff sin haber podido jugar antes tampoco será de gran ayuda. Tenemos la ilusión de que pueda seguir mejorando durante los próximos días, por eso va a viajar aunque no juegue”, declaró contrariado el preparador.

El Leida, al margen de la controversia del duelo de la primera vuelta, “ha cambiado a muchos jugadores”. Tiene una plantilla “muy larga” y juega con “ritmo”. “Las líneas generales del equipo se mantienen, pero es cierto que en la posición de pívot han tenido muchos cambios durante la temporada y, ahora, tienen algún jugador nuevo. Han cambiado algunas ideas en el juego durante la temporada. Tienen muchos jugadores y todos son de mucha calidad. Será un partido difícil, como todos los que hemos venido jugando hasta ahora”, aventuró Vidorreta.