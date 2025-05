El día que saltaron chispas entre Txus Vidorreta y Gerard Encuentra

La primera visita histórica de La Laguna Tenerife al Pabellón Barris Nord, la casa del Hiopos Lleida (domingo 16:00), viene con picante. Con un Lleida salvado de forma matemática –y exitosa– en el año de su estreno en la Liga Endesa, lo habitual en estas circunstancias sería vaticinar un contexto favorable para La Laguna Tenerife en la pista del décimo cuarto clasificado.

No se lo pondrá fácil, sin embargo, el combinado catalán al canarista. De hecho, se espera un ambiente hostil para el cuadro insular después de que el duelo de la primera vuelta en el Santiago Martín se saldase con un enfrentamiento directo entre Txus Vidorreta y Gerard Encuentra, su homólogo en el banquillo ilerdense.

La polémica

Vidorreta, que fue descalificado durante el partido al ser objeto de dos técnicas consecutivas, acusó a Encuentra de mandar a un jugador a 'espiar' al banquillo rival durante un parón por 'instant replay'. «A veces un jugador, por sí mismo, trata de hacerlo, pero eso, y mira que llevo años de carrera, no me ha sucedido nunca. Eso es lo que le he señalado al entrenador rival», dijo sobre su salida de la cancha.

Vidorreta abandona la pista tras ser descalificado en el duelo de la primera vuelta frente al Lleida. / María Pisaca

Celebración a lo Curry

Al concluir el duelo con victoria insular (91-88), el bilbaíno regresó a la pista y celebró a lo Stephen Curry –haciendo un gesto de mandar a dormir–. Encuentra, que se cruzó con él, lo empujó con desprecio y, según el propio Vidorreta, el director deportivo del Lleida –Joaquín Prado– le insultó después.

«Soy nuevo en la categoría pero ya me habían avisado de lo que podía pasar aquí [en el Santiago Martín]. Mi actitud ha sido excelente», afirmó de forma contundente Encuentra en el pospartido.

En Lleida piden calma

El asunto generó especial expectación en redes sociales y las imágenes (los gestos de Vidorreta y el empujón posterior de su adversario) fueron muy comentadas. También entre aficiones: en Tenerife se tomó a Encuentra por un provocador y en Lleida a Vidorreta por irrespetuoso. Habría revancha en el duelo de la segunda vuelta.

Ahora, cinco meses después del calentón, en el Hiopos pedirán a los suyos animar con respeto y aumentarán la seguridad para la una cita con mucho picante en lo extradeportivo.