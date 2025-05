Tres jornadas para que el Canarias defina su puesto

Todavía con la sensación agridulce tras haber perdido los dos encuentros de la Final Four de Atenas, La Laguna Tenerife se pone el chip de la Liga Endesa. El único que deberá activar en estas semanas. Un mínimo de cuatro. Si son más será un síntoma positivo. Segundo actualmente en la tabla con 24 victorias en 31 jornadas, el cuadro de Txus Vidorreta depende de sí mismo para finalizar la liga regular en esta plaza, lo que en teoría le llevaría a un cruce de cuartos más asequible.

Para ser segundo

Mientras luchaba por el título de la BCL, el Canarias vio como, con la victoria del Real Madrid en Lugo, se le esfumaban las remotas posibilidades que todavía conservaba de acabar como líder la fase regular. El cuadro blanco saca al aurinegro tres victorias cuando quedan por jugarse otros tantos partidos, teniendo los de Chus Mateo el average particular a su favor tras haberle ganado sus dos duelos a los laguneros.

Con la segunda posición como objetivo real y posible, y con el plus de tener también el factor cancha en unas hipotéticas semi, la horquilla del Canarias para no ver alterada su posición es amplia. Al cuadro tinerfeño le podría valer con perder sus tres últimos partidos, siempre y cuando el Valencia solo gane estas semanas en su visita al Santiago Martín; mientras que el Unicaja podría ganar únicamente dos de sus tres compromisos restantes.

Con un triunfo más en estas jornadas el Canarias no podría ser rebasado por el Unicaja, y tendría mucho más cerca el garantizar la segunda posición. Si dicha victoria se produce contra el Valencia ya no habría más cábalas, porque el conjunto che no alcanzaría ya a los de Vidorreta. Si ese vigesimoquinto triunfo se produce contra el Lleida o el Manresa, La Laguna Tenerife deberá esperar a que el Valencia caiga contra el Girona en tierras catalanas, o el Breogán en La Fonteta.

Ya si gana en sus visitas al Lleida este domingo y al Manresa en la jornada final, el cuadro canarista no tendría que estar pendiente de lo que haga el Valencia, ya que nunca podría llegar a los 26 resultados positivos que tendrían los aurinegros.

Caer a la tercera

Un mal final de liga regular podría hacer caer al Canarias a la tercera posición. Sucedería si con una victoria más (ante Lleida o Manresa), el cuadro lagunero ve como el Valencia gana todo. El otro supuesto de perder una posición pasa por que el cuadro isleño no gane más y el Valencia gane dos; y el Unicaja se imponga, a lo sumo, en dos de sus tres duelos restantes.

Y hasta la cuarta

También podría descender La Laguna Tenerife hasta la cuarta posición final. Sería siempre con la condición de que el cuadro de Txus Vidorreta caiga ante Lleida, Valencia y Manresa. A ello habría que añadir la necesidad de que el Valencia gane al menos dos de sus duelos (uno de ellos sería el de Los Majuelos), y que el Unicaja se imponga en los tres que le quedan: Murcia y Joventut en casa, y Lleida a domicilio.

Esta misma semana

En el mejor de los casos el Canarias tiene la ocasión de dejar amarrada esa segunda plaza este domingo. Una confirmación que llegaría con un triunfo aurinegro en Lleida, acompañado de la derrota del Valencia en Girona el sábado por la noche.