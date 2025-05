El CB Canarias y cómo fallar en los dos días más inoportunos

Una trayectoria inmaculada... y dos pinchazos de lo más inoportunos que le dejan sin premio alguno pese a que sus números son de los mejores de la historia de la competición. El CB Canarias firmó casi siete meses perfectos en la BCL 24/25, con un balance de 14-0, pero llegado el momento de la verdad, el de la Final Four de Atenas, el cuadro de Txus Vidorreta no supo mantener esa contundencia y acabó perdiendo tanto la semifinal como el choque de consolación.

Un 6-0 en la fase de grupos, exactamente mismo guarismo en el Round of 16, y dos triunfos en otros tantos encuentros en los cuatros de final, permitieron al Canarias plantarse en la Final Four como nadie lo había hecho en los ocho años anteriores al torneo: sin conocer la derrota. Situación incontestable que los aurinegros no pudieron prolongar este pasado fin de semana al caer primero contra el Galatasaray y ya el domingo ante el AEK.

Fuera del podio

Acaba así La Laguna Tenerife fuera del podio pese a su balance de 14-2. Unos guarismos que en la mayoría de los casos sería sinónimo de título... o al menos de estar muy cerca de él. De hecho, en los nueve cursos en los que se lleva disputando esta BCL, solo dos conjuntos mejoran el guarismo aurinegro de la 24/25: el Unicaja campeón de este mismo ejercicio, y el Telekom Bonn que levantó el trofeo en la 22/23, con 15-1 y 15-2 respectivamente.

Se debe resignar el cuadro isleño a que el Galatasaray, segundo, concluya el curso con un registro de 13-6, mientras que el AEK, tercero, lo hace con un 12-5. Una situación muy similar a la que ya vivió en el ejercicio 17/18, cuando llegó a estar con un 13-2, para dejar escapar, en el partido de vuelta de octavos de final, una renta de seis puntos cosechada ante el Murcia a domicilio. Ese 13-3 mejoraba, y por mucho, el del campeón de ese año, precisamente un AEK que le valió con atinar en el momento adecuado para que le sirviera su 12-8.

En sus dos títulos logrados hasta la fecha sí se movió el Canarias en unos guarismos más que notables. En la 16/17 ganó tres de cada cuatro encuentros (15-5), mientras que en Bilbao, hace tres años se fue hasta un 16-3, casi un 85% de resultados positivos, y el que pasa a ser ahora el sexto registro más destacado de toda la Basketball Champions League.

75% de triunfos

En cinco de las nueve temporadas de la competición ha logrado el Canarias moverse en al menos un 75% de triunfos. Su peor curso, por contra, al menos a nivel global de resultados y posición, el 20/21, cuando quedó eliminado en cuartos por el Strasbourg para un registro de 9-4. Unos meses antes, en la continuación de la edición de la 19/20, a los de Vidorreta no les sirvió su 13-4 previo, ya que la derrota contra el Zaragoza también los descabalgó en cuartos. El Burgos, a la postre campeón (13-6), el AEK, segundo (13-6), el Dijon, tercero (13-7), y hasta el propio Zaragoza, cuarto (13-6), no mejoraron el baremo de 13-5 de los laguneros.

Sí obtuvo la recompensa de la medalla el Canarias en la Final Four de 2023, al vencer en el partido de consolación al Unicaja, para acabar ese torneo con un registro de 12-5. Ya el año pasado fue donde el cuadro aurinegro puede hablar de sacarle el máximo partido a su cuenta de triunfos y derrotas. Así, con un 11-6, lo que supone un 64,7% de resultados positivos, el plantel de Txus Vidorreta se subió al segundo escalón del podio tras vencer en semifinales al Peristeri y caer en la final frente al Unicaja.

Este pasado fin de semana, en Atenas, le ha tocado vivir la otra cara de la moneda: un rendimiento superlativo casi durante el 90% del torneo, y dos borrones que dejan a los aurinegros sin premio.