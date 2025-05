Txus Vidorreta ya tiene el ‘Oscar’ que le faltaba

Casi sin esperarlo y a modo de consuelo para mitigar las penas tras la derrota del viernes. Pero sobre todo tomándoselo como un premio Óscar al que había estado nominado varias veces pero que siempre le era esquivo. Así se tomó ayer Txus Vidorreta la elección como mejor entrenador de la temporada. Una mención sustentada principalmente en el balance de 14-0 con el que el Canarias se presentó en la Final Four de Atenas.

«Cuando has sido outsider tantas veces y no te ha tocado, ya no te lo esperas. No tenía muchas expectativas y es evidente que hace ilusión y que estoy contento», reconocía ayer Vidorreta, que se toma este trofeo como un reconocimiento a la constancia. «Las penas con pan son menos, y ya que estoy triste por la derrota de semifinales, pues podemos disfrutar que después de siete nominaciones, y ciento y pico victorias ha llegado por fin este reconocimiento», argumentó el de Indautxu.

En el escenario del Hellenic Cosmos Cultural Center –donde se llevó a cabo la gala–, Vidorreta hizo un guiño a los Óscars, si bien posteriormente admitió que ese pequeño discurso era reciclado de alguna ocasión anterior, en concreto desde la edición de Bilbao en 2022, donde sí se lo «esperaba», por lo que se «llevó una pequeña decepción».

«Siempre me gusta tener un detallito un poco fuera de guión», relató Txus sobre ese speech. «Soy un fanático del cine, donde hay muchos actores y actrices que nunca recibieron el Oscar pese a tener seis, siete y hasta ocho nominaciones. Gente como Peter O’Toole, Richard Burton, Glen Close, Sir Albert FinNey, Amy Adams... Entonces existe la posibilidad de que la gente que sigue viva pueda llevarse un Oscar después de tantos intentos como me ha ocurrido a mí», relató ante las risas de los presentes.

También dio las gracias Vidorreta a todos los estamentos del club, en especial a su cuerpo técnico y a sus jugadores. «Tener 39 victorias y solo nueve derrotas esta temporada me hacen apreciar este trofeo, que es responsabilidad de todos ustedes», les valoró sobre las tablas, con una mención especial a Huertas. «Lo suyo ya no es sorpresa, aunque recibir e MVP dos años seguidos no es normal por mucho que te lo merezcas», añadió sobre el paulista. n