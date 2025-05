Txus Vidorreta, tras la derrota frente al Galatasaray: "El partido se acabó en el minuto 22; sin Guerra y sin Shermadini es imposible para nosotros"

La frustración que evidenció en la pista La Laguna Tenerife se trasladó, como es lógico, a la sala de prensa. Allí compareció un cariacontecido Txus Vidorreta, que comenzó su intervención felicitando al Galatasaray por el pase y centró todas sus reflexiones en la que, a su juicio, fue la clave del partido: las faltas señaladas a Gio Shermadini. “El partido se acabó en el minuto 22”, lamentó el técnico.

Antes de exponer su análisis de la semifinal, el preparador de La Laguna Tenerife destacó el éxito del Galatasaray, que después de “un gran trabajo”, va a jugar la final del torneo en su primera 'final four'. “Es algo que nosotros también hicimos”, apuntó.

De más a menos

“No estamos felices porque hemos perdido, pero creo que en nuestros primeros cinco minutos controlamos el partido como esperábamos”, expresó Vidorreta. “Llegamos a estar 15 puntos arriba, pero la segunda falta de Gio, en ataque y muy muy justa, fue la clave para ellos. Jugaron mucho más fácil y recuperaron la confianza en la pintura. En el tercer cuatro, en otra falta muy muy justa, esta vez en defensa, a Gio le señalaron la tercera. Solo pudimos luchar al final para tratar de dar lo mejor de nosotros en una situación muy difícil y, finalmente, solo pudimos acercarnos hasta los diez puntos”.

Así, y en palabras del entrenador canarista, la insuficiente participación del georgiano fue determinante. “Sin Fran Guerra y sin Gio Shermadini, para nosotros es imposible. En esas condiciones no hubiésemos llegado hasta aquí”.

Necesitaba más a Gio

De esta manera, pese a un gran comienzo que propició que el Galatasaray tuviese “muchos problemas” en los dos lados de la pista, “la clave fue la situación de Gio”. “Después de la segunda y la tercera falta no pudimos hacer nuestra defensa. Es lógico porque tenemos dos novatos de 22 años que no están preparados para la una 'final four'. Han dado su mejor versión, pero todavía no están listos. Nosotros necesitamos que Gio juegue, como mínimo 30 minutos para ganar a equipos como Galatasaray, que son top. El partido se acabó en el minuto 22”.

Finalmente, Vidorreta se refirió a las actuaciones individuales de Badji y Kostadinov. “Ibou lleva un mes con nosotros y no se sabe los sistemas. Kostas sí, pero hoy no ha estado en ese punto de chispa que creo que necesitábamos. Es que tiene 22 años y viene de LEB. Es normal que le afecte un poco. Ninguna responsabilidad. Nos han ayudado a estar aquí. Nuestro ataque no puede ser el mismo con Shermadini que sin él”, sentenció.

Fitipaldo, hundido

A la derecha de Vidorreta se sentó Bruno Fitipaldo. Certero en su análisis, al uruguayo le fue imposible disimular la profunda decepción que le invadía. Burno estaba hundido. “Empezamos bien el partido, haciendo nuestro juego. Eso fue hasta la mitad del segundo cuarto, ese fue el momento clave del partido. Después de entonces, ellos controlaron el juego y tomaron ventaja. Por supuesto, esto ha sido una decepción para nosotros, pero estoy muy orgulloso de este equipo”.

Bruno Fitipaldo dirige un ataque durante el duelo frente al Galatasaray. / BCL

Al igual que su técnico, Fitipaldo apuntó al desequilibrio en el juego interior como la génesis de la debacle canarista en el partido. “A partir de que ellos empezaron a dominar la pintura, el juego se hizo cuesta arriba. Nosotros solemos controlar eso con nuestro trabajo colectivo. Ellos estuvieron más finos, más inspirados y, después de que tomaron ventaja, anotaron incluso muchos tiros difíciles”.

"Todo salí mal"

Tim Abromaitis, por último, lamentó que “todo saliese mal” a partir del primer cuarto de hora del choque. “Estuvieron mejor que nosotros. Jugaron muy bien. Es así. Es cierto que nos han ganado en todas las facetas del juego. Es un mal resultado porque no cumplimos el objetivo de llegar a la final. Toca seguir. Damos las gracias a la afición y seguiremos luchando”, declaró el estadounidense.