Vidorreta elogia «el baloncesto» del Galatasaray

Baloncesto por encima del físico. Txus Vidorreta ha elogiado el «buen equipo» que es el Galatasaray, su rival de este viernes en las semifinales de la BCL. Un nivel que el preparador de La Laguna Tenerife argumenta en varias de las actuaciones más recientes en la BCL del plantel dirigido por Yakup Sekizkok pese a que «alguna lesión le ha llevado a que en su liga no hayan tenido buenos resultados». «Ha jugado muy bien en la eliminatoria [de cuartos] contra el Nymburk, y ya lo había hecho en los dos partidos contra Unicaja», señaló, para recordar que el cuadro turco «fue ganando en Málaga durante prácticamente 35 minutos».

Juegan muy bien.

Para Vidorreta el Gala «tiene una plantilla larga y de mucha calidad», en la que prima el juego antes que el físico. «Es un equipo que juega muy bien al baloncesto, y efectivamente tiene un buen físico, pero no posee el nivel en el desarrollo del juego que ponen por ejemplo el Unicaja y el Nymburk». «Es un equipo que juega un baloncesto más parecido a como lo hemos entendido siempre», puso sobre la mesa el bilbaíno en un paralelismo a lo vivido el domingo con el Girona, «que metió físico, pero con una situación del juego mucho más natural». «No tengo la percepción de que, como podría haber ocurrido contra el Nymburk, el partido vaya a ser de basket catch. Creo que va a ser un partido de baloncesto», añadió en este sentido.

Palmer, referente.

Ya en un análisis más pormenorizado, Vidorreta destacó la presencia en el Galatasaray de «muy buenos manejadores» en los casos de «Cummings, Palmer, Tuncer o Wallace, varios de ellos con experiencia este año en Euroliga y prestigio en Europa desde hace muchas temporadas». «Palmer es desde el año pasado uno de los referentes en ataque [promedia 14,7 puntos este curso en BCL] y Tuncer es un jugador turco con mucha habilidad» detalló algo más en profundidad.

La doble técnica a Drell en Girona. Una multa llevadera: Invitación a sushi como ‘castigo’ También habló ayer Vidorreta de la doble técnica señalada el domingo a Henri Drell que supuso la descalificación del estonio ante el Girona. Acción en la que el bilbaíno echó un capote a su jugador, si eximirlo de cierta culpa. «La antideportiva es muy clara pero en cambio las dos técnicas a Henri son muy rigurosas», señaló el técnico, que puso el foco «en la primera». «Es que tenemos hasta un audio que demuestra el grado de rigurosidad, porque los árbitros dicen que tuvo que decirle algo, pero no se sabe el qué...», profundizó en una incertidumbre que extendió al segundo castigo. «En el vídeo veo que dice algo, pero tampoco se ve lo que dice o deja de decir. La segunda tiene cierto grado de comprensión, aunque haya también mucha rigurosidad», añadió. Ya sobre las consecuencias disciplinarias, Txus habló, y pese a la pertinente reprimenda, de un castigo bastante suave: «Él tiene que ser consciente, y creo que ya lo es, de que lo que hace en el segundo de los casos es perfectamente evitable. Lo que le hemos dicho es que tiene que pagar sushi a toda la plantilla». Una invitación que el alero tuvo que hacer efectiva tras el entreno de ayer.

En esa radiografía de su adversario en semis Vidorreta no se olvidó de «jugadores de equipo», alguno con «más espíritu defensivo, caso de Koktsal, de talento como Kabaka, buenos tiradores como Blumbergs, y un all around como Young en las posiciones tres y cuatro». En el puesto restante, el de pívot, el técnico canarista resaltó a «dos jugadores muy físicos, Ángel Delgado» al que conoce «bien» e «Izundu». «Juegan fuerte en el rebote ofensivo, muy bien el rol e incluso Izundu habitualmente por encima del aro», expuso igualmente.

No obsesiona el rebote.

Sin embargo, Vidorreta considera que esta tipología de los centers del Galatasaray no debe suponer un quebradero de cabeza para sus interiores. «No pienso en que ahí podamos tener grandes problemas. Somos un equipo que trabajamos muy bien la defensa colectiva y aunque la cuestión del rebote sí es claramente mejorable, creo que somos un equipo que en líneas generales controla bien los porcentajes de rebote. Espero que lo podamos hacer el viernes también», adujo.

Argumentos de sobra para que el entrenador canarista califique a la del Galatasaray como «una plantilla top». «Es que por eso está en la Final Four de la BCL», argumentó. «Es un equipo que juega bien, organizado, con un buen entrenador al que ya conocemos de habernos enfrentado el año pasado con Darussafaka», insistió sobre una dificultad que aumentará ante «la situación física» en la que el Canarias afronta este penúltimo paso hacia el título.

Solo piensa en el viernes.

Las virtudes de «un rival excelente y complicadísimo» y esas condiciones limitantes del propio Canarias hacen que el cuadro aurinegro tenga los cinco sentidos solo en la semifinal. «La gente me habla de conseguir el título, y yo lo entiendo, pero únicamente tengo un partido en el horizonte, que es el del viernes. Solo pienso en lo que tengo que hacer para que mi equipo pueda ganar ese día; ya luego veremos qué pasa», expresó el responsable del banquillo canarista.

A favor del plantel aurinegro, la satisfacción generalizada «por la victoria del domingo en Girona» y la posibilidad de «limpiar la mente» gracias al descanso del lunes. Ahora Vidorreta espera que a su equipo le favorezcan otros dos factores. «Tenemos que mantener esa línea de ser competitivos durante todo el partido como lo hemos sido siempre [en sus encuentros de la BCL], y luego tener también esa pizca de fortuna que es necesaria en el mundo del baloncesto».