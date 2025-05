Vidorreta: «Al final recuperamos la identidad defensiva»

Se lamentaba Txus Vidorreta, tras el partido, de la irregularidad mostrada por La Laguna Tenerife en Girona, sobre todo en el arranque y especialmente en el tercer cuarto, pero por encima de todo el técnico canarista destacó el paso al frente dado por los suyos en el tramo final de la contienda. «En el último cuarto hemos recuperado nuestra identidad defensiva. Hemos sufrido menos en los uno contra uno y no hemos dado situaciones de dos más uno. Ellos no han tenido acierto desde la línea de tres puntos porque hemos cambiado algún detalle defensivo. Es verdad que sufrimos otro poco en el rebote, pero lo hemos compensado con mucho acierto en la línea de tres puntos», argumentó el técnico vasco, que valoró igualmente «la aparición, por fin, de Marce [Huertas], para anotar canastas de dos puntos importantes».

Del resto del duelo Vidorreta habló de la reacción aurinegra «a partir de mediados del primer cuarto», admitiendo también lo que le costó a los suyos, ya en el segundo, «la circulación de balón y el anotar tiros abiertos», a consecuencia de «algunas dudas en ventajas claras en las que había que tirar y no se ha tirado». Pese al «muy buen trabajo defensivo», según el técnico canarista «todo cambió por completo en el tercer cuarto». «No hemos sido capaces de parar su juego llegando, han anotado con mucha efectividad y acierto desde la línea de tres puntos, y además cada vez que hemos usado una falta era de tiro», se lamentaba el vizcaíno, que habló de «siete tiros libres de regalo en ese cuarto».

Cuestionado por la ausencia de Kramer, Vidorreta prefirió resaltar las cosas positivas de no contar con el alemán. «Cuando hay alguien que no se ve para jugar, evidentemente es el momento de apostar por otros, y ha salido muy bien porque tanto Lluís [costa] como Jaime [Fernández] han dado minutos de calidad al equipo. Eso también nos viene muy bien de cara a la Final Four de la BCL», destacó el responsable del banquillo aurinegro.

Llegará el Canarias por tanto a Atenas reforzado moralmente. «Cuando vienes de hacer un mal partido, siempre, aunque sea realmente comprensible, te genera más dudas», sacando a colación «la derrota muy dolorosa en Fuenlabrada antes de una Final a 8». Se refería Vidorreta al 98-65 por el que cayeron los suyos en el Fernando Martín antes de emprender viaje hasta Nyznhi Nogorov (Rusia), donde sucumbieron en cuartos contra el Strasbourg.