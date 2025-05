Vidorreta, a que el Unicaja «no imponga su alto ritmo»

La misma receta de casi siempre. Templanza contra pundonor. Pausa ante el desenfreno. Txus Vidorreta tiene claro que para vencer al Unicaja el cuadro malagueño no puede desplegar ese juego habitual de mucha energía, muy físico». «Es un equipo con un alto ritmo, y este será un partido más en el que ellos, como siempre, van a tratar de correr», explicó el técnico canarista, para recordar que hace apenas unos días, en su visita al Palau, de las rápidas transiciones y «todo lo relacionado con el contraataque» también fue la «mejor fórmula de anotación contra el Barcelona».

Recuerda Vidorreta que la de la velocidad es una «de las características principales» del Unicaja. «Tienen muchos jugadores con gran confianza para tirar tiros de tres, incluso botando. Luego, con su agresividad defensiva y con su energía consiguen también forzar errores a los rivales y logran canastas uno por cero después de robo», argumentó el preparador canarista, que también advierte del «talento tanto individual como colectivo», así como de su larga rotación «Hay unos jugadores básicos que asumen una responsabilidad anotadora, pero luego hay otros no tan básicos, pero que siempre están preparados para aparecer cuando es necesario porque tienen altísimo nivel. Es una plantilla de altísimo nivel, muy larga y que juega bien».

Con todo, Vidorreta espera un Canarias que «juegue un baloncesto ordenado». «Tenemos que controlar el rebote, ser muy activos en la transición defensiva, y luego tratar de dar el máximo como hemos hecho siempre», especificó el responsable del banquillo aurinegro, recordando que el suyo fue «el equipo que mejor le compitió al Unicaja», así como que La Laguna Tenerife tuvo «en la mano» el choque de la primera vuelta. «Ellos apretaron en el último cuarto y nosotros cometimos demasiados errores para perder una ventaja que creo que habíamos obtenido jugando mejor durante los primeros 30 minutos», rememoró.

Respecto a los suyos, Vidorreta admitió que respecto a la lesión de Joan Sastre «las previsiones no son optimistas de cara a la Final Four, pero tanto él como todo el equipo médico tratará de acelerar». «Es una lesión que puede llevar tres semanas, por lo que vamos muy justitos», puntualizó, prefiriendo ver la botella medio llena al señalar que pese a todo no debe «dejar fuera a ningún jugador». «Henri, Jaime y Lluís tendrán más minutos, por lo que deberán dar un par de pasos adelante para reaccionar ante la ausencia de Joan», dijo también el bilbaíno sobre su rotación.

Cuestionado también por el rendimiento en estas semanas del citado Drell y de Ibou Badji, Vidorreta dejó entrever que necesita una mayor constancia defensiva de ambos. «Tenemos que tratar que ese extra y factor sorpresa que nos pueden dar, no quede limitado porque pierden la concentración. Los pequeños o grandes errores de concentración son los que no tolero. Yo quiero ganar y mi equipo quiere ganar y mi afición quiere que ganemos, pero con errores de concentración gruesos no hubiéramos ganado a Coruña», argumentó, si bien aclaró que no perdona «esos errores gruesos, pero ni a ellos ni a ninguno de los jugadores». n