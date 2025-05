Marcelinho Huertas alza la voz como nunca lo había hecho

En toda su trayectoria y más concretamente en los más de 300 encuentros que acumula ya como jugador del CB Canarias, nunca Marce Huertas había hablado tan claro. Esta vez el brasileño no se ha mordido la lengua y ha denunciado la tendencia actual de su deporte, donde "cada día hay menos baloncesto y sí un juego en el que se premia al equipo que juega más duro". Así se ha expresado el base brasileño tras la derrota de su equipo contra el Unicaja (78-91), donde el paulista volvió a ser sometido a una asfixiante marca que le llevó a ser sancionado con una técnica tras varias protestas.

De hecho, fue el propio jugador sudamericano el que pidió comparecer en sala de prensa para hablar como nunca lo había hecho sobre la tendencia de su deporte y el trato arbitral. "Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre que parece que cada día el baloncesto es menos baloncesto. Se premia el físico, el jugar duro, el repartir... Independientemente del criterio arbitral, veo que cada vez hay menos baloncesto y sí un juego más duro, sin libertad de movimientos, con agarrones, empujones...", ha argumentado Huertas, al que le cuesta reconocer la actividad en la que lleva siendo profesional más de dos décadas.

Marcelinho pasa la pelota en el duelo frente al Real Madrid. / María Pisaca

Otro estilo

"Sé que el baloncesto es un deporte físico y siempre lo ha sido, pero lo que ha cambiado en los últimos años es una barbaridad; siempre se premia al equipo que juega más duro y no al que mejor pueda jugar al baloncesto", expresó Marce, sin desmerecer las prestaciones de su rival de este jueves. "El Unicaja ha hecho un partidazo, pero repito, es algo que todos debemos pensar, porque deportes que simplemente sean por físico, hay otros. El baloncesto siempre ha sido un deporte de espectáculo y de talento, y parece que cada día hay menos de eso porque no se permite, y simplemente se juega a otro estilo", comentó igualmente.

"Seguro que dirán que el Unicaja ha hecho más faltas que el Canarias (27 frente a 16)... y ¿cuántas más habrá hecho que no las han pitado?", se preguntó igualmente Huertas, que calificó el choque contra el Unicaja como un "más de lo mismo". "Nosotros tratamos de intentar usar herramientas para que se vean las cosas claras... y sabemos cómo van a ser... pero al final podemos hacer las cosas hasta cierto punto, porque lo demás está fuera de nuestras manos", argumentó el brasileño. "El partido ha sido lo que ha sido. Cuando nos acercamos de verdad... no quiero hablar, pero en todo lo que ha sido dudoso... el criterio siempre ha ido hacia un lado", añadió.

No es solo un partido

Sí quiso dejar claro Huertas que su alegato no se trató de un simple pataleo tras una derrota. "Puede pasar a un partido, pero mi cuestión no es esta", señaló con firmeza. "No quiero que nos ayuden a nosotros ni a otros equipos, simplemente que exista un criterio igual y que se juegue al baloncesto. Que los agarrones y los empujones fuera del balón y todo eso que nunca ha existido en el baloncesto, sean para otro deporte, porque si no... incluso para el público la gente no disfruta de ver un partido que sea así... La gente quiere ver baloncesto y a equipos que juegan bien y hacían cosas como en un pasado reciente", se lamentó Marcelinho finalmente.