La Laguna Tenerife - Unicaja: Entrante de gran nivel antes de la Final Four

Ensayo de muchos quilates antes de uno de los momentos cumbres de la temporada. La Laguna Tenerife recibe este mediodía al Unicaja a poco más de una semana de afrontar la Final Four de la Basketball Champions League, donde ambos conjuntos podrían verse de nuevo las caras tal y como ya ocurriera hace una año en la edición celebrada en Belgrado.

El preámbulo del Santiago Martín, y pese a no haber título en juego, también posee una especial relevancia, toda vez que de vencer en este choque adelantado el Canarias no solo se aseguraría ser cabeza de serie en la ronda de cuartos, sino que también amarraría, como mínimo, la tercera plaza al término de la fase regular, toda vez que –independientemente de si recupera o no el average particular de tres puntos– dejaría al cuadro cajista a cinco triunfos con solo cuatro partidos por disputarse.

Sufrimiento

Abonado al sufrimiento en sus últimos duelos, se puede permitir hoy el Canarias poner todos los sentidos en tratar de sacar adelante este duelo con un valor doble. Para ello, se antoja clave un factor casi común a todos los duelos más recientes entre el Canarias y el Unicaja: que el conjunto andaluz no pueda correr.

Deberá hacer valer, por tanto, el Canarias, su capacidad para no entregar balones de forma gratuita, sacando lustre a la condición de equipo que menos balones pierde de toda la ACB: 10,3 por compromiso. Delante, su antítesis, la escuadra que más recuperar gracias a su agresividad en el 1x1, en especial lejos del aro: 8,9 robos por confrontación. Los 14 regalos de media entre los encuentros de la primera vuelta y de la Copa son el mejor ejemplo a evitar en esta ocasión.

Lo que sí debe aprovechar el Canarias en el choque de este mediodía es la irregularidad que viene mostrando el Unicaja lejos del Carpena dentro de la Liga Endesa. De hecho, los de Ibon Navarro no ganan fuera desde el 11 de enero (81-86 en Bilbao) han sucumbido en sus últimas seis salidas.

Derrotas

Ha caído el equipo andaluz, de manera consecutiva, en las pistas de Girona, Breogán, Zaragoza, Gran Canaria, Valencia y Barça, si bien tres de esos tropiezos se han producido por solo dos puntos. En total, ocho de las diez derrotas del cuadro cajista se han producido a domicilio. Todo lo contrario de las prestaciones del bando aurinegra como local, donde ha salido airoso en 13 de sus 15 compromisos, con tropiezos únicamente frente a Barça y Real Madrid.

Sin Sastre ni Guerra en su rotación, el Canarias se debe agarrar de nuevo a su dupla de primeros espadas: Huertas y Shermadini. El primero tratará de alargar su gran momento de forma, que le ha llevado a promediar en sus diez partidos más recientes 15,2 puntos y 8,3 asistencias para 19,6 de valoración.

Sin embargo, el paulista ya firmó en el Carpena su peor actuación del curso (0/6 en tiros y cinco pérdidas), básicamente por el acogotamiento que suele recibir en forma de ayudas por parte de los defensores del Unicaja. También pasa por un momento dulce el pívot georgiano, que desde la lesión de Fran Guerra ha dado varios pasos al frente hasta el punto de ser ya el quinto jugador más valorado de la competición. Sus medias en sus ocho últimos duelos: 16,1 puntos, 6,8 rebotes para 24,4 de nota. Ambos deben ser la luz aurinegra para guiar hacia la vigesimocuarta victoria del curso.