Txus Vidorreta pide "respetar a tope" al Coruña: "Va a venir con la máxima intensidad"

“Es muy importante respetar a tope al rival”, advierte Txus Vidorreta. El preparador no se fía del Leyma Coruña, un rival con muy pocas opciones de alcanzar la salvación, pero que precisamente por su situación límite, van a ofrecer una intensidad “máxima” en el Santiago Martín. “Siempre es difícil competir contra cualquier equipo en esta liga. Ellos perdieron en la prórroga en Badalona y en Málaga lo pusieron difícil hasta el último minuto. Les quedan las últimas balas, tienen que ganar casi todos sus partidos para mantenerse, por lo que van a venir con la máxima intensidad. Tenemos que igualar ese nivel de energía”, ha asegurado el técnico de La Laguna Tenerife.

Lejos de responder al discurso habitual en sala de prensa, el aviso de Vidorreta encuentra en el pasado más cercano un peligroso precedente, el duelo de hace unas semanas frente al Covirán Granada, que concluyó con triunfo insular, pero en el que los aurinegros no estuvieron bien en el juego y que propició una dinámica de dos partidos regulares en algunas facetas. “Lo hemos hablado. Todos somos conscientes de lo que nos va bien y tenemos que evitar tomar malas decisiones por hacer cosas a las que nos estamos habituados, como nos pasó contra el Granada. Después del partido frente al Granada entramos en una dinámica en la que mantuvimos malos porcentajes contra el Derthona y también frente al Real Madrid”, ha reconocido el preparador antes de lanzar una curiosa reflexión. “Hay que aprovechar cada uno de los partidos para, además de ganarlo, llegar al siguiente en la mejor condición”.

Kostas, disponible

En cualquier caso, al favoritismo local (no en vano se miden segundo contra penúltimo) se suman las buenas noticias en el apartado de lesiones. Kostadinov ha podido entrenar con normalidad, por lo que “en principio”, el entrenador podrá disponer de todos sus jugadores. “Soy optimista, creo que vamos a contar con todo el equipo para poder afrontar el importante partido. Hemos entrenado bien y eso nos ha servido para que Ibou pueda acumular trabajo con sus compañeros, conociendo nuestras normas defensivas y los sistemas de ataque. Kostas se hizo daño en Vitoria, pero el esguince ha sido más leve de lo esperado y ha podido entrenar. Espero que esté disponible”, ha deseado Vidorreta.

Con Fitipaldo, que arrastraba unas pequeñas molestias, también hay buenas noticias. Según ha desvelado el propio técnico, el uruguayo no jugó contra el Derthona al no estar al cien por cien, pero también porque había que descartar alguna pieza para cumplir con el cupo. “En la zona donde había tenido la lesión, esa cicatriz, tenía unas molestias, y a la vuelta de Italia se hizo una resonancia para despejar dudas. El resultado descartó la lesión, aunque se veía algo de inflamación en la cicatriz. Eso a él le dio más garantías. Entrenó bien en Vitoria e hizo un buen partido”.

Satisfacción con Badji

En el apartado individual, el bilbaíno celebra las actuaciones recientes de Ibou Badji. El senegalés, no obstante, tiene todavía que mejorar en ciertos conceptos. “Necesitamos que él vaya midiendo esa parte de jugar con los dos pies en el suelo y ver dónde está situada la ventaja. Él tiende a jugar en carrera y a veces te encuentras a un defensor y tienes que hacer un pase en el aire, que es más complicado. Estamos trabajando esos pequeños detalles, pero Ibou nos está dando incluso más de lo esperado porque es difícil entrar tan tarde en un equipo. Yo estoy muy satisfecho por sus minutos en Italia y Vitoria. Fue muy importante, no decisivo, pero sí importante para conseguir esas victorias”, relata Vidorreta de la última incorporación canarista.

Prefería París

Concluida la eliminatoria entre el AEK Atenas y el Nanterre, que se saldó con la clasificación del combinado griego a la final four de la Champions, la organización del torneo confirmó a la capital helena como sede del evento. Vidorreta hubiera preferido París “por cercanía”. No obstante, la alternativa es “una ciudad maravillosa”. “Es una final four de auténtico nivel. Hay campeones por los dos lados del cuadro. Todas las finales a cuatro son de altísimo nivel, pero este año todos los equipos son de mucho prestigio”, concluye orgulloso.

Entretanto, el cuadro aurinegro ha confirmado que habrá chárter y, de paso, un paquete completo, para que la afición pueda desplazarse a la cita. El 'pack', cuyo precio asciende a 1.350 euros, incluye viaje de ida y vuelta en un chárter contratado para la ocasión, con salida el miércoles día 7 de mayo a las 8:00 desde el Aeropuerto de Los Rodeos; y regreso, una vez finalizado el evento, el domingo de madrugada, con llegada a la Isla por el Aeropuerto Tenerife Sur.