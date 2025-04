Frente al penúltimo vale lo mismo

Puede que no sea la más apasionante de las citas que les quedan por delante a La Laguna Tenerife en un final de temporada en el que los aurinegros volverán a estar en la pelea por conquistar títulos. Vencer al Leyma Coruña –penúltimo clasificado y cada semana con menos opciones de alcanzar la permanencia– no se antoja tan estimulante como lo fue imponerse en la pista de Baskonia la semana jornada o como lo sería frente al Unicaja de Málaga (el siguiente rival de loscanaristas), pero cuenta exactamente lo mismo. Un punto más en el casillero de triunfos.

De esta manera, el combinado aurinegro busca este sábado (18:30) frente al equipo gallego sumar su vigesimotercera alegría de la campaña en Liga Endesa, manteniendo así la segunda plaza en solitario en detrimento de un Valencia Basket que sigue, con una victoria menos, al acecho del equipo insular. Certificado de forma matemática el puesto en el 'play off' por el título, el siguiente objetivo pasa por cerrar la fase regular en el puesto más alto posible.

Volver a vencer en casa

El compromiso, además, bien podría servir a los pupilos de Txus Vidorreta para dejar atrás el mal trago del último duelo en el Santiago Martín, que concluyó con derrota frente al Real Madrid. Un tropiezo, el segundo de la temporada en calidad de local, que propició que se cortase la racha de 18 alegrías consecutivas en el recinto de Los Majuelos.

Liberados ya de los compromisos intersemanales tras la clasificación a la final four de la Basketball Champions League, los pupilos de Vidorreta han dispuesto de una semana limpia para preparar el compromiso. Mayor calidad de entrenamientos –que agradecen especialmente los recientemente incorporados Henri Drell y sobre todo Ibou Badji– y más tiempo para recuperar la frescura física. Kostadinov, de hecho, apunta a estar disponible pese a que un problema en el tobillo le impidió completar el partido en Vitoria, Fitipaldo se encuentra mejor y Marce y Sastre han tomado aire.

El rival, al límite

El Coruña, recién ascendido a la Liga Endesa, apunta a perder la categoría al término de la campaña. Con siete partidos todavía por disputar –los gallegos tienen pendiente su visita al Zaragoza correspondiente a la jornada 27–, la salvación está ahora cuatro triunfos por encima. Esto es, ante la previsión de que Girona, Lleida, Andorra o Bilbao (todos con diez triunfos) ganen alguno de sus compromisos restantes, los de Diego Epifanio están obligados a cuajar un final de campaña casi inmaculado. Misión imposible.

No obstante, el inminente visitante del feudo canarista no ha bajado los brazos. Sin ir más lejos, la pasada semana se impuso en su pista al Covirán Granada, al que adelantó en la tabla para abandonar la última posición. Una alegría que no cambia de forma sustancial sus aspiraciones, pero sí el ánimo tras cinco derrotas seguidas y un parcial, hasta ese entonces, de 14 derrotas y una sola victoria en los anteriores 15 duelos.

Epifanio, no obstante, pierde por lesión al ala-pívot Trey Thompkins (sufrió un esguince de rodilla la pasada jornada), y a Thomas Heurtel, que deberá pasar por quirófano por un problema de menisco y se perderá lo que resta de campaña.

El Coruña se estrena en Tenerife

El Leyma Coruña se estrenará como visitante en el Santiago Martín. El combinado gallego es un club joven. Se fundó en 1996 como producto de la unión del Arteixoc con el Ventorrillo, a raíz de la desaparición del A Coruña CAB. Partiendo de la Liga EBA en 1996, se fue moviendo por la LEB Plata y la LEB Oro, incluyendo algún regreso a EBA, hasta que logró su primer ascenso a la Liga Endesa al final de la temporada pasada. De esta manera, el choque de la primera vuelta en el Coliseum que se saldó con triunfo aurinegro por 62-87 es el único precedente del duelo que se desarrollará esta jornada. Será el equipo 38 al que los insulares se midan en calidad de locales.