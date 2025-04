Luz verde al ataque de La Laguna Tenerife

Partido de contrastes el de este sábado en el pabellón Santiago Martín, no solo porque se enfrentarán el segundo de la tabla, La Laguna Tenerife, y el penúltimo, Leyma Coruña, sino por otros apartados de la estadística que tienen relación con lo anterior. Porque los locales no estarían tan bien clasificados si no contaran con los mejores porcentajes de la Liga Endesa 24/25 en tiros de tres (39’65), de dos puntos (59,74) y libres (81’24), y los visitantes no tendrían su continuidad en esta competición tan comprometida si no fueran el participante que más puntos recibe. Son 2.591 en 27 encuentros jugados –uno pendiente con el Zaragoza–, o lo que es lo mismo, su media, supuestamente incompatible con un número suficiente de victorias, es de 95,96 por partido.

Desde esta perspectiva, se trata de una oportunidad ideal para que el Canarias dé rienda suelta a su caudal ofensivo. Aunque no es el que más puntos a favor acumula –ocupa el sexto lugar con 2.441, por detrás de Valencia, Barcelona,Unicaja, Manresa y Real Madrid, con 2.688, 2.580, 2.507, 2.481 y 2.463, respectivamente–, sí es el que mejor aprovecha sus lanzamientos a canasta. De hecho, es el líder en los porcentajes de acierto en tiros de tres, de dos y libres. Ese será el gran reto para el Coruña, que ya perdió con la escuadra isleña en la primera vuelta (62- 87) y que ha recibido doce veces 99 puntos o más. Solo en una de ellas pudo vencer, 101-106 ante el Lleida y con la necesidad de disputar una prórroga. De resto, el desenlace lógico de once derrotas en los duelos con el Andorra (112-87), Barça (106-80), Bilbao (79-100), Baskonia (114-66), Valencia (91-99), Joventut (107-104, con prórroga), BAXI (104-89), Breogán (98-106), Valencia (127-81), Girona (89-99) y Unicaja (114-105).

La comparación

El dato negativo del Coruña se incluye en una temporada que va camino de ser la más productiva en el ámbito de la ACB. Prueba de ello es que hay otros dos equipos que también avanzan con una media de puntos en contra que supera las 90 unidades, el Andorra y el Zaragoza, con 91,46 y 90,07; en el caso de los aragoneses, con un partido menos. Con unos registros más normales está La Laguna Tenerife, el cuarto con menos puntos recibidos, 2.309 y una media de 82,46. Mejoran a los aurinegros en el cómputo total de los valores defensivos, el Real Madrid –2.191 y 78,25–, Gran Canaria –2.266 y 83,92– y UCAM –2.283 y 81,53–.

Encaja pero anota

Se mire por donde se mire, la resistencia del rival de La Laguna Tenerife se ha convertido en su principal problema. Por ejemplo, presenta el dato más bajo en eficiencia, es decir, el correspondiente al cálculo que se obtiene del número de puntos que recibe un equipo por cada cien posesiones del rival. El Leyma ha encajado 121,3, más que ningún otro de la Liga Endesa. Y el Canarias no es que sea de los más destacados, pero su capacidad para competir con pocas posesiones le permite fallar en esta variante de la estadística.

En definitiva, por los puntos en contra, el Coruña ocupa un merecido penúltimo lugar, pero si dependiera solo de los que anota, viviría en una posición desahogada. Es undécimo con 2.334 (86,4 de media), por los 2.441 de La Laguna Tenerife (87,17), que es sexto en el ranking de puntos a favor. Lo dicho, un partido de contrastes.

