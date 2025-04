Baskonia, la última víctima de los 'fogonazos' de David Kramer

Buesa Arena. Baskonia manda por cuatro (73-69) de diferencia a falta de nueve minutos y cinco segundos para que concluya el partido. La Laguna Tenerife, por detrás en el marcador desde los últimos compases del primer cuarto, pero siempre al acecho del cuadro dirigido por Pablo Laso, necesita un impulso extra. El empuje definitivo para asaltar el feudo vitoriano.

Entonces, Marcelinho y Shermadini parecen prepararse para un bloqueo del georgiano y David Kramer aprovecha la duda en la zaga local para alejarse y recibir solo al otro lado de la pista. Se levanta y para dentro desde la línea de 6,75. Vidorreta sonríe. Lo hace porque su libreto funciona –otra vez–, pero especialmente porque lo sabe. El tirador alemán ya muestra los primeros síntomas. Kramer está a punto de sufrir otro ataque de anotación compulsiva.

La tormenta teutona se desata por completo en el Buesa y desarbola por completo los intentos defensa del combinado vasco. El escolta, que había anotado solo tres puntos en los tres primeros periodos, se fue hasta los 17 en apenas siete minutos y 30 segundos, los que pasaron entre ese triple y la canasta que anotó justo debajo del aro para el 79-91 cuando aún faltaban 2’35’’ para el final.

Una inspiración habitual

Al margen del escenario y del buen momento del rival (Baskonia, que no perdía en casa desde principios de enero, acumulaba 11 triunfos seguidos como local), que hacen todavía más meritorio el recital anotador de Kramer en ese último parcial, lo cierto es que no es la primera vez –y apunta a no ser la última– que el ex del Granada se desata por completo en un tramo específico de partido.

De esta manera, de los 16 duelos de la temporada 24/25 en los que David ha pasado de 15 puntos, en nueve de ellos –más de la mitad– sus registros se han visto impulsados de forma contundente por uno de esos momentos en los que el jugador nacido en Eslovaquia encuentra en el aro rival sus piscinas de Bajamar particulares.

Ya en la jornada 3 del campeonato, en la visita del Barça al Santiago Martín, Kramer anotó 12 puntos (de sus 18 totales) en los últimos 2’20’’ de partido. Lamentablemente, no sirvieron para mantener el pulso al cuadro azulgrana, que se impuso por 91-95 pese a la aportación del germano en el epílogo.

Su mejor actuación

Diez semanas después, Kramer firmó su hasta ahora mejor cifra anotadora como canarista: 30 puntos en la victoria frente al Morabanc Andorra por 83-92. De las tres decenas, 23 unidades cayeron antes del descanso. Aunque repartidos en dos cuartos, los aciertos del aurinegro estuvieron distanciados por apenas diez minutos, los que pasaron entre su primera anotación (a falta de 2’56’’) para el final del primer parcial, y su punto 23, que cayó con 2’58’’ de margen para el descanso.

Kramer, durante el duelo frente al Morabanc Andorra en el que anotó 30 puntos. / Agencia LOF

Entre los momentos de mayor inspiración del teutón sobresalen también los 18 puntos que sumó frente al Casademont Zaragoza en solo cinco minutos y 14 segundos del tercer periodo de un choque que concluyó con alegría para La Laguna Tenerife merced al 89-93 definitivo en el Príncipe Felipe. Kramer, aquella tarde, solo había anotado tres puntos en algo más de 20 minutos y, de hecho, tras taladrar el aro local durante 314 devastadores segundos, solo volvió a celebrar una canasta en el resto del encuentro para un total de 23 unidades.

Su víctima favorita

De sus benditas fechorías en la Basketball Champions League, destaca su inspiración especial frente a la Reggiana. Ya en el Round of 16, el combinado italiano padeció impotente dos festivales del 1 canarista. Para empezar, 15 puntos en el tercer periodo del duelo que se disputó en el Santiago Martín. Todos ellos desde el triple y en solo 6’38’’. El choque concluyó con un contundente 91-69.

Pero hubo más. Unas semanas después, y esta vez en Italia, el combinado dirigido por Dimitris Priftis volvió a verse arrollado por otro recital de Kramer. Esta vez, 22 puntos en la segunda mitad del partido: 11 en el tercer cuarto y otros tantos en el parcial definitivo, aunque estos últimos en solo dos minutos. 120 segundos de un terrible brote de anotación compulsivo. Aportación clave para el 74-84.

Así, los de Emilia-Romaña, Kramer les destrozó con 47 puntos en solo dos partidos. Y lo que es peor, de esos 47, 26 subieron al marcador en apenas 8 minutos y 38 segundos. Un visto y no visto.