Txus Vidorreta: «Delante tuvimos un gran Granada»

Admitió Txus Vidorreta que el de ayer fue «un partido muy complicado», saldado con «una victoria muy importante» ante un rival que «ha jugado muy bien», resaltando «el gran protagonismo que tuvieron Silverio y Griffin» antes del descanso. Dos mitades de las que el técnico canarista destacó únicamente «el parcial de 11-0» para el 18-16, y «algunos arreones», suficientes, eso sí, para «llegar en una situación óptima a la segunda mitad». Una reanudación en la que fue clave el «ajustar los planteamientos defensivos», antes de que «el final del tercer cuarto y el arranque del último fueran determinantes». «Estoy contento por la victoria porque delante hemos tenido a un gran Granada», añadió.

En la misma línea no escondió el responsable del banquillo canarista la mala puesta en escena de los suyos. «Hay que poner en valor todo lo bueno que hecho el Granada. Pero también les he dicho a los jugadores que tenemos que salir con mayor concentración, recordándoles que en esta liga, y especialmente a estas alturas de la competición, cada partido es casi una final. Y hemos cometido muchos errores defensivos que habitualmente no cometemos», argumentó el de Indautxu antes de enumerar situaciones concretas que sirvan como ejemplo de lo que no se puede repetir. «Les he dicho que el miércoles tenemos que empezar como habitualmente empieza los partidos el Canarias, porque esta vez no lo hemos hecho», expuso.

Sí valoró Vidorreta la «aparición de Jaime para encontrar otras vías para anotar», toda vez que «Marce no estaba cómodo», mientras que «entre Kramer y Scrubb hicieron un 0/11». No olvidó igualmente «las canastas importantes de Fitipaldo». «Eso son buenas noticias de cara a lo que nos viene por delante», añadió el preparador canarista, que al margen de estar ya centrado en el cruce de cuartos de BCL, admite que el Canarias tiene «como objetivo único es tratar de defender la segunda posición, que es magnífica de cara a los playoff», deseando que la lesión de Sastre «no trastoque mucho la rotación defensiva» de su equipo.