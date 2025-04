Kostas Kostadinov: «Antes era el payasete; pero un día decidí acabar con las tonterías»

Lleva ya más de siete meses en el CB Canarias. ¿Qué valoración realiza de este salto a la ACB?

La impresión es muy buena. El equipo va muy bien, estamos ganando, vamos segundos en la Liga, en Champions también estamos bien... Solo puedo quedarme con todo lo bueno.

Pero a nivel personal supongo que querría disponer de un mayor protagonismo...

Es jodido, sobre todo mentalmente. El baloncesto es tu vida y si no juegas, por dentro no puedes estar del todo bien. Pero yo sabía que al venir aquí que no iba a ser nada fácil. Que me lo tenía que ganar con sangre, con todo... Últimamente estoy jugando, aunque al principio, cuando no jugaba, me quedaba frustrado. Pero, como he dicho, conocía cuál era la situación, y que aquí hay jugadores con muchos más años que yo que se lo han ganado. Y a mí me toca ahora hacer lo mismo.

Ha notado mucho cambio entre la LEB Oro y la ACB?

Sí, muchísimo. El nivel físico se nota, y el nivel táctico es muchísimo mayor. Y luego el talento. Es un cambio drástico.

En su presentación repitió varias veces que llegaba al Canarias para aprender. ¿Lo está haciendo? ¿Especialmente de alguien?

De todos. Un poquito de los bases, otro poquito de los pivots, de los ala pivots... Sobre todo de la gente en mi posición, que son jugadores con muchos años de experiencia.

Precisamente dentro llega un refuerzo, Ibou Badji. Hace unos años se enfrentó a él en LEB Oro. ¿Qué puede aportarle al Canarias?

Sí, en Palma jugué cuando él estaba en Lleida. Es un tío muy físico y muy grande. Un pívot con mucho tacto cerca del aro, con mucho talento y físicamente es una bestia. Creo que nos va a aportar mucho, porque nos falta esa altura y ese rebote. Que le tiren todos los balones arriba, que con 2,16 él los cogerá.

Con la llegada de Badji, ¿qué podemos esperar del equipo hasta final de temporada?

Tratar de ganarlo todo. Creo que en la Champions, aunque no sea fácil, podemos aspirar al título; y en ACB hay equipos con más presupuesto, con más talento... Lo que quieras, pero creo que pelearemos por todo sí o sí.

Acaba de cumplir 22 años. En cantera parecía tender más a jugar de alero, pero con el paso de los años se ha inclinado más hacia el cuatro y el cinco. ¿Se siente ya definido en un puesto concreto?

No, no. Tengo 22 años y voy cambiando de clubes, de entrenadores... No se sabe lo que puede suceder. Este año estoy más cerca del cinco que del cuatro, el año que viene quizá más tres que cuatro... Todo depende de lo que quiera el técnico; yo me voy ajustando, que me quedan unos 15 años por delante.

Pero demostró en su etapa de formación podía tirar de fuera, y con bastante acierto...

Repito, hago lo que me pida el entrenador, y trato de evitar tiros forzados. Con más o menos tiros haré lo que pida cada situación.

No sé si es casualidad, pero en los últimos partidos se le ha visto una conexión especial con Jaime Fernández y Lluís Costa...

Con los Twins sí, son muy buenos pasadores. Tengo la suerte de estar al lado de grandes asistentes en el equipo. Pero no creo que tenga una conexión como la que sí existe entre Gio y Marce, que llevan muchos años juntos. Ellos ya han creado esa química; yo todavía estoy en mi primer año.

Hablando de Twins, da la sensación de que sí ha conectado muy bien con Henri Drell. Incluso parece que copian looks...

Es muy buen tío, y uno de los pocos con una edad parecida a la mía. Es un tío espectacular. Es verdad que llevamos un corte de pelo similar, e incluso a veces la gente se equivoca y nos confunde. Acaba de llegar al equipo y yo he intentado ayudarle lo máximo.

¿Qué debe mejorar todavía Kostas Kostadinov?

Muchas cosas. Con 22 años no puedo decir que todo lo que hago es bueno. Puedo mejorar los tiros, el bote, el poste bajo, atacar desde fuera, el pick and roll...

Vidorreta ha reconocido varias veces que el primer año con él no suele ser sencillo para los jugadores jóvenes. ¿Cree que la próxima temporada será más sencilla para usted?

No creo que Txus me lo vaya a poner fácil. Va a ser muy difícil y sé que tengo que pelearlo. Porque al final el baloncesto es pelear por todo.

Esta temporada también ha estado en las ventanas FIBA con Bulgaria, donde gozó de protagonismo, pero en cambio no lograron la clasificación para el Eurobasket. ¿Con qué sensaciones se queda?

Es algo diferente, porque vienes de no jugar y te piden cosas a las que quizá no estás acostumbrado. El cambio es drástico, pero no tuve otra salida que, sabiendo que no era la estrella, adaptarme para ayudar y tratar de ganar, aunque no tuvimos la suerte clasificarnos.

Cumple casi una década en el basket español, pero su llegada a este país, cuando fichó por el Madrid, fue un poco traumática.

Mi agente contactó con el Real Madrid, vieron vídeos y me llamaron. Probé en abril, les gusté, regresé a Bulgaria, me preparé y volví después del verano. Pero desde el aeropuerto dijeron que me yo iba a la residencia y mis padres al hotel. Me quedé blanco porque era la primera vez que me alejaba de ellos. En principio fue un shock, pero luego, poco a poco, y como generalmente vivía con otros niños que también estaban alejados de sus padres, todo se normalizó.

¿Y sus padres, siendo hijo único, cómo lo llevaron?

Para ellos también fue un shock ver que su único hijo se va de repente. Se quedaron descolocados, y ese primer año se les hizo muy difícil. Mi madre lloró muchísimo y aunque al final se acostumbraron, mi padre, en las ocasiones en las que regreso a Bulgaria durante el verano, todavía sigue llorando cuando me marcho de nuevo.

¿Otro momento delicado pudo haber sido el paso de júnior a profesional?

No resultó nada fácil. Fue un cambio drástico porque estaba dudando entre irme a Estados Unidos a estudiar en la universidad, o quedarme aquí en Europa y jugármela a hacerme profesional. Me choqué contra una realidad de verme jugando contra gente mayor, y cuerpos mucho más fuertes y grandes. No fue fácil, pero me fui adaptando. Gané masa muscular, me di cuenta que no tenía que ir siempre como un animal chocándote contra todo...

Parece que acertó en esas dos decisiones y ahora le llega el premio de la ACB.

No es nada fácil llegar a la ACB, aunque algunos piensen que sí. Tienes que trabajar siempre y ser muy listo y constante. No puedes ir de estrella a cualquier lado, sino ser humilde. Parece un tópico, pero es así. Si eres constante, trabajas, estás con la boca cerrada, tienes algo de talento y eres un poco listo, al final te llega el momento.

Hablando de tener la boca cerrada, a usted se le suele ver siempre con un rostro serio, como si fuera alguien de pocas palabras...

Sí. Antes era el payasete del equipo, y siempre estaba bromeando... Pero llegó un momento en el que me dije que se acabaron las tonterías, y sufrí un cambio drástico en mi vida. Me puse mucho más serio y mucho más callado. Creo que esto a veces me ayuda, y otras veces no. Quizá la gente se piensa que soy demasiado callado, otros no se acercan, o incluso parece que mi cara es de mala hostia, pero no lo es. Pienso que tomé esa decisión simplemente para crecer.

Suscríbete para seguir leyendo