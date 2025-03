Zaragoza, plaza para cerrar un mes perfecto

A cerrar el círculo de un marzo perfecto. La Laguna Tenerife buscará esta tarde, contra el Casademont Zaragoza, la que sería su novena victoria dentro de un mes enormemente exigente pero que hasta la fecha se ha saldado para el conjunto isleño con el balance de ocho triunfos en otros tantos duelos, con idéntica cantidad de presencias (cuatro) en ACB y como en la BCL.

Por extensión, persiguen los de Txus Vidorreta el que igualmente sería su noveno triunfo seguido dentro de la Liga Endesa (sería el decimosegundo en sus 13 comparecencias más recientes), mismo guarismo que alcanzaría ya el bando isleño en su condición de visitante, con todavía otras cuatro salidas más por delante. De alargar su actual estado de gracia el CB Canarias se colocaría con un superlativo balance de 20-5, un guarismo que lo acercaría a su nuevo reto: acabar la fase regular entre los cuatro primeros, toda vez que s presencia en el playoff por el título es más que virtual.

Con el plus de haber podido rotar el martes –en el duelo de Champions contra el Manresa– a algunos de sus primeros espadas (descansaron Marce Huertas y David Kramer), y la integración paulatina de Henri Drell, la gran incógnita es saber si Txus Vidorreta podrá contar o no con Bruno Fitipaldo, fuera de combate desde hace más de un mes por una rotura fibrilar en el glúteo. Con el base uruguayo el Canarias solidificaría su rotación exterior, pero mantiene ese pequeño agujero en la pintura a causa de la baja de Fran Guerra. Hueco que el club no ha podido tapar ante la dificultad de dar en el mercado con un poste de garantías.

Se mide el conjunto aurinegro a un Casademont Zaragoza que no pasa por su mejor momento, toda vez que sólo ha ganado tres de sus 11 choques más recientes, sí bien es cierto que el conjunto de Porfirio Fisac ha logrado nueve de sus 11 victorias en el Príncipe Felipe. Además, los rojillos ganaron hace dos semanas por 15 puntos al Unicaja (con ventajas de hasta 23 tantos) y llegan tras quedarse a un suspiro de tumbar al Barça en el Palau.

En el plantel aragonés, dos viejos conocidos del cuadro aurinegro, Emir Sulejmanovic y Santi Yusta. El primero pasa por su mejor momento de su trayectoria en ACB (es tercero de la liga en rebotes y los números de sus ocho últimas jornadas solo son superados por Gio Shermadini), mientras que el madrileño es el que más balones roba (1,8) de toda la competición.

Examina su actual racha victoriosa el Canarias en la capital aragonesa, y a la vez también pasa una prueba su capacidad defensiva, toda vez que el equipo tinerfeño se mide al tercer máximo anotador de la ACB (casi 90 puntos de media), mientras que el plantel isleño es el tercero que menos recibe (81,8). Aún así, el cuadro de Vidorreta ya fue capaz de salir airoso en un escenario teóricamente más favorable al Zaragoza: 106-97. Además, el de Fisac es el segundo equipo que más rebotes ofensivos captura pese a su buen porcentaje de tiro de dos. Será, de nuevo, reválida a la versatilidad de un equipo que desde el parón por la ventana FIBA no conoce freno. n

«Ellos juegan de memoria»

Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, destacó del Canarias que es probablemente la plantilla que más tiempo lleva junta del baloncesto ACB, con lo que juega «de memoria». «Enfrente tenemos un equipazo. En ACB solo ha perdido uno de los últimos 13 partidos y fue contra el Madrid; y en Champions lo han ganado todo». El preparador del equipo rojillo apostilló que el Tenerife es un equipo «que no se descoloca fácil, con veteranía y experiencia» y que no se les saca del partido por lo que ha resaltado que para ganar tendrán que jugar los 40 minutos del duelo «a un nivel de perfección importante».