Todo lo que necesitas saber sobre los posibles rivales de La Laguna Tenerife en cuartos de la Champions Lague

La Casa del Baloncesto Patrick Bauman, en Mies (Ginebra, Suiza), acoge este viernes, a partir de las 10:30 y con la presencia de Aniano Cabrera y Nico Richotti, el sorteo de los emparejamientos de cuartos de final de la Basketball Champions League. La Laguna Tenerife, invicta en su grupo del Round of 16 con pleno de seis triunfos –el combinado insular tampoco cedió en la primera fase y es el único equipo que no ha perdido ni un solo partido en la presente edición del torneo–, aguarda con incertidumbre a que al azar juegue su papel y arroje el nombre del oponente a batir en la eliminatoria de acceso a la final four del torneo.

El combinado dirigido por Txus Vidorreta, en todo caso, solo podría medirse a un segundo clasificado que nunca será el Reggiana (han jugado en el mismo grupo). Es decir, en el horizonte: Galatasaray (Turqía), Derthona (Italia) o Nanterre 92 (Francia), los tres posibles oponentes. Lo único seguro es que el duelo se resolverá al mejor de tres partidos con el factor cancha a favor de los insulares y que, en todo caso, el cuadro hasta la final del torneo quedará también conformado. Es decir, el Canarias sabrá a quién se medirá en el 'play off' de acceso a la pugna final por el título y, de paso, cuál será su camino en el intento de reconquista –perdió la final de 2024 ante el Unicaja– de su competición fetiche.

El Galatasaray, un histórico

Otra vez Turquía. Es el sino de La Laguna Tenerife en competición continental: medirse a equipos turcos. No en vano, los rivales otomanos son los más habituales del Canarias en Champions con un total de 25 enfrentamientos. En caso de que la suerte enfrente a los aurinegros con el Galatasaray, la cifra total ascendería, como mínimo, a 27. De hecho, los insulares ya se han medido al conjunto de Estambul en Europa. Fue en la temporada 20/21 y los dos duelos se saldaron con victoria para el equipo tinerfeño:85-72 y 89-104. En el asalto al Sinan Erdem fueron determinantes los 34 puntos de Sasu Salin.

Esta campaña, el Galatasaray marcha sexto en la liga turca (12 victorias y diez derrotas), mientras que su balance en Champions es de 10/5. Su jugador más destacado es el base Will Cummings, un americano de 1,88 que promedia casi 17 puntos y cuatro asistencias por choque. El elenco dirigido por Yakup Sekizkok, poderoso en el rebote –sobresalen Izundu y Delgado, un dominicano de 2,08 que pasó por el Bilbao Basket– y que destaca por su capacidad atlética, está muy cerca de incorporar a Rob Gray, jugador con experiencia en BCL y en la Liga Endesa. Terminó la pasada campaña en el Breogán y en la 22/23, en el Tofas Bursa, fue el mejor anotador de la BCL con un promedio de 21 unidades por partido. Siendo el Canarias favorito, los turcos son el rival a evitar.

Los jugadores del Galatasaray celebran su pase a los cuartos de final de la BCL. / GS

Nanterre 92, viejo conocido

Otro viejo Conocido. El Nanterre 92, hasta 2016 conocido como Jeunesse Sportive des Fontenelles de Nanterre, es otro de esos contrincantes que empiezan a sonar a nostalgia para La Laguna Tenerife. El combinado aurinegro ya se midió al de los de Altos del Sena (oeste de Francia) en la campaña 18/19. Hasta ahora, los dos únicos antecedentes sonríen a los insulares: sendos triunfos por 58-75 y 79-58. Menos glamuroso que el Galarasaray, el cuadro galo también alberga en sus filas a jugadores interesantes. Lo es, por ejemplo, el escolta Paul Lacombe, un habitual en la historia reciente de la selección francesa. En el 'roster' que gestiona Philippe Da Silva hay un nombre que resultará conocido a la afición aurinegra. Se trata de Roko Prkacin, un ala-pívot ucraniano que jugó para el Gran Canaria en la temporada 23/24. Un año antes, había vestido la camiseta del Girona. El Nanterre marcha undécimo en su competición doméstica (sobre un total de 16 equipos) con un balance negativo de 9/13. En la tabla, sin ir más lejos, está por debajo del Saint-Quentin, adversario al que La Laguna Tenerife ganó sus dos duelos en la primera fase de la actual Champions. En BCL, los franceses acumulan un positivo 9/6 y su mejor jugador es el neoyorquino Desi Rodriguez, un alero que ronda los 16 dígitos de puntos y valoración por duelo.

Plantilla y cuerpo técnico del Nanterre 92 en la temporada 24/25. / N92

Derthona Basket, rival engañoso

El tapado. El Derthona Basket, por último, se antoja como el rival de menor entidad, pero no por ello menos peligroso. No hay antecedentes entre el Canarias y los italianos, que en la Lega marchan octavos (14-9) justo por detrás de la Reggiana. Con Walter De Raffaele a los mandos –las gafas que siempre porta se han convertido en una distintiva marca personal– los de Tortona guardan el excelente registro global de 11/3 en esta BCL. Kamagate y Vital son sus dos jugadores a seguir.

Jugadores y 'staff' del Derthona Basekt en la actual campaña. / DB

Abromaitis pone el foco en la Liga

Tim Abromaitis atendió a los medios oficiales de La Laguna Tenerife para valorar la cita liguera de este fin de semana frente al Casademont Zaragoza (sábado 19:45). El de Waterbury ha manifestado que la clave en el duelo estará en «la defensa». Además, Abromaitis aseguró que ganar en el Príncipe Felipe «es complicado». «Tienen un equipo con mucho talento. Si podemos controlar el ritmo, tendremos opciones», concluyó el ala-pívot nacido en Estados Unidos.