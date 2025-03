Números de otra época

La Jornada 24 pasa a formar parte de los libros de historia de la Liga Endesa como una de las más asombrosas que hayamos vivido nunca. Además de batirse este fin de semana pasado un tercio de los récords absolutos de equipo en categorías principales (valoración, asistencias y triples), también se ha registrado la mayor anotación en 36 años.

Según ha informado la ACB en una nota oficial, los partidos disputados el sábado 22 y el domingo 23 de marzo del 2025 acumularon una anotación total de 1.649 puntos para un promedio de 91,6 por equipo. No hay precedentes de algo así en este siglo. De hecho, debemos remontarnos hasta la Jornada 19 de la 1988-89, la cual registró 93,3 puntos por equipo, para encontrar una cifra superior a la actual. Entonces no existía aún el formato de liga regular con grupo único. La competición se dividía, en primera instancia, en dos grupos separados de 12 clubes que no se mezclaban entre sí hasta la segunda fase.

El Valencia Basket encendió la mecha de la histórica Jornada 24 tras convertir 127 puntos, su máxima anotación en Liga Endesa, en un partido contra el Leyma Coruña en el que firmó los récords absolutos de la competición de valoración (181) y asistencias (35). Luego, el partidazo del Carpena hizo saltar todos los registros por los aires con el Unicaja 105-107 Real Madrid. Los malagueños dejaron la mejor marca de triples encestados de todos los tiempos (23).

No fue necesaria ninguna prórroga para que la mitad de los equipos alcanzaran, por lo menos, los noventa tantos: Baskonia (90), Surne Bilbao (91), Casademont Zaragoza (95), Dreamland Gran Canaria (95), La Laguna Tenerife (96 frente al Morabanc Andorra en su tercer mejor registro total en liga esta temporada), Barça (97), Unicaja (105), Real Madrid (107) y Valencia Basket (127).

Quizás lo más impactante de todos estos datos es que entre las temporadas 1995-96 y 2023-24 no hubo ni una sola jornada que se acercara a los 90 puntos de media por equipo. Pues bien, en este 2025 ya llevamos dos de ellas: la 20 se fue hasta los 90,3 y la 24 ha subido la apuesta hasta los 91,6. Antes de navidades, la Jornada 11 ya se quedó en 89,9.

No son hechos aislados, sino datos que marcan una tendencia en la que está siendo una de las temporadas más anotadoras de todo el periodo ACB. Así es, el promedio 85,7 puntos de la 2024-25 es el más elevado desde los 87,4 que sumó la 1987-88.

