Frente al Baxi Manresa, último trámite de la temporada para La Laguna Tenerife

Último trámite de la temporada para La Laguna Tenerife. Tras el de este martes (19:00) en el Santiago Martín no habrá de nuevo en la 24/25 ningún otro compromiso que los pupilos de Vidorreta afronten de con la tranquilidad de que un tropiezo no suponga retroceso alguno en sus aspiraciones. Ni en Liga ni en Europa. Con cinco triunfos en otros tantos partidos, el combinado canarista está ya clasificado como primero de grupo para el playoff por el acceso a la Final Four de la Basketball Champions League. De hecho, lo estaba ya cuando venció la semana pasada al Petkimspor en tierras turcas.

El rival de esta jornada, la última del Round of 16, es el Baxi Manresa, un oponente nacional al que los aurinegros ya doblegaron en Cataluña en el primer enfrentamiento. Al contrario que para La Laguna Tenerife, el choque es de una trascendencia vital para los de Diego Ocampo. El Manresa es tercero con los mismos registros que la Reggiana (dos triunfos y tres derrotas), pero los italianos tienen a su favor al basketaverage particular y ostentan así la segunda plaza del grupo. Esto es, el Baxi necesita vencer en el Santiago Martín y que los de Emilia Romaña cedan en su casa frente al Petkimspor (los dos partidos, por razones obvias, se celebran a la misma hora).

Drell y la racha, alicientes

Aunque la trascendencia sea mínima y el apelativo de trámite se ajuste casi a la perfección a la manera en la que el Canarias afronta el partido, sigue habiendo cosas en juego para los insulares. Siempre las hay. En primer lugar, prolongar la racha activa –que vale un récord absoluto– de victorias europeas consecutivas en calidad de local. Actualmente son 27. ¿Por qué no la 28? De ser necesarios tres partidos en la eliminatoria de cuartos de final, y al haber sido los de Vidorreta primeros, dos se celebrarían en el Santiago Martín. Esto es, la 24/25 podría cerrarse con 30 triunfos en BCL seguidos en el recinto de Los Majuelos. Además, es cuadro insular es actualmente el único equipo todavía invicto en la presente edición de la Champions.

Entretanto, otro de los grandes alicientes del último duelo de la segunda liguilla continental apunta a ser el estreno de Henri Drell delante de su nueva afición. El estonio ya jugó 15 minutos en Turquía, pero se quedó a cero en el duelo liguero frente al Morabanc Andorra del domingo. Con la expectativa de una necesaria adaptación para poder sumar en el tramo decisivo del curso, la oportunidad que se presenta para encontrar minutos de calidad es inmejorable.

Por contra, y teniendo en cuenta la ausencia de Fran Guerra, Vidorreta tendrá que buscar la manera de cumplir con el cupo europeo. Esto es, o bien Rafa Rodríguez, o bien Louis Riga, o incluso los dos, deberán vestirse de corto para cumplir con la normativa de la competición. Tampoco se descarta que, igual que Marcelinho no viajó a Aliaga por descanso, alguno de los jugadores con más carga reciente de minutos se quede fuera. Scrubb, Shermadini, Marce y Doornekamp, sin ir más lejos, rondaron la media hora frente al Andorra.

En las filas visitantes, especial atención al ala-pívot estadounidense Derrick Alston Jr (27 años y 2,06), que promedia cerca de 19 puntos por partido y más de 16 de valoración en BCL. En Liga, viene de anotar 22 unidades en la derrota de su equipo ante el Baskonia.

No hay rival sencillo ni partido de menor importancia para Aaron Doornekamp. El canadiense asegura que el duelo frente al Manresa es «realmente importante» porque el Canarias siempre juega «para ganar». «El Manresa juega rápido y abre mucho la pista, ese es su estilo de juego. Tendremos que limitar el número de posesiones y continuar haciendo lo que nos ha ayudado a tener éxito este año: la defensa, el rebote y compartir la pelota en ataque», advierte.

Entretanto, el Canarias sigue pendiente de que se resuelvan los otros tres grupos y conocer así a sus posibles rivales en la eliminatoria de cuartos de final. Este martes (17:30), Unicaja, Galatasaray, Rytas Vilnius y Manisa Basket protagonizan el desenlace del grupo J. El definitivo segundo –ahora Galatasaray–, podría ser rival de los aurinegros en cuartos. A los turcos les vale con ganar su partido al Manisa, que es último, o simplemente con que Unicaja salga victorioso de Vilna. Los lituanos, por contra, necesitan imponerse al combinado malagueño y que los otomanos cedan en su pista.

Reconocimiento a Vidorreta

Vidorreta, recibirá este martes, en los prolegómenos del encuentro ante el BAXI Manresa, un reconocimiento especial por parte de la Basketball Champions League por haber sido el primer entrenador en sumar 100 victorias en la historia del torneo, todas ellas al frente del banquillo aurinegro.

El CEO de la BCL, Patrick Comninos, acudirá al partido para entregarle un galardón conmemorativo ante la afición canarista. El hito en cuestión se produjo el pasado 12 de marzo, cuando el conjunto insular se imponía en su visita al Pallacanestro Reggiana (74-84) y certificaba de paso la clasificación para los playoff de cuartos de final.

Txus Vidorreta es de largo el técnico que más encuentros ha dirigido en la historia de la competición (134) y el que más triunfos ha sumado (101 incluyendo el citado de la efeméride y el de la pasada semana en Turquía), por delante de Ilias Papatheodorou (51), Ibon Navarro (48) y Dario Gjergia (47