El CB Canarias tiene claro lo que fichar para sustituir a Fran Guerra

Si el latiguillo de evitar fichar por fichar es casi ineludigle en el CB Canarias cuando de hacer un retoque a mitad de temporada se refiere, ahora, con la lesión de Fran Guerra, el tópico dentro del club lagunero toma aún mayor fuerza y argumentos. Así lo ha dejado claro Txus Vidorreta, que considera "que a estas altura no será fácil encontrar un jugador del nivel top" del pívot grancanario.

No buscan los laguneros una pieza para solo paliar la baja del internacional con España, sino dar con un mirlo blanco, "un jugador muy importante" que pueda "ayudar mucho, mucho" a los canaristas "a seguir estando junto a los mejores". Y es que en medio de esta tesitura, "y sin cupos en el mercado", cualquier fichaje que haga el Canarias supondría, desde el momento en el que Fitipaldo se recupere, "una dificultad añadida", la de -para poder cumplir con la normativa de los baloncestistas de formación- "descartar a dos jugadores en la BCL y uno en la Liga Endesa". "Y esa no es la mejor fórmula", reitera

"No será sencillo encontrar un jugador que se pueda acercar a ese nivel", insiste Vidorreta en su resignación sobre esta búsqueda. Rastreo con una urgencia extra, la de realizar el fichaje antes del 8 de abril, fecha en la que se cierra el mercado de la BCL. Mientras, en el Canarias ya ha empezado el obligado reordenamiento de roles. Así, el técnico aurinegro ve a Gio Shermadini y a Kostas Kostadinov "preparados y en buena línea" para asumir un papel "distinto al que han tenido hasta ahora", sin olvidar "la ayuda de Abromaitis", que trabajará "en esa doble posición de cuatro y de cinco". A su vez, estos movimientos en cascada obligarán que "Drell, que venía para apuntalar el tres, también tendrá que ayudar en el cuatro".

Podría el Canarias, "si la recuperación [del pívot grancanario] en las próximas semanas fuera extraordinaria, y pudiera evitar el quirófano", tratar de apurar la reaparición de Guerra antes de final de curso, pero ahí Vidorreta no quiere "arriesgar lo más mínimo" ni "condicionar su futuro". "No tiene mucho sentido forzar ahora y que la lesión luego sea peor y que no llegue a tope para la próxima pretemporada", dijo el bilbaíno.

La gran premura y preocupación de Vidorreta es que su pupilo, con contrato hasta la 25/26 (con opción a otra campaña más), "se recupere lo mejor posible" para que "vuelva a ofrecer el brillante nivel que estaba dando este año". Mejora total, y rápida, ya que para Txus sería conveniente que Guerra "se opere, como así han dicho que tendrá que ser, lo antes posible; desde que su esguince deje de molestar y afectar a la articulación".

Además, y al margen de la merma que le puede suponer en su rotación, Vidorreta tampoco esconde su "tristeza y pena" por el hecho de que "Fran no pueda culminar esta gran temporada que venía haciendo cuando llega lo más bonito de ella".

Con Guerra descartado y a la espera de un fichaje sanador, Vidorreta sí se congratula de ir sumando otros efectivos a su plantel. El primero de ellos, Henri Drell, que ya debutó el miércoles y cuya siguiente prueba de fuego será el próximo martes, de nuevo en BCL, contra el Manresa. "Conoce el juego, y es capaz de anotar, rebotear y pasar, pero va a necesitar trabajo. Tengo buenas sensaciones con él y que puede encajar bien en la dinámica del equipo", dijo del estonio, al que descarga de presión en su choque ante el Andorra. "Debe estar preparado para ayudar por si las circunstancias así lo requieren. Pero los jugadores clave para el partido tienen que ser otros. Nuestro objetivo es que ya esté bien para ayudar al equipo en Zaragoza", argumentó el técnico.

También para esa visita del día 29 al Casademont espera Vidorreta añadir a Fitipaldo a su lista de disponibles. "Su recuperación va bien", dijo de el de Montevideo. "Ya está haciendo trabajo en cancha, la evolución está siendo buena y por eso el objetivo es que esté en Zaragoza", explicó el de Indautxu, que con el regreso del uruguayo podrá "controlar las cargas" de Huertas algo más tras haber dado descanso al paulista este pasado miércoles.