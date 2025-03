Reseteo del CB Canarias en tierras turcas

Un partido para tomarse un respiro y realizar alguna que otra probatura. Con el primer puesto del grupo asegurado –le garantiza el factor cancha en los cuartos de final– con dos semanas de antelación, y los deberes mínimos también hechos en Liga Endesa como una exagerada antelación -lleva 18 victorias a falta de 11 jornadas para el término de la fase regular- La Laguna Tenerife se merece un resuello.

Un kit-kat que bien podría llegar este miércoles en la visita de los aurinegros al Aliaga Petkimspor turco (17:30), en un partido en el que los de Txus Vidorreta no se juegan más que el honor competitivo (para no enturbiar las opciones de los demás implicados) y, en un segundo plano, la pequeña bolsa que la BCL otorga por cada victoria en esta fase, donde los laguneros ya cuentan con cuatro. Diez en lo que va de un curso en el que no conocen la derrota.

Y razones no le faltan a los tinerfeños para levantar en esta ocasión el pie del acelerador. Básicamente para resguardar físicamente a la mayor cantidad posible de los integrantes de su roster. Se planta además el Canarias en Turquía con tres bajas. La que ya arrastraba de Bruno Fitipaldo, y especialmente la sufrida por Fran Guerra en el calentamiento del domingo en Bilbao. El club espera conocer en las próximas horas el alcance exacto de una dolencia que el grancanario ya padecía desde hace algunos meses en su tobillo derecho.

A esta nómina se une Marce Huertas al que su técnico ha decidido resguardar para no sobrecargarlo de minutos. Con el brasileño de regreso a Tenerife, la cuota de minutos en el uno aumentará para Lluís Costa y para Jaime Fernández, pero también para el canterano Rafa Rodríguez, que se ha unido a la expedición aurinegra, al igual que Louis Riga, ya en el roster en Miribilla contra el Bilbao.

Para este compromiso está previsto igualmente el debut de Henri Drell, el primer fichaje del CB Canarias en medio de este curso y que llegó a la Isla el viernes. Vidorreta decidió no exponerlo el domingo, pero lo normal es que el estonio ayude en Aliaga tanto en el tres (para que Sastre pueda bajar en el dos) como en el cuatro, toda vez que no resultará descabellado que el técnico vizcaíno simultanee, en algún momento, con Abromaitis y Doornekamp en los puestos interiores.

En ese escenario idílico, sin nada en juego, con posibilidad de dar un respiro a sus jugadores más cansados, y con todo a favor para meter en dinámica a su nueva pieza, también resultaría complicado entender que el Canarias baje los brazos por completo en suelo turco. Su gen competitivo y su capacidad para sacar adelante prácticamente cualquier situación adversa harán que el cuadro aurinegro pelee por la victoria.

La limpieza de la competición es otro factor para pensar que la versión de La Laguna Tenerife no sea de rastrillo frente a un rival que ya peleó el triunfo en el Santiago Martín (90-83). Con la aportación de hasta nueve jugadores con siete o más puntos el CB Canarias acabó llevándose el gato al agua frente a un adversario donde la versatilidad de Peyton Aldridge y la potencia de Bryson Williams bajo los aros provocó varios quebraderos de cabeza a los aurinegros.

Con la victoria de este martes del Manresa sobre la Reggiana (96-90) ambos quedan con dos triunfos, por lo que el Petkimspor luchará para que todos los equipos del Grupo K lleguen a la última jornada con opciones de ser segundos.