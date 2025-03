Isaac Nogués sobre el nuevo fichaje de La Laguna Tenerife: «Henri es muy completo a la hora de anotar»

Sin muchas más referencias que las que ofrecen los que venían siendo sus números en la G-League en las filas de la Rip City Remix –vinculado de los Trail Blazers– si hay alguien que puede hablar con propiedad de las cualidades y forma de ser de Henri Drell ese es Isaac Nogués. El base canterano del Joventut compartió vestuario este mismo curso con el reciente fichaje de La Laguna Tenerife para este tramo final de temporada. «Henri es muy competitivo, y eso se le nota», es lo primero que dice del estonio el jugador badalonés, que enseguida se percató de ese hambre que posee el alero. «Aquí la mentalidad de ganar es diferente. Pero él, al ser europeo, sigue manteniendo ese gen», expone Isaac.

Cuestionado por los puntos fuertes de Drell, Nogués destaca que «es muy bueno finalizando», añadiendo de que el Canarias ha fichado a «un jugador bastante completo a la hora de anotar». Esta afirmación la desarrolla el ex de la Penya desde diferentes vertientes. La primera, que se trata de «un buen tirador a pies parados», si bien se queda Isaac con un detalle: «Puede estar en la línea de tres, dar dos botes y finalizar con la izquierda, algo que le gusta mucho y que hace muy bien siendo diestro». Y no le falta razón a Nogués, porque el nuevo jugador canarista parece manejar, cerca de aro, las dos manos de manera indistinta. A estas virtudes en ataque se añade que el estonio «rebotea muy bien, ofensiva y también defensivamente».

Que su compañero en los Rip City Remix no cuente con experiencia en la ACB no lo considera Nogués un lastre para la aportación casi inmediata de Drell en La Laguna Tenerife. «A la hora de encajar me imagino que no será tan difícil como podría serlo para un jugador norteamericano que fuera a España desde la G-League», comenta Isaac, para el que jugará a favor de Henri el hecho de «haber jugado varios años en diferentes ligas europeas, principalmente en Italia», al margen contar con experiencia «en su selección nacional». «No creo que le cuesta la adaptación por el tipo de baloncesto que conoce. Otra cosa es como juega La Laguna Tenerife; a mí personalmente me gusta como lo hace, y por eso espero que no le cueste», profundiza el base en su discurso.

"Es muy buena persona"

Ya a la hora de hablar de la forma de ser del nuevo integrantes del plantel aurinegro, Nogués –que se ha declarado elegible para la próxima edición del draft de la NBA– solo cuenta maravillas de Henri. «Como persona es muy, muy buena persona y generoso», señala del estonio, con el que había entablado «mucha confianza» en estos últimos meses. «Me he llevado muy bien con él y le voy a echar mucho de menos, pero se merece tener una oportunidad así», expresa el base catalán, que en refuerza su convicción de que, pese a su juventud, Drell caerá de pie en el vestuario del CB Canarias. «Él es muy competitivo, y los jugadores así, cuando no ganan, muchas veces... Pero no va a dar problemas en el banquillo. Es muy respetuoso con los jugadores y con los entrenadores», concluye el badalonés.