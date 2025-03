Txus Vidorreta: "Aún guardo la chuleta de mi primera charla a la plantilla"

La Laguna Tenerife estrenó este viernes su pódcast oficial. El nuevo programa del combinado canarista, denominado 'Balón al aire' y patrocinado por Tenerife despierta emociones, tuvo como primer invitado a uno de los hombres más influyentes en la historia del cuadro urinegro: el actual técnico de la entidad, Txus Vidorreta. El preparador vasco repasó su trayectoria en el club y en las Islas en una charla que trascendió de lo deportivo y en la que el bilbaíno demostró el fuerte vínculo que ha formado con Tenerife. «Nuestra Isla», llegó a decir 'The boss' (declarado fan de Bruce Springsteen) de forma natural.

El estratega comenzó repasando sus inicios en los banquillos. «Me dediqué a entrenar a partir de los 18 años de forma casual y me apeteció mucho esta profesión. Hasta el día de hoy, creo que solo en un año no he entrenado durante este tiempo».

Su idilio con La Laguna Tenerife, por supuesto, arrancó mucho después de sus primeros pasos como director de orquesta. Hace ya una década. «Recuerdo ese final de 2015 en el que fui a ese primer entrenamiento que vi y no dirigí. Entrenábamos en el Ríos Tejera. Como anécdota, aún guardo esa chuleta que escribí para la primera charla con la plantilla», desvela ahora el técnico, que recuerda también orgulloso que se estrenó con un triunfo frente al Gran Canaria.

Dos etapas en el Canarias

El éxito en sus primeros años en Tenerife le valieron para fichar por el Valencia Basket. Su periplo en el cuadro toronja duró poco y no salió bien. Con el tiempo, Vidorreta volvió al que, visto lo visto, es su lugar en el baloncesto. «A nivel personal siempre me he sentido muy cómodo aquí. Me dio mucha pena cuando me marché y me dio mucha alegría cuando volví. Dije que volví con intención de quedarme y, aunque dicen que las segundas partes no son buenas, no ha sido nuestro caso», celebra.

Finalmente, el vasco demuestra su conocimiento de la Isla con una profunda reflexión en la que, por cierto, llega a destapar alguna escapada a Punta del Hidalgo con Aniano Cabrera durante su etapa en La Palma. «En un solo día no puedes transmitir a nadie lo que tiene la Isla. La primera vez que subí al Teide me impresionó. Me gustan mucho Puerto de la Cruz y La Laguna. En el Sur me encanta pasear y comer por esas zonas», relató.

Sastre advierte del peligro de Miribilla

«El equipo está bien. Es verdad que venimos de una salida larga, pero estamos acostumbrados a estas situaciones y seguro que nos vamos a preparar bien para llegar con las mejores sensaciones», asegura Joan Sastre en declaraciones a los medios oficiales del Canarias. «Sabemos que va a ser un partido complicado. En Miribilla siempre es difícil. Este domingo el Bilbao Basket celebra su 25 aniversario y tendrá más apoyo. La clave es no dejar que jueguen a su ritmo, controlar el rebote y no dejarles correr. Ahí es donde son peligrosos», apunta.