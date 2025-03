La remontada exprés frente al Reggiana, a la historia de La Laguna Tenerife

Emilia-Romaña, Bolonia. El Palasport Giulio Bigi acoge la cuarta jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League. En el parqué italiano se miden el Reggiana –equipo local– y La Laguna Tenerife. A falta de 6’12’’ para el final del tercer periodo, los 'tifosi' celebran orgullosos que su equipo está tumbando a uno de los gigantes de la competición por 16 puntos de diferencia (54-38). La victoria no se le puede escapar al combinado de Dimitris Priftis. No hay tiempo. No parece haberlo.

Pero las huestes de Txus Vidorreta no bajan nunca los brazos y, sostenidas por Kramer en ese flojo tercer periodo y comandadas por la batuta de Marcelinho en el último y definitivo cuarto, remontan el partido con diez puntos de holgura merced a un parcial colosal: 13-33 en los últimos diez minutos para el 74-84 definitivo. Marce (22 puntos y 15 créditos de valoración) y Kramer (25 puntos y 21 de valoración) celebran, Scrubb se congratula por su enorme esfuerzo en la zona y Vidorreta sonríe. Han ganado. Otra vez. Como casi siempre en BCL. Como casi siempre en la 24/25. En esta ocasión, todavía no lo saben, firmando una de sus más brillantes remontadas continentales.

El tercer mejor registro absoluto

Para empezar, con el triunfo frente al Reggiana, La Laguna Tenerife selló su tercera mejor remontada –siempre con triunfo a la postre– en toda su trayectoria europea. A la gesta solo la superan dos antecedentes.

El primero, los 19 puntos que se levantaron frente al Cholet en la fase regular de la pasada campaña. El duelo, en el que Sasu Sali brilló con 25 puntos y 8 de 9 en triples, concluyó 95-75. El finés, curiosamente, no sumó ni una sola canasta de dos, no lo necesitó. Al francotirador le bastaron sus aciertos desde el 6,75 y un tiro libre para dinamitar el partido y poner a sus pies el Santiago Martín.

Justo por debajo del registro frente al combinado francés sobresale un -18 que acabó con final feliz. El de la 19/20 frente al Riga. Reacción épica y tanteo bajo para el 64-68, también en la fase regular del torneo. Hubo que esperar hasta el último suspiro cuando un triple de Iffe Lundberg cercenó la esperanza letona. Restaban cuatro segundos para la conclusión de un duelo que el entonces Iberostar Tenerife solo llegó a comandar durante un total de 13 segundos. Así sabe mejor.

En tiempo récord

Frente al Reggiana, aunque a dos puntos del segundo escalón en distancia absoluta y a tres del primer puesto firmado en una cita histórica contra el Cholet, La Laguna Tenerife selló su remontada en un tiempo de récord. De esta manera, la máxima diferencia de los franceses en el Santiago Martín se alcanzó en el comienzo del segundo cuarto (15-34 con 8’17’’ por delante) y contra el Riga a falta de 6’44’ para la conclusión del tercer parcial (el duelo marchaba 50-32). En Italia, mientras, el -16 llegó a falta de 6’12’’ (con el ya mencionado 54-38). La gesta se obtuvo con mucho menos margen que frente al Cholet y medio minuto menos para el final que en Letonia.

De hecho, el Canarias despachó la diferencia en, concretamente, 12 minutos, puesto que se puso por delante a falta de 4’12’’ para el final (con el 69-70) y ya nunca cedió el mando del choque.

En el repaso a otras remontadas europeas similares, destaca también otro resultado reciente el de la pasada campaña frente al Darussafaka turco. El combinado insular, que acabó venciendo por 72-63, llegó a ir 14 puntos abajo como consecuencia del 5-19 cuando todavía no se habían alcanzado los primeros seis minutos de partido. El sobresalto, eso sí, duró poco, puesto que los pupilos de Txus Vidorreta solo perdían por cuatro unidades al término del primer cuarto (20-24) y desequilibraron el partido con un notable 17-9 antes del descanso.

Como curiosidad, en el repaso a la lista de duelos que el Canarias ha acabado ganando en BCL pese a llegar a perder por más de diez solo repiten dos equipos:el Riga (uno en segundo lugar) y el Darussafaka (con un cuarto puesto).

