La racha positiva de La Laguna Tenerife, a prueba en el Palau Blaugrana

Barcelona y La Laguna Tenerife se vuelven a cruzar 23 días después de enfrentarse en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. Aquel día, en el Gran Canaria Arena, la victoria fue para el equipo aurinegro (91-86). Fue una sorpresa, pero no tanto, según se mire, porque los tinerfeños habían accedido a esa competición como cabezas de serie y los catalanes se habían metido sacando el último billete sin margen de error. Midiendo a cada uno solo por la trayectoria descrita esta temporada en Liga Endesa y no por presupuesto o plantilla, que sería mucho quitar, el reencuentro de este domingo en el Palau Blaugrana (17:30) describe una situación similar a la de hace tres semanas. Vuelve a haber un favorito, pero tampoco se puede descartar que no se cumpla lo lógico.

El Canarias llega a la vigésima segunda jornada con 16 victorias, las mismas que el Unicaja, que es segundo, y con una menos que el líder, el Real Madrid. Y el Barcelona es séptimo con 12 triunfos. Los datos indican que unos están mejor que otros, pero claro, es el Barça, un firme candidato a ganarlo todo al que no le ha acompañado la regularidad. De hecho, no ha pasado de tres victorias seguidas como mejor racha en dos tramos. Precisamente, está a un paso de igualarla tras vencer al Valencia y al Breogán. Para ello tendrá que imponerse a un La Laguna Tenerife que, sin contar su camino en la Copa del Rey –cayó en semifinales ante el Unicaja– ni en la Basketball Champions League –lleva un pleno en lo que va de Round of 16–, está en su fase más productiva:sacó adelante los cinco duelos de ACBmás recientes –Girona, Gran Canaria, Río Breogán, UCAM Murcia y Joventut– y solo perdió uno de los últimos diez, el disputado a domicilio ante el Real Madrid el 12 de enero (96-86).

Para el Canarias, será el tercer partido en nueve días. Viene de vencer al Joventut (82-81)y al Petkim Spor (90-83) en el Santiago Martín, en Liga Endesa y BCL. Pero la agenda del rival también ha estado apretada; cómo no. Los de Joan Peñarroya superaron al Breogán el 2 de febrero y conquistaron el viernes el Uber Arena de Berlín (85-99 al Alba) en la Euroliga.

La acumulación de minutos en los dos bandos dentro de un mes de marzo que no dará tregua, es otro factor añadido. Y más en dos plantillas que tienen bajas. El Barcelona avanza sin la participación de Kevin Punter –se lesionó jugando ante el Canarias en la Copa del Rey–, Juan Núñez, Nico Laprovittola y Jan Vesely. Casi un quinteto de lujo en la enfermería.

La Laguna Tenerife viajó sin Bruno Fitipaldo, que ya faltó en los dos últimos partidos por una rotura de grado II en el glúteo mayor izquierdo, y con la duda de Fran Guerra, que arrastra una lesión de tobillo que ya condicionó su actuación ante el Petkim y que no le permitió emplearse a fondo en los entrenamientos posteriores. Para colmo, David Kramer y Joan Sastre también han acusado molestias, nada que les impida sumar desde la cancha para intentar que el Canarias venza por tercera vez en el Palau Blaugrana. Lo consiguió en mayo de 2017 (65-73) y en diciembre de ese mismo año (91-93), con Vidorreta y Katsikaris.

La llave de los lanzamientos de tres Frente a frente, los mejores porcentajes de acierto en triples, un 40,55 del Canarias y un 39,85 del Barça. En el apartado individual, los más certeros son Justin Anderson (52,5) y Jabari Parker (48,7), y el aurinegro Kramer es el que más triples ha encestado este curso: 56. El Barcelona suele rondar los 90 puntos a favor en cada partido. Es el segundo en la clasificación correspondiente a la media de anotación. El Canarias es quinto con 87 puntos.

Suscríbete para seguir leyendo